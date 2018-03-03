Госполиция рижского региона ищет без вести пропавшего Ингвара Делверса. 13-летний мальчик вчера вышел и не вернулся домой.

По информации полиции ребенок может находиться в Вецмилгрависе, в районе дворца культуры „Ziemeļblāzma”.

В последний раз Ингвара видели в красной куртке, темных джинсах и темно-коричневых сапогах. На голове у него была черная шапка с надписью „Dinamo”.

Сотрудники полиции просят внимательно посмотреть на фотографию мальчика и, если у вас есть какая-то информация о его местонахождении, сообщить по телефонам 67086000 или 110.