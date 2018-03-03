Крик о помощи: в Риге без вести пропал 13-летний мальчик(1)

Лента новостей
Ученый рассчитал сроки начала третьей мировой войны Латвия избавляется от бизнеса «Хочу такого, как Путин...» Голливуд готовит киноверсию «Мулан» Перезапуск «Горца» сдвинулся с мёртвой точки Рига покрылась солью Норвегия надула Олимпийские игры Измените цвет спальни, чтобы изменить свою жизнь Смерть ABLV ударит по учителям и врачам
Eще в разделе
Рига покрылась солью Найден главный виновник во всех бедах Латвии В воскресенье в Латвии местами будет облачно В Риге закрыты два трамвайных и один троллейбусный маршруты Собрано 10 тысяч подписей за неприсоединение Латвии к Стамбульской конвенции
Виталий Вавилкин
14:15 03.03.2018
Наша Латвия / Происшествия

Госполиция рижского региона ищет без вести пропавшего Ингвара Делверса. 13-летний мальчик вчера вышел и не вернулся домой.

По информации полиции ребенок может находиться в Вецмилгрависе, в районе дворца культуры „Ziemeļblāzma”.

 

В последний раз Ингвара видели в красной куртке, темных джинсах и темно-коричневых сапогах. На голове у него была черная шапка с надписью „Dinamo”.

 

Сотрудники полиции просят внимательно посмотреть на фотографию мальчика и, если у вас есть какая-то информация о его местонахождении, сообщить по телефонам 67086000 или 110.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
сергей 15:07 03:03:2018

что то часто начали люди пропадать ,после объявления об изъятии органов

« ответить

Мнение
78367e0dba6a457c9c6e5c653a54-col15
Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (4)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV