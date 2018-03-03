По информации полиции ребенок может находиться в Вецмилгрависе, в районе дворца культуры „Ziemeļblāzma”.
В последний раз Ингвара видели в красной куртке, темных джинсах и темно-коричневых сапогах. На голове у него была черная шапка с надписью „Dinamo”.
Сотрудники полиции просят внимательно посмотреть на фотографию мальчика и, если у вас есть какая-то информация о его местонахождении, сообщить по телефонам 67086000 или 110.
что то часто начали люди пропадать ,после объявления об изъятии органов« ответить