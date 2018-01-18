“Обращаюсь за помощью. Пропал мой брат – Арнис Гутманис”, — написал на своей Facebook-странице Артур Гутманис.
По его словам, молодого человека в последний раз видели 16.01.2018 в 9 утра возле «Origo». Парень мог отправится куда-то в сторону Илгуциемса.
Чуть позже брат пропавшего написал, что молодого человека видели в тот же день в 11:00 у торгового центра «Domina».
“Если у вас есть какая-то информация о местонахождении брата, просьба звонить мне по телефону 28203535. Спасибо”, — написал Артур, добавив, что семья уже связалась с Bezvests.lv.
Izsaku līdzjūtību, tomēr ceru, ka Arnis Gūtmanis atradīsies dzīvs un vesals. Lūgšu par viņu Dievu.« ответить
какол тебе до него какое дело?« ответить
Jo Latviešiem ir jāpalīdz Latviešiem. Tikai ne krieviem..« ответить
""Левый патриотс"-ты больной человек!Мы тебя вылечим!Кская разница какой национальности человек?Ясно упырь?Ты тут всех реально достал ущербный и немощный!Неужели в свои 50 лет, такой глупый и бестолковый???Скорейшего нахождения человека этого молодого!!Терпения родственникам!!« ответить
Precizēju. Nelojāliem okupantu pēctečiem. Tie ir sērga Latvijā.« ответить
Судя по твоим комментариям ТЫ-платная,продажная уродина и все твои комментарии на розжигание нацрозни и не важно,латыш ты или русский!Таким уродам рне "у параши"место а их надо "МОЧИТЬ в ПАРАШЕ",ибо лечить их БЕСПОЛЕЗНО!« ответить
Добрый молодец! Да найдись ты уже целым и здоровым. Не мучай свою семью и друзей. Уверена в скорой встрече в любимом и тёплом доме.« ответить
смотрю стало модным щас людей искать!это новая вишка!а через неделю найдется!« ответить
люди пpoпадают.И это нормaльно.« ответить
Какой то бoгатый нeмец захотел купить себе новую пeчeнь.
Подумaeшь.