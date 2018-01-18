Крик о помощи: в Риге без вести пропал еще один молодой человек(9)

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Виталий Вавилкин
16:05 17.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В латвийском сегменте социальных сетей распространяется еще одно сообщение о пропавшем без вести молодом рижанине.

“Обращаюсь за помощью. Пропал мой брат – Арнис Гутманис”, — написал на своей Facebook-странице Артур Гутманис.

 

По его словам, молодого человека в последний раз видели 16.01.2018 в 9 утра возле «Origo». Парень мог отправится куда-то в сторону Илгуциемса.

 

Чуть позже брат пропавшего написал, что молодого человека видели в тот же день в 11:00 у торгового центра «Domina».

 

“Если у вас есть какая-то информация о местонахождении брата, просьба звонить мне по телефону 28203535. Спасибо”, — написал Артур, добавив, что семья уже связалась с Bezvests.lv.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 16:17 17:01:2018

Izsaku līdzjūtību, tomēr ceru, ka Arnis Gūtmanis atradīsies dzīvs un vesals. Lūgšu par viņu Dievu.

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to-Latviešu patriots 16:17 17:01:2018 16:28 17:01:2018

какол тебе до него какое дело?

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Latviešu patriots 17:17 17:01:2018

Jo Latviešiem ir jāpalīdz Latviešiem. Tikai ne krieviem..

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Читатель 17:37 17:01:2018

""Левый патриотс"-ты больной человек!Мы тебя вылечим!Кская разница какой национальности человек?Ясно упырь?Ты тут всех реально достал ущербный и немощный!Неужели в свои 50 лет, такой глупый и бестолковый???Скорейшего нахождения человека этого молодого!!Терпения родственникам!!

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Latviešu patriots 17:40 17:01:2018

Precizēju. Nelojāliem okupantu pēctečiem. Tie ir sērga Latvijā.

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Ну и...? 19:16 17:01:2018

Судя по твоим комментариям ТЫ-платная,продажная уродина и все твои комментарии на розжигание нацрозни и не важно,латыш ты или русский!Таким уродам рне "у параши"место а их надо "МОЧИТЬ в ПАРАШЕ",ибо лечить их БЕСПОЛЕЗНО!

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Понаехавшая 16:39 17:01:2018

Добрый молодец! Да найдись ты уже целым и здоровым. Не мучай свою семью и друзей. Уверена в скорой встрече в любимом и тёплом доме.

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креву окупант 19:37 17:01:2018

смотрю стало модным щас людей искать!это новая вишка!а через неделю найдется!

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В стране трeтьего иира 23:03 17:01:2018

люди пpoпадают.И это нормaльно.
Какой то бoгатый нeмец захотел купить себе новую пeчeнь.
Подумaeшь.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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