В латвийском сегменте социальных сетей распространяется еще одно сообщение о пропавшем без вести молодом рижанине.

“Обращаюсь за помощью. Пропал мой брат – Арнис Гутманис”, — написал на своей Facebook-странице Артур Гутманис.

По его словам, молодого человека в последний раз видели 16.01.2018 в 9 утра возле «Origo». Парень мог отправится куда-то в сторону Илгуциемса.

Чуть позже брат пропавшего написал, что молодого человека видели в тот же день в 11:00 у торгового центра «Domina».

“Если у вас есть какая-то информация о местонахождении брата, просьба звонить мне по телефону 28203535. Спасибо”, — написал Артур, добавив, что семья уже связалась с Bezvests.lv.