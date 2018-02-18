Крик о помощи: в Валмиере пропала 15-летняя девушка

Ехать должна была на автобусе (со школьной олимпиады), но , по словам близких и друзей, скорее всего, не села в автобус Валмиера-Вецати. Возможно, девушка села в чужую машину.
ПРИМЕТЫ: рост 165 см, нормального телосложения, была одета в темно-синюю куртку с меховым капюшоном, синее платье в белую полоску и в цветочек, в черные брюки. На ногах были черные сапожки с яркими цветами.
«Просим обратить внимание на это объявление всех жителей Валмиеры, потому что девушка может находиться в любом месте», — говорится в сообщении Bezvests.lv
Всех, кто видел пропавшую девушку или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.
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