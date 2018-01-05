Представители уникального в Латвии приюта и лечебницы для птиц «Drauga Spārns» опубликовали тревожное сообщение – Юрмалькая дума требует от них покинуть здание и не дает времени, чтобы найти для больных птиц новое место.

“Дорогие любители птиц и друзья! Обращаемся к вам за помощью и поддержкой, поскольку из-за отношения Юрмалькой думы и местной Стройуправы не знаем, что завтра ждет 200 диких птиц, находящихся под нашей опекой…

До выборов в самоуправления в СМИ звучали обещания о помощи, но от думы мы не получили абсолютно ничего – лишь отказ продлить сроки сноса птичьего дома. Несмотря на то, что в середине зимы птиц некуда переместить, Юрмальская дума отказывает в продлении срока, настаивая на том, что 5 января необходимо снести вольер, в котором сейчас проживают 200 попавших в беду диких птиц.

В прошлом году дума, отталкиваясь от каких-то частных жалоб, всеми силами пыталась прекратить деятельность нашей организации, годами помогающей птицам.

Что мы просим у думы сейчас? Финансовой помощи, новое место? Нет! С Божьей помощью мы нашли решение сами. Мы просто просим дополнительные 5 месяцев, чтобы продолжить работу в принадлежащей нам собственности, которую мы содержим за свои деньги уже 8 лет, помогая птицам, что, кстати, должна делать сама дума.

Для спокойного переезда, чтобы птицы не страдали, мы просим дать нам время до 30 июня. Но и этого нам не дают. Дума не только не помогает нам, что должна делать по закону, но теперь просит нас освободить место, которое мы 8 лет называли домом.

Первая “серия” произошла, когда вольер нам сказали снести до 1 июня прошлого года. Лишь благодаря большой поддержке общественности и более 3000 подписей, дума дала нам небольшую отсрочку – до 5 января, обещая при этом по телефону продлить сроки и дальше, основываясь на решении Управления по защите природы.

Понимая реальную ситуацию, что невозможно так быстро построить новый вольер, чтобы птицы не страдали психически и физически, Управление по защите природы продлило сроки нашего переезда до 1 июня 2018 года. Однако, к сожалению, думу нужды птиц совершенно не интересуют. Им все равно, что они нарушают закон, не обеспечивая нужной помощи попавшим в беду птицам на своей административной территории. Вместо этого, именном мы восьмой года делаем эту работу, не прося за это у властей абсолютно ничего.

В прошлый раз, перед выборами, дума использовала решение Управления по защите природы как основание для отсрочки сноса вольера, в чем, кстати, нам многократно отказывали ранее. Лишь благодаря бесчисленным письмам от любителей птиц в думских почтовых ящиках и публикациях в СМИ нам удалось этого добиться! Теперь, когда выборы уже позади, подобное легитимное основание, похоже, уже не годится. Также как и факт, что на дворе зима, а 200 птицам негде остаться. При этом, и Стройуправа оттягивала свое решение до конца, не ответив нам в обещанные 30 дней, вручив нам решение лишь на этой неделе

Поэтому теперь мы не знаем, что нас ждет завтра – опять полиция, объяснения, звонки из прокуратуры или на этот раз только штраф? Но за что? За то что по доброй воле мы своими силами спасаем умирающих в Латвии птиц? Умирающих чаще всего по вине человека. В нашей стране этим больше не занимается никто!

Верим, что Бог не оставит нас, что он никогда нас не оставлял…верим, что и вы на этот раз будете с нами в этой несправедливой борьбе. Верим, что и на этот раз птицы в Латвии не будут одни”, — говорится в сообщении организации.