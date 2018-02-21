Крик о помощи: женщине-инвалиду с сыном грозит жизнь на улице(14)

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Виталий Вавилкин
08:35 21.02.2018
Наша Латвия / Социум

Благотворительная организация «Palīdzēsim viens otram» призывает людей с возможностями помочь попавшей в беду женщине, попавшей в беду.

Женщине и ее сыну срочно требуется место для жилья.

 

“Вместе с сыном она живет в кризисном центре, поскольку оказалась на улице. У женщины имеются проблемы с ногами – оформляется инвалидность.

 

Сроки нахождения в кризисном центре закончились и ей срочно нужно найти место для жилья, в виду чего она просит:

 

1. Быть может кто-то знает о съемных квартирах без первого взноса (за разумные деньги);

 

2. Одежда (XXXL)”, — говорится в сообщении «Palīdzēsim viens otram».

 

Если вы хотите помочь женщине, связаться с организацией можно на их Фейсбук-странице.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (14)
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??? 08:55 21:02:2018

А что правительство (мин-во благосостояния) это не заботит? Заняты раздачей премий себе любимым?

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 09:01 21:02:2018

В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЭТУ СЕМЬЮ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕЛИТЬ
В
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ...НО СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ЛАТВИИ
ОТОБРАЛА
КВАРТИРУ У ЭТИХ НЕСЧАСТНЫХ...И ВЫБРОСИЛА ИХ НА УЛИЦУ!!!!
ЛАТЫШСКАЯ КОНТОРА SIA "RĪGAS DOME" ВО ГЛАВЕ С ГНИЛЬЮ УШАКОВСКОЙ.
ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ЭТОЙ СЕМЬЕ КВАРТИРУ...

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Да уж, уж... 09:34 21:02:2018

Это вы здорово про "латышскую контору" в Рижской Думе, кто же не знает её.:)))

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Обязанность социального отдела 09:07 21:02:2018

А почему социальный отдел не может помочь.... Это их обязанность... Или только давать пособия....
В европейских странах такие вопросы рещает ИМЕННО СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ, А НЕ НАРОД. Слишком много у нас благотворительных организаций, а где роль социального отдела.
ПОЛОВИНА НАРОДА САМ ЕЛЕ ЖИВЁТ.....
Может социальный отдел не нужен?

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Анна 09:13 21:02:2018

Как можно выселить инвалида с ребёнком из квартиры... Тем более, что Латвия даёт инвалидам пенсии, которые даже пособием назвать нельзя... Люди просто существуют до смерти... У них нету будующего... Это дикий капитализм.... Попросите официально помощь у Эстонии, ТАМ ВАМ ПОМОГУТ... Знаю точно... Там будет вам лучше...

На

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Оля 09:21 21:02:2018

Не надо функции социального отдела перекладывать на народ!
Идти просить, получить письменный ответ и тогда в газету...
Считаю, что социальный отдел нужно ликвидировать, если нету Помощи по социальным вопросам!

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)

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