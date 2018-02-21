Женщине и ее сыну срочно требуется место для жилья.
“Вместе с сыном она живет в кризисном центре, поскольку оказалась на улице. У женщины имеются проблемы с ногами – оформляется инвалидность.
Сроки нахождения в кризисном центре закончились и ей срочно нужно найти место для жилья, в виду чего она просит:
1. Быть может кто-то знает о съемных квартирах без первого взноса (за разумные деньги);
2. Одежда (XXXL)”, — говорится в сообщении «Palīdzēsim viens otram».
Если вы хотите помочь женщине, связаться с организацией можно на их Фейсбук-странице.
А что правительство (мин-во благосостояния) это не заботит? Заняты раздачей премий себе любимым?« ответить
В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЭТУ СЕМЬЮ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕЛИТЬ« ответить
В
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛЬЁ...НО СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ЛАТВИИ
ОТОБРАЛА
КВАРТИРУ У ЭТИХ НЕСЧАСТНЫХ...И ВЫБРОСИЛА ИХ НА УЛИЦУ!!!!
ЛАТЫШСКАЯ КОНТОРА SIA "RĪGAS DOME" ВО ГЛАВЕ С ГНИЛЬЮ УШАКОВСКОЙ.
ПРОСТО ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ЭТОЙ СЕМЬЕ КВАРТИРУ...
Это вы здорово про "латышскую контору" в Рижской Думе, кто же не знает её.:)))« ответить
А почему социальный отдел не может помочь.... Это их обязанность... Или только давать пособия....« ответить
В европейских странах такие вопросы рещает ИМЕННО СОЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ, А НЕ НАРОД. Слишком много у нас благотворительных организаций, а где роль социального отдела.
ПОЛОВИНА НАРОДА САМ ЕЛЕ ЖИВЁТ.....
Может социальный отдел не нужен?
Как можно выселить инвалида с ребёнком из квартиры... Тем более, что Латвия даёт инвалидам пенсии, которые даже пособием назвать нельзя... Люди просто существуют до смерти... У них нету будующего... Это дикий капитализм.... Попросите официально помощь у Эстонии, ТАМ ВАМ ПОМОГУТ... Знаю точно... Там будет вам лучше...« ответить
На
Не надо функции социального отдела перекладывать на народ!« ответить
Идти просить, получить письменный ответ и тогда в газету...
Считаю, что социальный отдел нужно ликвидировать, если нету Помощи по социальным вопросам!