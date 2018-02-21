Благотворительная организация «Palīdzēsim viens otram» призывает людей с возможностями помочь попавшей в беду женщине, попавшей в беду.

Женщине и ее сыну срочно требуется место для жилья.

“Вместе с сыном она живет в кризисном центре, поскольку оказалась на улице. У женщины имеются проблемы с ногами – оформляется инвалидность.

Сроки нахождения в кризисном центре закончились и ей срочно нужно найти место для жилья, в виду чего она просит:

1. Быть может кто-то знает о съемных квартирах без первого взноса (за разумные деньги);

2. Одежда (XXXL)”, — говорится в сообщении «Palīdzēsim viens otram».

Если вы хотите помочь женщине, связаться с организацией можно на их Фейсбук-странице.