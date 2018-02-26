Криминальный авторитет пробил голову ветерану АТО(6)

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Герман Бергер
20:40 25.02.2018
Lifenews / Люди

В Запорожье криминальный авторитет Григора избил десантника, вернувшегося из зоны антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях, сообщил в Facebook журналист Яков Носков.

«На днях в Запорожье вновь засветился уважаемый человек Григора. Что-то не поделил с дембелем у ночного киоска. В итоге к месту разборок съехались три машины и ребята с битами», — отмечает Носков.

 

По его словам, «десантника с пробитой головой еле отбили полицейские», однако потерпевший не захотел писать заявление в полицию. «АТОшники пока совещаются по поводу дальнейших действий», — пишет журналист.

 

Григора в общей сложности провел в тюрьме около 27 лет. Задержан в июне 2017-го по подозрению в убийстве. Слушание в местном суде по делу 52-летного преступника назначено на конец февраля 2018-го.

 

В комментариях к посту Носкова пользователи удивляются, почему Григора «гуляет как будто у себя дома», а прогнозируя реакцию сослуживцев десантника на действия Григоры, журналист отмечает, что «запорожские АТОшники не могут ссать».

 

В феврале 2018-го начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко объявил о завершении АТО в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе.

 

Тогда же главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что в зоне проведения АТО еженедельно счеты с жизнью сводят два-три украинских военнослужащих.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 20:45 25:02:2018

Ko var gaidīt no kriminālās cūkas!

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ыыы 21:31 25:02:2018

Tu esi paškritisks

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Саня 20:47 25:02:2018

Ребята, ну, это-то зачем нам знать? Не сходите с ума, пожалуйста, не превращайте портал в помойку.

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Latviešu patriots 20:48 25:02:2018

ну малацыс!

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кеен 20:54 25:02:2018

Атошники только мирных жителей из пушек могут убивать,, а на деле,, даже за себя сцыкун постоять не может,,

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22 22:10 25:02:2018

Ну вот разборки за ларек, все как в 90 е

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Мнение
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