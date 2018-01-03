Россия начала разработку собственной криптовалюты, которая, по мысли некоторых российских чиновников, позволит Москве обходить иностранные санкции, сообщает FT. По мнению обозревателя издания, каким конкретно образом будет работать такая валюта — неясно.

«Криптовалютная лихорадка», бушующая в мире уже не первый год, теперь добралась и до Кремля, где «новых технологий по традиции побаиваются»: Россия ищет способы для создания «крипторубля», который «может помочь стране обойти западные санкции», сообщает Financial Times. Как пишет британская газета со ссылкой на московских чиновников, российский президент Владимир Путин поручил начать работу над созданием национальной криптовалюты, а российские государственные инситуты «наперегонки внедряют технологию блокчейна», на которой основаны такие типы валют, включая среди прочего и биткоин.

По данным FT, на недавнем заседании российского кабинета министров советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев заявил, что «крипторубль» стал бы полезным средством для обхода санкций, наложенных на Москву рядом стран. Глазьев вместе с тем отметил, что обращение и эмиссия такой валюты будут определённым образом ограничены, говорится в материале издания.

Между тем, как пишет обозреватель Financial Times, Владимир Путин ещё летом провёл встречу с создателем криптовалюты Etherium и уроженцем России Виталием Бутериным, по итогам которой приказал правительству разработать законы для регулирования криптовалют. «Подобный интерес к криптовалютам показывает желание России обуздать идею, изначально созданную свободной от влияния правительства, — отмечает журналист. — Так уже было с интернетом, который Кремль в последнее время научился в целом укрощать».

Хотя криптовалюты и дают своим держателям возможность сохранять анонимность при их использовании — в результате чего они приобрели популярность как способ финансирования нелегальной деятельности, — как именно «крипторубль» поможет российским компаниям избегать санкций, пока не ясно, говорится в материале. Кроме того, неизвестно, кто конкретно будет заниматься эмиссией такого рубля: Центробанк России или коммерческие банки страны.