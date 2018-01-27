Кризис рабочей силы: в Латвии начнут платить соискателям за собеседования(6)

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Владимир Бучельников
13:27 26.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Нехватка рабочей силы в Латвии начинает ощущаться настолько остро, что компании начинают прибегать к всевозможным креативным трюкам для ее привлечения. Одно местное предприятие будет платить кандидату за участие в собеседовании, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Находящийся в Латвии и довольно известный аутсорсер информационных технологий и презентации игр в этом году планирует привлечь около 1600 новых сотрудников, в основном — ведущих игр. Для привлечения работников компания и начала амбициозную кампанию. 

 

«Мы хотим, чтобы потенциальные кандидаты к нам относились серьезно, и мы демонстрируем, что мы ценим время кандидатов. Поэтому 350 первых кандидатов получат 30 евро за интервью», — рассказывает представитель компании Елена Аношина.

 

В компании признают, на такой шаг там пошли из-за нарастающей проблемы нехватки рабочей силы. По их мнению, он поможет им легче найти сотрудников. И они – не единственные, кто начинает подходить к поиску сотрудников с креативом. По словам представителя известного сервиса для работодателей и соискателей работы Айвиса Бродиньша, это только начало. Проблема нехватки рабочей силы набирает обороты, и просто подав объявление, сотрудника уже не найдешь. 

 

По словам Бродиньша, проблема действительно серьезная, и с годами она будет только расти. Так что в будущем таких креативных предложений потенциальным сотрудникам, как плата за рабочее интервью, будет больше.

 

«Главный вопрос — как привлечь внимание потенциальных кандидатов. [...] Компании будут прибегать к различным конкурсам или другим методам», — считает эксперт.

 

Почти половина работодателей в этом году планирует набирать новых сотрудников. Только вот где их искать – неизвестно. Почти 70 процентов компании заявили о том, что уже испытывают нехватку рабочей силы. Дальше ситуация будет лишь усугубляться, уверена глава совета Латвийской ассоциации продуктовых предприятий Инара Шуре.

 

«Количество работоспособного населения в Латвии сократилось драматично. Количество людей в возрасте 19-20 лет сейчас в два раза меньше, чем было в 1997 году. Это вопрос не одного года. Ситуация будет становится все драматичнее, и нехватка рабочей силы с каждым годом будет чувствоваться все больше», — говорит специалист.

 

Работодатели уже сбились с ног, пытаясь найти сотрудников. Несмотря на довольно внушительное число безработных в стране, среди них достойные кадры найти практически невозможно — у них нет необходимых навыков и квалификации, говорит руководитель Торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш. Потому, все чаще работников приходится ввозить из-за рубежа.

 

«Есть отрасли, в которых не хватает высококвалифицированных работников, есть сферы сезонных работ, где тоже не хватает людей. Есть члены палаты, которые каждый день возят рабочую силу из Литвы на автобусе», — отмечает Эндзиньш.

Латвийское радио 4 / Фото
Комментарии (6)
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русский 13:33 26:01:2018

Вот и исполнилась мечта латышских идиотов.Нищие,грязные,мрут от голода как клопы.Даже не жаль)))

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10 дюймов 13:34 26:01:2018

30 евро ---это конечно клёво===только мучает меня один вопрос ----А после того, как человек отработает месяц, ЕМУ зарплату заплатят? или будет, как всегда???

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Студентка 14:10 26:01:2018

Не вериться статье, потому что я мои однокурсники ( заканчиваем в этом году магистрантуру " Sociālais darbs" , латышский поток) не могут устроиться на хорошо оплачиваемую работу - работают ниже по должности или подрабатывают где-то. Есть предложения с зарплатой до 600 евро, но из нас никто не пойдёт, поэтому думаем уехать из Латвии. Опыт работы и знание языков есть у всех.
Странно, почему не хватает работников, если нам не предлагают или не берут на работу
.Мы сделали вывод, что работодатели ищут дешёвую рабочую силу, не могут найти и потом пишут- нехватка рабочих. ДАЙТЕ ЗАРПЛАТУ НАЧИНАЯ С 1 000 ЕВРО И РАБОЧИЕ БУДУТ, БЕЗДЕЛЬНИКИ НАЧНУТ ШЕВЕЛИТЬСЯ !

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Nek-to 14:15 26:01:2018

Работодатели уже сбились с ног, пытаясь найти сотрудников.
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A razve est' problema? Vystavljajte cen nik na 120K/god i k vam prie dut spe cial isty... i dazhe garmuzimy osvojat...

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Дина 14:32 26:01:2018

.........Кризис рабочей силы....нехватка рабочей силы ............как может быть кризис при такой безработице да и студенты пишут не найти работу . Они уезжают . Хватит ерунду писать, а платить нормально надо.

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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