Находящийся в Латвии и довольно известный аутсорсер информационных технологий и презентации игр в этом году планирует привлечь около 1600 новых сотрудников, в основном — ведущих игр. Для привлечения работников компания и начала амбициозную кампанию.
«Мы хотим, чтобы потенциальные кандидаты к нам относились серьезно, и мы демонстрируем, что мы ценим время кандидатов. Поэтому 350 первых кандидатов получат 30 евро за интервью», — рассказывает представитель компании Елена Аношина.
В компании признают, на такой шаг там пошли из-за нарастающей проблемы нехватки рабочей силы. По их мнению, он поможет им легче найти сотрудников. И они – не единственные, кто начинает подходить к поиску сотрудников с креативом. По словам представителя известного сервиса для работодателей и соискателей работы Айвиса Бродиньша, это только начало. Проблема нехватки рабочей силы набирает обороты, и просто подав объявление, сотрудника уже не найдешь.
По словам Бродиньша, проблема действительно серьезная, и с годами она будет только расти. Так что в будущем таких креативных предложений потенциальным сотрудникам, как плата за рабочее интервью, будет больше.
«Главный вопрос — как привлечь внимание потенциальных кандидатов. [...] Компании будут прибегать к различным конкурсам или другим методам», — считает эксперт.
Почти половина работодателей в этом году планирует набирать новых сотрудников. Только вот где их искать – неизвестно. Почти 70 процентов компании заявили о том, что уже испытывают нехватку рабочей силы. Дальше ситуация будет лишь усугубляться, уверена глава совета Латвийской ассоциации продуктовых предприятий Инара Шуре.
«Количество работоспособного населения в Латвии сократилось драматично. Количество людей в возрасте 19-20 лет сейчас в два раза меньше, чем было в 1997 году. Это вопрос не одного года. Ситуация будет становится все драматичнее, и нехватка рабочей силы с каждым годом будет чувствоваться все больше», — говорит специалист.
Работодатели уже сбились с ног, пытаясь найти сотрудников. Несмотря на довольно внушительное число безработных в стране, среди них достойные кадры найти практически невозможно — у них нет необходимых навыков и квалификации, говорит руководитель Торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш. Потому, все чаще работников приходится ввозить из-за рубежа.
«Есть отрасли, в которых не хватает высококвалифицированных работников, есть сферы сезонных работ, где тоже не хватает людей. Есть члены палаты, которые каждый день возят рабочую силу из Литвы на автобусе», — отмечает Эндзиньш.
Вот и исполнилась мечта латышских идиотов.Нищие,грязные,мрут от голода как клопы.Даже не жаль)))« ответить
30 евро ---это конечно клёво===только мучает меня один вопрос ----А после того, как человек отработает месяц, ЕМУ зарплату заплатят? или будет, как всегда???« ответить
Не вериться статье, потому что я мои однокурсники ( заканчиваем в этом году магистрантуру " Sociālais darbs" , латышский поток) не могут устроиться на хорошо оплачиваемую работу - работают ниже по должности или подрабатывают где-то. Есть предложения с зарплатой до 600 евро, но из нас никто не пойдёт, поэтому думаем уехать из Латвии. Опыт работы и знание языков есть у всех.« ответить
Странно, почему не хватает работников, если нам не предлагают или не берут на работу
.Мы сделали вывод, что работодатели ищут дешёвую рабочую силу, не могут найти и потом пишут- нехватка рабочих. ДАЙТЕ ЗАРПЛАТУ НАЧИНАЯ С 1 000 ЕВРО И РАБОЧИЕ БУДУТ, БЕЗДЕЛЬНИКИ НАЧНУТ ШЕВЕЛИТЬСЯ !
Работодатели уже сбились с ног, пытаясь найти сотрудников.« ответить
-----
A razve est' problema? Vystavljajte cen nik na 120K/god i k vam prie dut spe cial isty... i dazhe garmuzimy osvojat...
.........Кризис рабочей силы....нехватка рабочей силы ............как может быть кризис при такой безработице да и студенты пишут не найти работу . Они уезжают . Хватит ерунду писать, а платить нормально надо.« ответить