Нехватка рабочей силы в Латвии начинает ощущаться настолько остро, что компании начинают прибегать к всевозможным креативным трюкам для ее привлечения. Одно местное предприятие будет платить кандидату за участие в собеседовании, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Находящийся в Латвии и довольно известный аутсорсер информационных технологий и презентации игр в этом году планирует привлечь около 1600 новых сотрудников, в основном — ведущих игр. Для привлечения работников компания и начала амбициозную кампанию.

«Мы хотим, чтобы потенциальные кандидаты к нам относились серьезно, и мы демонстрируем, что мы ценим время кандидатов. Поэтому 350 первых кандидатов получат 30 евро за интервью», — рассказывает представитель компании Елена Аношина.

В компании признают, на такой шаг там пошли из-за нарастающей проблемы нехватки рабочей силы. По их мнению, он поможет им легче найти сотрудников. И они – не единственные, кто начинает подходить к поиску сотрудников с креативом. По словам представителя известного сервиса для работодателей и соискателей работы Айвиса Бродиньша, это только начало. Проблема нехватки рабочей силы набирает обороты, и просто подав объявление, сотрудника уже не найдешь.

По словам Бродиньша, проблема действительно серьезная, и с годами она будет только расти. Так что в будущем таких креативных предложений потенциальным сотрудникам, как плата за рабочее интервью, будет больше.

«Главный вопрос — как привлечь внимание потенциальных кандидатов. [...] Компании будут прибегать к различным конкурсам или другим методам», — считает эксперт.

Почти половина работодателей в этом году планирует набирать новых сотрудников. Только вот где их искать – неизвестно. Почти 70 процентов компании заявили о том, что уже испытывают нехватку рабочей силы. Дальше ситуация будет лишь усугубляться, уверена глава совета Латвийской ассоциации продуктовых предприятий Инара Шуре.

«Количество работоспособного населения в Латвии сократилось драматично. Количество людей в возрасте 19-20 лет сейчас в два раза меньше, чем было в 1997 году. Это вопрос не одного года. Ситуация будет становится все драматичнее, и нехватка рабочей силы с каждым годом будет чувствоваться все больше», — говорит специалист.

Работодатели уже сбились с ног, пытаясь найти сотрудников. Несмотря на довольно внушительное число безработных в стране, среди них достойные кадры найти практически невозможно — у них нет необходимых навыков и квалификации, говорит руководитель Торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш. Потому, все чаще работников приходится ввозить из-за рубежа.

«Есть отрасли, в которых не хватает высококвалифицированных работников, есть сферы сезонных работ, где тоже не хватает людей. Есть члены палаты, которые каждый день возят рабочую силу из Литвы на автобусе», — отмечает Эндзиньш.