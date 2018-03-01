Кровавая драма в Иманте: девушку изрезали ножом

Во вторник, около 2:00 госполиция получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в одной из квартир Иманты, возможно, находится пострадавшая после ножевого нападения женщина.

Прибыв на место, сотрудники полиции подтвердили информацию – в квартире находилась женщина 1990 года рождения с колотой раной в районе живота и резанной – на плече. Кроме того, в квартире находился ее сожитель 1989 года рождения, пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подозревая в совершении преступления, сотрудники полиции задержали мужчину, а медики доставили женщину в больницу.

В виду алкогольного опьянения мужчина не помнит событий ночи, однако в распоряжении полиции имеется информация, что между парой произошел конфликт, в ходе которого мужчина набросился на сожительницу с ножом.

Ранее мужчина не попадал в поле зрение полиции.

В связи с происшествием был начат уголовный процесс – о нанесении травм средней тяжести, предусматривающий наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет.