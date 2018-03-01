Кровавая драма в Иманте: девушку изрезали ножом

Прибыв на место, сотрудники полиции подтвердили информацию – в квартире находилась женщина 1990 года рождения с колотой раной в районе живота и резанной – на плече. Кроме того, в квартире находился ее сожитель 1989 года рождения, пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Подозревая в совершении преступления, сотрудники полиции задержали мужчину, а медики доставили женщину в больницу.
В виду алкогольного опьянения мужчина не помнит событий ночи, однако в распоряжении полиции имеется информация, что между парой произошел конфликт, в ходе которого мужчина набросился на сожительницу с ножом.
Ранее мужчина не попадал в поле зрение полиции.
В связи с происшествием был начат уголовный процесс – о нанесении травм средней тяжести, предусматривающий наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет.
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