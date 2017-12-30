Кровавая поножовщина в Саулкалне: у собственного подъезда жестоко изрезан мужчина

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Виталий Вавилкин
22:05 29.12.2017
Наша Латвия / Происшествия

Под завершение года в Саулкалне произошло кровавое преступление. Некий 39-летний житель города едва ли не до смерти изрезал 55-летнего мужчину, проживающего в одном из многоквартирных домов, передает Degpunkta.

И хотя после произошедшего на месте все еще работают сотрудники полиции, большинство местных так и не может понять, что произошло.

 

Журналистам удалось поговорить с неким молодым человеком по имени Павел, рассказавшим, что вооруженный ножом человек напал на отца его друга. Павел сказал, что все произошло несколько иначе, чем об этом рассказывает полиция.

 

Все началось, когда отец друга вышел вечером на улицу у дома, чтобы покурить. Именно там он встретил незнакомца, который хотел зайти в подъезд дома. Начался конфликт, в ходе которого незнакомец несколько раз ударил ножом 55-летнего мужчину.

 

Услышав крик на улице, к окну поспешил и сын пострадавшего мужичины. Увидев происходящее, он бросился на улицу, но нападавший уже успел скрыться. Немедленно была вызвана скорая, которая увезла мужчину в больницу. К счастью, на данный момент, его жизни ничто не угрожает.

 

По словам Павла, ходят слухи, что нападавший являлся недавно освобожденным из тюрьмы местный житель. В свою очередь, в полиции уже успели заявить о задержании преступника, которому теперь грозит тюрьма за нанесение телесных повреждений человеку.

 

Vesti.lv / Фото
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