Крупнейший новый военный корабль Ирана переломился на две части(5)

Лента новостей
Лукьянов: Латвия бросилась на амбразуру и потеряла российский рынок Российский посол: в Риге полно брошенных домов и отвратительных дорог Лукьянов призвал русских Латвии к бунту, но потом передумал ... Крупнейший новый военный корабль Ирана переломился на две части Кабмин готовит детальный план по разгрому русских школ Актриса из «Гарри Поттера» пожаловалась на отсутствие домогательств Курды за день подбили пять турецких танков Посол РФ: Латвия не была оккупирована СССР Как выбрать подарок по дате рождения?
Eще в разделе
Кабинет министров выделил 904 евро на рекламу в «Facebook» Новейший американский боевой корабль вышел в первый поход и застрял Россия уничтожит крупнейшие в мире подлодки «Триумф» России меняет игру НАТО Интернету предрекли скорое разрушение
Владимир Бучельников
21:29 21.01.2018
Техно / Оружие

Один из самых крупных иранских военных кораблей, новейший фрегат Damavand, переломился на две части. Однако официально власти страны утверждают, что судно получило незначительные повреждения, пишет агентство «Синьхуа».

10 января фрегат Damavand ВМС Ирана в силу неблагоприятных погодных условий налетел на волнорез в Каспийском море, в портовом городе Бендер-Энзели. Высота волн в тот день достигала четырех метров.

 

Шесть человек в результате инцидента оказались за бортом. Позже появилось сообщение о трех погибших моряках.

 

Иранские сетевые ресурсы 17 января распространили фотографию потерпевшего крушение фрегата. Судя по снимку, корабль за прошедшие дни не только не был снят с камней, но фактически частично погрузился в море и, по всей видимости, затоплен в большей части корпуса. Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части.

 

Фрегат имеет длину около 100 метров и водоизмещение 1300 тонн. В состав ВМС Ирана он вошел три года назад.

 

В декабре 2017 года сообщалось, что крупнейший авианосец Великобритании, вставший на боевое дежурство 7 декабря, дал течь. Налогоплательщикам корабль обошелся в 4,1 миллиарда долларов.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
22 22:06 21:01:2018

Кто то там еще про Кузнецова песдит

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:12 21:01:2018

Informācija interesanta, nav slikti, ja krievijas sabiedrotajiem neveicas..

« ответить
Profile_default
desiņa 22:59 21:01:2018

s kakih por Anglija- sojuznik Rosiji, Citiruju- В декабре 2017 года сообщалось, что крупнейший авианосец Великобритании, вставший на боевое дежурство 7 декабря, дал течь. Налогоплательщикам корабль обошелся в 4,1 миллиарда долларов

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 23:04 21:01:2018

Vai tad irāņi nav krievijas sabiedrotie? Uz foto ir irānas kuģis.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 23:38 21:01:2018

iedomajies tik nav. un nekad nav bijushi Krievijas sabiedrotie. bet kur nu tev grutgalvitim zinat par tadam lietam. tu jau talak par savu cukkuti neesi bijis un neko neesi redzejis.
ASV sabiedrotie (nu nepavisam sabiedrotie bet draugi) gan kadreiz bija bet ar Krieviju nekad.

« ответить

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (16)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV