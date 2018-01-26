В Крыму происходит катастрофа. Грунтовые запасы воды близки к исчерпанию. На севере полуострова из кранов идет морская вода. За три года российские власти не смогли обеспечить Крым альтернативными источниками воды. Территории грозит деградация в условиях острого водяного стресса.

Из кранов в Красноперекопске идет «фактически морская вода», признал на днях глава правительства Крыма Сергей Аксенов. Это связано с засолением подземных горизонтов после закрытия Северо-Крымского канала Украиной. Денег на опреснение воды для района нет. Единственный обсуждаемый проект — переброска вод из Тайганского водохранилища, пишет primechaniya.ru.

Аксёнов поручил в кратчайшие сроки найти решение проблемы водоснабжения Красноперекопского района. Соответствующее заявление он сделал по итогам приема граждан в Красноперекопске и районе.

«Первоочередная проблема для Красноперекопска и Красноперекопского района – низкое качество воды из-за повышенного уровня минерализации. В этой связи необходимо принять краткосрочные меры для выхода из сложившейся ситуации и пересмотреть обоснованность тарифов на воду. Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая. Прошу министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с руководством района и города проработать меры по устранению проблемы», – написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

Проблема снабжения севера полуострова питьевой водой возникла после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Сейчас воду для жителей поставляют из артезианских источников. Помимо граждан, высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия («Крымский титан», «Крымский содовый завод» и «Бром»).

По прогнозам министра промышленной политики республики, они обеспечены водой из подземных источников максимум на два года.

Для решения проблемы предлагалось построить опреснительную станцию, но проект пока не реализуется из-за его высокой стоимости (около 50 млрд рублей) и отсутствия инвестора. На данный момент власти Крыма остановились на варианте с переброской пресной воды из Тайганского водохранилища: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично по трубопроводу. Над техзаданием по этому проекту работают химические предприятия.

Прогнозы нарастания проблем с пресной водой на севере Крыма озвучиваются уже третий год. Поначалу власти республики избегали комментировать их серьезность, однако затем были вынуждены это признать. Так, на основе открытых данных бывший помощник первого вице-премьера РК Владимир Гарначук в 2016 году прогнозировал, что часть жителей Крыма неизбежно придется отселять на материк из-за растущей нехватки пресной воды. Напоить нынешнее население полуострова без Северо-Крымского канала в текущих условиях невозможно, считает он.

Напомним, что по Северо-крымскому каналу до его блокировки Украиной из Днепра в Крым поступало 1 миллиард кубометров воды в год. 80 миллионов кубов из этой воды уходило на пополнение водохранилищ. Остальная вода шла на сельское хозяйство.

Возделывать земли в Крыму невозможно без полива. Эту проблему решили каналом и днепровской водой.

Сейчас население уже превысило 2 700 000 человек.1 человек в сутки потребляет 3.3 куба воды. Но при этом очень много людей на полуострове живет именно в степном Крыму. И без днепровской воды эти поселения обречены, отмечал в 2016 году Гарначук.

При этом специалисты также обращают внимание на слишком интенсивную эксплуатацию подземных источников Крымским «Титаном» и Содовым заводом.

В целом за три года Крым потерял 74% источников пресной воды.

Без Украины никуда

Украина, закрывшая Северо-Крымский канал, поступила так, как и положено поступать военному противнику, у которого аннексирована территория.

После присоединения Крыма в том виде, в котором оно произошло, дальнейшие действия диктовались двумя единственно возможными сценариями, позволяющими закрепить достигнутый результат: либо принуждать (уговаривать) Украину на фиксирование сложившегося положения вещей (как вариант — уговаривать или принуждать к этому же мировое сообщество), либо идти уж до конца и создавать сухопутный коридор к Крыму. Был выбран третий вариант: «ни войны, ни мира».