Крымская катастрофа Путина(28)

Лента новостей
Кризис рабочей силы: в Латвии начнут платить соискателям за собеседования Порноактриса заявила, что ее изнасиловали во время съемок порно Шмулевич: у войск Путина нет шансов против любой современной армии 10 жизненных уроков от вашей… собаки В офисном центре в Пардаугаве застрелили человека «Африка» в зоопарке откроется к 100-летию Патриарх Кирилл против биткоинов Крымская катастрофа Путина Деньги на ветер: почему покупать зимнюю обувь невыгодно?
Eще в разделе
Шмулевич: у войск Путина нет шансов против любой современной армии «Часы Судного дня»: до ядерной полуночи осталось две минуты Die Welt: к 2022 году от ЕС останется Германия, Бенилюкс и страны Балтии Героям сала! Косачев объяснил казус с украинским депутатом в Страсбурге Тысячи латвийских русских могут переехать в Воронеж
Владимир Бучельников
12:05 26.01.2018
В мире / Россия

В Крыму происходит катастрофа. Грунтовые запасы воды близки к исчерпанию. На севере полуострова из кранов идет морская вода. За три года российские власти не смогли обеспечить Крым альтернативными источниками воды. Территории грозит деградация в условиях острого водяного стресса.

Из кранов в Красноперекопске идет «фактически морская вода», признал на днях глава правительства Крыма Сергей Аксенов. Это связано с засолением подземных горизонтов после закрытия Северо-Крымского канала Украиной. Денег на опреснение воды для района нет. Единственный обсуждаемый проект — переброска вод из Тайганского водохранилища, пишет primechaniya.ru.

 

Аксёнов поручил в кратчайшие сроки найти решение проблемы водоснабжения Красноперекопского района. Соответствующее заявление он сделал по итогам приема граждан в Красноперекопске и районе.

 

«Первоочередная проблема для Красноперекопска и Красноперекопского района – низкое качество воды из-за повышенного уровня минерализации. В этой связи необходимо принять краткосрочные меры для выхода из сложившейся ситуации и пересмотреть обоснованность тарифов на воду. Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая. Прошу министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с руководством района и города проработать меры по устранению проблемы», – написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

 

Проблема снабжения севера полуострова питьевой водой возникла после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Сейчас воду для жителей поставляют из артезианских источников. Помимо граждан, высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия («Крымский титан», «Крымский содовый завод» и «Бром»).

 

По прогнозам министра промышленной политики республики, они обеспечены водой из подземных источников максимум на два года.

 

Для решения проблемы предлагалось построить опреснительную станцию, но проект пока не реализуется из-за его высокой стоимости (около 50 млрд рублей) и отсутствия инвестора. На данный момент власти Крыма остановились на варианте с переброской пресной воды из Тайганского водохранилища: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично по трубопроводу. Над техзаданием по этому проекту работают химические предприятия.

 

Прогнозы нарастания проблем с пресной водой на севере Крыма озвучиваются уже третий год. Поначалу власти республики избегали комментировать их серьезность, однако затем были вынуждены это признать. Так, на основе открытых данных бывший помощник первого вице-премьера РК Владимир Гарначук в 2016 году прогнозировал, что часть жителей Крыма неизбежно придется отселять на материк из-за растущей нехватки пресной воды. Напоить нынешнее население полуострова без Северо-Крымского канала в текущих условиях невозможно, считает он.

 

Напомним, что по Северо-крымскому каналу до его блокировки Украиной из Днепра в Крым поступало 1 миллиард кубометров воды в год. 80 миллионов кубов из этой воды уходило на пополнение водохранилищ. Остальная вода шла на сельское хозяйство.

 

Возделывать земли в Крыму невозможно без полива. Эту проблему решили каналом и днепровской водой. 

 

Сейчас население уже превысило 2 700 000 человек.1 человек в сутки потребляет 3.3 куба воды. Но при этом очень много людей на полуострове живет именно в степном Крыму. И без днепровской воды эти поселения обречены, отмечал в 2016 году Гарначук.

 

При этом специалисты также обращают внимание на слишком интенсивную эксплуатацию подземных источников Крымским «Титаном» и Содовым заводом.

 

В целом за три года Крым потерял 74% источников пресной воды.

 

Без Украины никуда

 

Украина, закрывшая Северо-Крымский канал, поступила так, как и положено поступать военному противнику, у которого аннексирована территория. 

 

После присоединения Крыма в том виде, в котором оно произошло, дальнейшие действия диктовались двумя единственно возможными сценариями, позволяющими закрепить достигнутый результат: либо принуждать (уговаривать) Украину на фиксирование сложившегося положения вещей (как вариант — уговаривать или принуждать к этому же мировое сообщество), либо идти уж до конца и создавать сухопутный коридор к Крыму. Был выбран третий вариант: «ни войны, ни мира». 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (28)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Так 12:09 26:01:2018

Выкачивается пресная вода, на её место просачивается морская, принцип сообщающихся сосудов.

« ответить
Profile_default
народ Латвии 12:28 26:01:2018

Это решаемая проблема!
А когда от ворующей,профашистской,обирающей свой народ власти люди бегут сотнями тысяч(латыши,в частности)-вот это проблема!И вряд ли решаемая!!!

« ответить
Profile_default
бандеры-фаwисты! 13:08 26:01:2018

Нет мерзопакостнее и подлее народа, чем хохлокастрюлеголовые подонки, жертвы аборта от бандерлогов..

« ответить
Profile_default
А 13:09 26:01:2018

Что ж вы не бежите, языков не знаете, специальности -профессии нет, или просто звиздите? Люди не бегут, а пользуются возможностью работать и жить там, где желание имеют, и это для них плюс, а не минус, возможность найти в Европе место, где им хорошо, так все люди в Европе живут..

« ответить
Profile_default
Радикальное решение 13:14 26:01:2018

Имеется возможность решения более радикальным способом: воды рек дона и Днепра
Направить через волжский бассейн в Каспийское море. Это будет удобно для жителей
Киева. По дну реки Днепра можно будет ехать на машине до чёрного моря.

« ответить
Profile_default
Юний Юлиус Аугустус 12:11 26:01:2018

корридор адназначна

« ответить
Profile_default
Александр Шерстобитов 12:12 26:01:2018

крымчане к укрофашистам не вернуться

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 12:51 26:01:2018

А вот Днепр из-за закрытия канала тоже пострадал, скаклы всегда были подлыми, жадными и глупыми, от того и страдабт всегда!

« ответить
Profile_default
бандеры-фаwисты! 13:07 26:01:2018

Нет мерзопакостнее и подлее народа, чем хохлокастрюлеголовые подонки, жертвы аборта от бандерлогов.

« ответить
Profile_default
Надо же! 13:10 26:01:2018

И как пострадал Днепр, ежели не секрет?:))

« ответить
Profile_default
22 12:20 26:01:2018

Да все решаемо, просто местные власти спят

« ответить
Profile_default
Факт 13:13 26:01:2018

Все решается просто, на кипарисовой доске пишется икона с Путиным, на вертолете с ней облетается Крым, и пресная вода появляется, причем пресным становится все Черное Море, вплоть до Босфора.

« ответить
Profile_default
22 12:21 26:01:2018

Да и причем здесь Путин? Заебали своими дешевыми говновбросами

« ответить
Profile_default
:-) 12:50 26:01:2018

Действительно, и при чём тут HUJLO?

Этож папа Римский аннексировал Крым а не HUJLO!

« ответить
Profile_default
Ваня 12:56 26:01:2018

крымчане сами ушли от бандервской власти пришедшей военным госпереворотом.

« ответить
Profile_default
:-) 13:01 26:01:2018

Кому интересен твой пи3дешь, Ваня? )))
Hujlo аннексировало территорию, а обеспечить водой население не в состоянии.

ахаха) так на то он и Hujlo

« ответить
Profile_default
Ваня 13:29 26:01:2018

потрохоботы никак не поймут что Пеца Алкашенко держится у власти пока дают многомиллиардные кредиты, скоро отдавать и тогда порохоботам придёт жосткий похмель ))) вот тогда будете скаклы одну воду пить и есть

« ответить
Profile_default
:-) 13:32 26:01:2018

А оxyeваю с местных путенонасосов )))
Они, bleaть, возмущаются, почему это фажыжды хахлы не обеспечивают водой аннексированную территорию! )))
У вас, путенонасосы, в черепных коробках кроме ваты что-нибудь осталось?!

« ответить
Profile_default
крымчанин 13:36 26:01:2018

Что нервничаешь так, обосранная вышиванка?

« ответить
123

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV