Из кранов в Красноперекопске идет «фактически морская вода», признал на днях глава правительства Крыма Сергей Аксенов. Это связано с засолением подземных горизонтов после закрытия Северо-Крымского канала Украиной. Денег на опреснение воды для района нет. Единственный обсуждаемый проект — переброска вод из Тайганского водохранилища, пишет primechaniya.ru.
Аксёнов поручил в кратчайшие сроки найти решение проблемы водоснабжения Красноперекопского района. Соответствующее заявление он сделал по итогам приема граждан в Красноперекопске и районе.
«Первоочередная проблема для Красноперекопска и Красноперекопского района – низкое качество воды из-за повышенного уровня минерализации. В этой связи необходимо принять краткосрочные меры для выхода из сложившейся ситуации и пересмотреть обоснованность тарифов на воду. Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая. Прошу министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с руководством района и города проработать меры по устранению проблемы», – написал Аксёнов на своей странице в Facebook.
Проблема снабжения севера полуострова питьевой водой возникла после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Сейчас воду для жителей поставляют из артезианских источников. Помимо граждан, высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия («Крымский титан», «Крымский содовый завод» и «Бром»).
По прогнозам министра промышленной политики республики, они обеспечены водой из подземных источников максимум на два года.
Для решения проблемы предлагалось построить опреснительную станцию, но проект пока не реализуется из-за его высокой стоимости (около 50 млрд рублей) и отсутствия инвестора. На данный момент власти Крыма остановились на варианте с переброской пресной воды из Тайганского водохранилища: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично по трубопроводу. Над техзаданием по этому проекту работают химические предприятия.
Прогнозы нарастания проблем с пресной водой на севере Крыма озвучиваются уже третий год. Поначалу власти республики избегали комментировать их серьезность, однако затем были вынуждены это признать. Так, на основе открытых данных бывший помощник первого вице-премьера РК Владимир Гарначук в 2016 году прогнозировал, что часть жителей Крыма неизбежно придется отселять на материк из-за растущей нехватки пресной воды. Напоить нынешнее население полуострова без Северо-Крымского канала в текущих условиях невозможно, считает он.
Напомним, что по Северо-крымскому каналу до его блокировки Украиной из Днепра в Крым поступало 1 миллиард кубометров воды в год. 80 миллионов кубов из этой воды уходило на пополнение водохранилищ. Остальная вода шла на сельское хозяйство.
Возделывать земли в Крыму невозможно без полива. Эту проблему решили каналом и днепровской водой.
Сейчас население уже превысило 2 700 000 человек.1 человек в сутки потребляет 3.3 куба воды. Но при этом очень много людей на полуострове живет именно в степном Крыму. И без днепровской воды эти поселения обречены, отмечал в 2016 году Гарначук.
При этом специалисты также обращают внимание на слишком интенсивную эксплуатацию подземных источников Крымским «Титаном» и Содовым заводом.
В целом за три года Крым потерял 74% источников пресной воды.
Без Украины никуда
Украина, закрывшая Северо-Крымский канал, поступила так, как и положено поступать военному противнику, у которого аннексирована территория.
После присоединения Крыма в том виде, в котором оно произошло, дальнейшие действия диктовались двумя единственно возможными сценариями, позволяющими закрепить достигнутый результат: либо принуждать (уговаривать) Украину на фиксирование сложившегося положения вещей (как вариант — уговаривать или принуждать к этому же мировое сообщество), либо идти уж до конца и создавать сухопутный коридор к Крыму. Был выбран третий вариант: «ни войны, ни мира».
Выкачивается пресная вода, на её место просачивается морская, принцип сообщающихся сосудов.« ответить
Это решаемая проблема!« ответить
А когда от ворующей,профашистской,обирающей свой народ власти люди бегут сотнями тысяч(латыши,в частности)-вот это проблема!И вряд ли решаемая!!!
Нет мерзопакостнее и подлее народа, чем хохлокастрюлеголовые подонки, жертвы аборта от бандерлогов..« ответить
Что ж вы не бежите, языков не знаете, специальности -профессии нет, или просто звиздите? Люди не бегут, а пользуются возможностью работать и жить там, где желание имеют, и это для них плюс, а не минус, возможность найти в Европе место, где им хорошо, так все люди в Европе живут..« ответить
Имеется возможность решения более радикальным способом: воды рек дона и Днепра« ответить
Направить через волжский бассейн в Каспийское море. Это будет удобно для жителей
Киева. По дну реки Днепра можно будет ехать на машине до чёрного моря.
корридор адназначна« ответить
крымчане к укрофашистам не вернуться« ответить
А вот Днепр из-за закрытия канала тоже пострадал, скаклы всегда были подлыми, жадными и глупыми, от того и страдабт всегда!« ответить
Нет мерзопакостнее и подлее народа, чем хохлокастрюлеголовые подонки, жертвы аборта от бандерлогов.« ответить
И как пострадал Днепр, ежели не секрет?:))« ответить
Да все решаемо, просто местные власти спят« ответить
Все решается просто, на кипарисовой доске пишется икона с Путиным, на вертолете с ней облетается Крым, и пресная вода появляется, причем пресным становится все Черное Море, вплоть до Босфора.« ответить
Да и причем здесь Путин? Заебали своими дешевыми говновбросами« ответить
Действительно, и при чём тут HUJLO?« ответить
Этож папа Римский аннексировал Крым а не HUJLO!
крымчане сами ушли от бандервской власти пришедшей военным госпереворотом.« ответить
Кому интересен твой пи3дешь, Ваня? )))« ответить
Hujlo аннексировало территорию, а обеспечить водой население не в состоянии.
ахаха) так на то он и Hujlo
потрохоботы никак не поймут что Пеца Алкашенко держится у власти пока дают многомиллиардные кредиты, скоро отдавать и тогда порохоботам придёт жосткий похмель ))) вот тогда будете скаклы одну воду пить и есть« ответить
А оxyeваю с местных путенонасосов )))« ответить
Они, bleaть, возмущаются, почему это фажыжды хахлы не обеспечивают водой аннексированную территорию! )))
У вас, путенонасосы, в черепных коробках кроме ваты что-нибудь осталось?!
Что нервничаешь так, обосранная вышиванка?« ответить