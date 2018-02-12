Ксения Собчак: Моя цель говорить правду! Путин, не лезь в постель(28)

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Герман Бергер
17:29 11.02.2018
В мире / Россия

Ксения Собчак в эфире CNN заявила, что одним из главных моментов участия в выборах президента России она считает возможность обсуждать замалчиваемые на федеральном телевидении темы, в том числе вопрос прав человека для ЛГБТ.

«Моя цель — поднять вопросы, которые никогда не поднимались на федеральном телевидении. Например, права ЛГБТ. Это шокирует многих, ведь многие действительно считают, что этих людей [гомосексуалистов] нужно сажать в тюрьму, что у них не должно быть никаких прав. Более того, многие разделяют мнение, что нужно наказывать просто за принадлежность к ЛГБТ — просто за сам факт», — заявила Ксения Собчак в эфире CNN, цитирует «Ино Тв».

 

Ранее Ксения Собчак высказалась в том смысле, что «в нашей стране целенаправленно делают так, чтобы люди ненавидели друг друга». По мнению Собчак, Путин создает такие условия, чтобы сексуальные меньшинства верили, что только он «их оберегает».

 

Ксения Собчак — единственный кандидат на предстоящих в марте президентских выборах, который открыто заявил о необходимости отмены всех принятых гомофобных законов в РФ. В свою предвыборную программу «123 трудных шага» она включила два пункта, которые непосредственно касаются защиты прав ЛГБТ-граждан.

 

Кроме того, Ксения Собчак заявила, что «должны быть разрешены митинги оппозиции, гражданские ЛГБТ-союзы. Государство не должно лезть к нам в дом, в нашу постель».

ИНО TV / Фото
Комментарии (28)
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П у т и н 17:35 11:02:2018

В чужую постель обычно лезут православнутые с Гундяевым во главе, а фсбешники насилуют сирот в приютах. И все довольны

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юродивому 18:29 11:02:2018

варзилов, мурло блевотное! Тебя же,урод, как биомусор, надо ликвидировать.
Иди, утопись, глист навозный.

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Grisa 18:34 11:02:2018

Losadj obucili v ssa kakim gognom xarkatj vot i prava pidorgov narisovalisj ..
Mne ponravilasj kak ee v Cecne vstretili ....
Koroce ocerednaja mrazina dostoinaja xodorova kasparova makarevica ....

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Правда тут 18:49 11:02:2018

Сумашедшая как и ее мамаша.

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ин-га 05:07 12:02:2018

пу т лер сам гомосексуалист и педофил.все кто за карандуха кабаева те и есть скрытые педофилы

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re 17:38 11:02:2018

овца

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Мария 18:09 11:02:2018

......................Государство не должно лезть к нам в дом, в нашу постель.....но в России и в Латвии государство лежит в дома и ОТБИРАЕТ ДЕТЕЙ и без твоей программы....даже у нормальных семей.....

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Скао 17:38 11:02:2018

Лошадь в президенты!!!

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ин-на 18:18 11:02:2018

Бл***динку в шоколаде в президенты!

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ин-на 05:08 12:02:2018

я баба дура ,всех пу т лерастов обслужу ..вперед пут иноиды

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Саня 17:41 11:02:2018

Сажать надо тех, кто проповедует среди людей гомосексуализм.
Остальных- принудительно лечить.

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Сергей 17:50 11:02:2018

многие действительно считают, что этих людей [гомосексуалистов] нужно сажать в тюрьму, что у них не должно быть никаких прав...............им не только права,их в лучшем случае ссылать на необитаемые острова,а лучше кастрировать .....

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)