Ксения Собчак в эфире CNN заявила, что одним из главных моментов участия в выборах президента России она считает возможность обсуждать замалчиваемые на федеральном телевидении темы, в том числе вопрос прав человека для ЛГБТ.

«Моя цель — поднять вопросы, которые никогда не поднимались на федеральном телевидении. Например, права ЛГБТ. Это шокирует многих, ведь многие действительно считают, что этих людей [гомосексуалистов] нужно сажать в тюрьму, что у них не должно быть никаких прав. Более того, многие разделяют мнение, что нужно наказывать просто за принадлежность к ЛГБТ — просто за сам факт», — заявила Ксения Собчак в эфире CNN, цитирует «Ино Тв».

Ранее Ксения Собчак высказалась в том смысле, что «в нашей стране целенаправленно делают так, чтобы люди ненавидели друг друга». По мнению Собчак, Путин создает такие условия, чтобы сексуальные меньшинства верили, что только он «их оберегает».

Ксения Собчак — единственный кандидат на предстоящих в марте президентских выборах, который открыто заявил о необходимости отмены всех принятых гомофобных законов в РФ. В свою предвыборную программу «123 трудных шага» она включила два пункта, которые непосредственно касаются защиты прав ЛГБТ-граждан.

Кроме того, Ксения Собчак заявила, что «должны быть разрешены митинги оппозиции, гражданские ЛГБТ-союзы. Государство не должно лезть к нам в дом, в нашу постель».