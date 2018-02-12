«Моя цель — поднять вопросы, которые никогда не поднимались на федеральном телевидении. Например, права ЛГБТ. Это шокирует многих, ведь многие действительно считают, что этих людей [гомосексуалистов] нужно сажать в тюрьму, что у них не должно быть никаких прав. Более того, многие разделяют мнение, что нужно наказывать просто за принадлежность к ЛГБТ — просто за сам факт», — заявила Ксения Собчак в эфире CNN, цитирует «Ино Тв».
Ранее Ксения Собчак высказалась в том смысле, что «в нашей стране целенаправленно делают так, чтобы люди ненавидели друг друга». По мнению Собчак, Путин создает такие условия, чтобы сексуальные меньшинства верили, что только он «их оберегает».
Ксения Собчак — единственный кандидат на предстоящих в марте президентских выборах, который открыто заявил о необходимости отмены всех принятых гомофобных законов в РФ. В свою предвыборную программу «123 трудных шага» она включила два пункта, которые непосредственно касаются защиты прав ЛГБТ-граждан.
Кроме того, Ксения Собчак заявила, что «должны быть разрешены митинги оппозиции, гражданские ЛГБТ-союзы. Государство не должно лезть к нам в дом, в нашу постель».
В чужую постель обычно лезут православнутые с Гундяевым во главе, а фсбешники насилуют сирот в приютах. И все довольны« ответить
варзилов, мурло блевотное! Тебя же,урод, как биомусор, надо ликвидировать.« ответить
Иди, утопись, глист навозный.
Losadj obucili v ssa kakim gognom xarkatj vot i prava pidorgov narisovalisj ..« ответить
Mne ponravilasj kak ee v Cecne vstretili ....
Koroce ocerednaja mrazina dostoinaja xodorova kasparova makarevica ....
Сумашедшая как и ее мамаша.« ответить
пу т лер сам гомосексуалист и педофил.все кто за карандуха кабаева те и есть скрытые педофилы« ответить
овца« ответить
......................Государство не должно лезть к нам в дом, в нашу постель.....но в России и в Латвии государство лежит в дома и ОТБИРАЕТ ДЕТЕЙ и без твоей программы....даже у нормальных семей.....« ответить
Лошадь в президенты!!!« ответить
Бл***динку в шоколаде в президенты!« ответить
я баба дура ,всех пу т лерастов обслужу ..вперед пут иноиды« ответить
Сажать надо тех, кто проповедует среди людей гомосексуализм.« ответить
Остальных- принудительно лечить.
многие действительно считают, что этих людей [гомосексуалистов] нужно сажать в тюрьму, что у них не должно быть никаких прав...............им не только права,их в лучшем случае ссылать на необитаемые острова,а лучше кастрировать .....« ответить