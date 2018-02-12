Телеведущая Ксения Собчак заявила, что посетила ежегодный молитвенный завтрак в США, но лично не встречалась с американским президентом Дональдом Трампом.

«Я в первый раз была на этом мероприятии, его я посетила с целью пообщаться с различными высокопоставленными чиновниками, крупными деятелями. У меня было несколько встреч, но само это мероприятие крайне странное, потому что есть очень много формальных речей, не очень глубоких по смыслу, но очень длинных», — цитирует её РИА Новости.

Собчак добавила, что у нее были «разные встречи и разговоры», которые «понравились ей больше».

Отмечается, что Собчак, в частности, встретилась с американскими конгрессменами.

«У меня были разные встречи, но я не о всех могу говорить, потому что эти встречи off the record (не под запись, то есть рассказывать о них не хочет, — прим. ред.)», — пояснила она.

Ксения Собчак подчеркнула также, что одной из целей поездки в США было «формирование неправительственных связей с американской стороной».

«Это нужно для того, чтобы появились площадки, на которых можно было бы обсуждать важные вопросы для наших стран на каком-то неформальном уровне»,— сказала она.

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