«Я в первый раз была на этом мероприятии, его я посетила с целью пообщаться с различными высокопоставленными чиновниками, крупными деятелями. У меня было несколько встреч, но само это мероприятие крайне странное, потому что есть очень много формальных речей, не очень глубоких по смыслу, но очень длинных», — цитирует её РИА Новости.
Собчак добавила, что у нее были «разные встречи и разговоры», которые «понравились ей больше».
Отмечается, что Собчак, в частности, встретилась с американскими конгрессменами.
«У меня были разные встречи, но я не о всех могу говорить, потому что эти встречи off the record (не под запись, то есть рассказывать о них не хочет, — прим. ред.)», — пояснила она.
Ксения Собчак подчеркнула также, что одной из целей поездки в США было «формирование неправительственных связей с американской стороной».
«Это нужно для того, чтобы появились площадки, на которых можно было бы обсуждать важные вопросы для наших стран на каком-то неформальном уровне»,— сказала она.
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Миссис Собчак получила инструкции спецслужб как дальше вредить России. Также отчиталась перед хозяевами о проделанной работе.« ответить
navernoje osuscestvljala svoju drevnuju mectu stat prostitutkoi« ответить
Готовила площадку для бегства, как тот спортивный чиновник,что продал Россию...Отец в гробу перевернулся от выходок Ксюхи...« ответить