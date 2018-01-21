Ксения Собчак, подражая Путину, искупалась в вонючей речке(23)

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Владимир Бучельников
16:36 20.01.2018
В мире / Россия

На праздик Крещения в этом году решили окунуться в традиционную прорубь многие политики, включая Владимира Путина. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента России.

Своей радостью молодой политик поделилсь в микроблоге Instagram: «Я сделала этр! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово,речка Ушайка» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

 

Жители Томска немедленно начали сокрушаться в Сети, что Ксению не предупредили об опасности купания в Ушайке. Томичи объяснили, что эта речка течет через Томск, и она — одна из самых грязных рек области, ведь в нее выведены канализационные коллекторы. 

 

Издание «МК» сообщает, что в октябре прошлого года Томская областная прокуратура проверила Ушайку на предмет загрязнения. Выяснилось, что в сточных водах содержатся загрязняющие вещества в концентрации — по нефтепродуктам в 5 раз, по железу в 4 раза, по аммоний-ионам — в 50 раз. 

Московский комсомолец / Фото
Комментарии (23)
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ha-ha! 17:08 20:01:2018

Зараза к заразе не пристаёт!

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Игорь 17:24 20:01:2018

Дерьмо - к дерьму!

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CCCP 17:56 20:01:2018

Железная Ксеня? Или Ксеня сдохнет?

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narod 18:02 20:01:2018

rusnja svai zemli zasrala teperj cuzije akupurujet stob apjats zasrats

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dlz77 19:24 20:01:2018

зря вы так.
зимняя прорубь исцеляет и очищает.
никогда не поздно очиститься от скверны.
в прорубь, братья!

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А ведь 19:59 20:01:2018

Поэтому она и поехала именно туда...

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Latviešu patriots 17:11 20:01:2018

Lēdija no dzelzs. Cienu.

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Так у тебя 19:08 20:01:2018

латыша - педераста patriotsa - XyЙ BCTAET TOЛЬKO HA ЖОПУ П у т и н а!!! А ты ТУТ НА РУССКУЮ БАБУ,ТОЛЬКО НОСОМ СПУСТИЬ И МОЖЕШЬ,ye6eнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Алексанр Дюпре 17:17 20:01:2018

Вы латышские националисты будете обсуждать запахи реки? Сосите у Дали Гробвамсранымлатышам искайте = сосите у Дали груди и нос.

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Latviešu patriots 17:28 20:01:2018

Jā, mēs esam Latviešu nacionālisti, un ar to lepojamies. Nēesam jau sūda slāvu mongoloīdi kā tu pediņ! Latvieši ir Latvijas pamatnācija, un tā tas būs vienmēr!

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Ой лобатый, 19:01 20:01:2018

patriots и выдал!!! Ты латыш - педераст,что забыл как монголы с татарами СВОИ НОГИ и XyИ МЫЛИ В Даугаве и Рижском эаливе???Парадниекс тому ПОРТРЕТ - Ну чистый потомок Чингис Хана!!!!! Да и идёшь по Риге - А латышка ведёт за руку Янку Озолса,а ОН НЕГР!!! BOT OH ЛАТЫШ,КОТОРОГО НИ ЧЕМ НЕ ОТМОЕШЬ!!!!!

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Latviešu patriots 20:19 20:01:2018

Un to saka krievu pidars, kura seņčus drāza mongoļi vairākus gadsimtus, un kuru pašu drāž regulāri Putins! Ha ha ha Starp citu mongoļi līdz Latvijas teritorijai tā arī nenonāca, laikam krievi tiem pārāk labi atsūkāja. Un vispār mani krievu idiotisms uzjautrina. Ha ha ha ha ha

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Latviešu patriots 17:19 20:01:2018

После купания этого говна речка стала ещё говнистей!!!!

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П у т и н 17:41 20:01:2018

Окурок от старческого слабоумия в проруби крестился по-католически. Весь инет ржёт

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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