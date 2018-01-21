На праздик Крещения в этом году решили окунуться в традиционную прорубь многие политики, включая Владимира Путина. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента России.

Своей радостью молодой политик поделилсь в микроблоге Instagram: «Я сделала этр! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово,речка Ушайка» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Жители Томска немедленно начали сокрушаться в Сети, что Ксению не предупредили об опасности купания в Ушайке. Томичи объяснили, что эта речка течет через Томск, и она — одна из самых грязных рек области, ведь в нее выведены канализационные коллекторы.

Издание «МК» сообщает, что в октябре прошлого года Томская областная прокуратура проверила Ушайку на предмет загрязнения. Выяснилось, что в сточных водах содержатся загрязняющие вещества в концентрации — по нефтепродуктам в 5 раз, по железу в 4 раза, по аммоний-ионам — в 50 раз.