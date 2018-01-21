Своей радостью молодой политик поделилсь в микроблоге Instagram: «Я сделала этр! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово,речка Ушайка» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Жители Томска немедленно начали сокрушаться в Сети, что Ксению не предупредили об опасности купания в Ушайке. Томичи объяснили, что эта речка течет через Томск, и она — одна из самых грязных рек области, ведь в нее выведены канализационные коллекторы.
Издание «МК» сообщает, что в октябре прошлого года Томская областная прокуратура проверила Ушайку на предмет загрязнения. Выяснилось, что в сточных водах содержатся загрязняющие вещества в концентрации — по нефтепродуктам в 5 раз, по железу в 4 раза, по аммоний-ионам — в 50 раз.
Зараза к заразе не пристаёт!« ответить
Дерьмо - к дерьму!« ответить
Железная Ксеня? Или Ксеня сдохнет?« ответить
rusnja svai zemli zasrala teperj cuzije akupurujet stob apjats zasrats« ответить
зря вы так.« ответить
зимняя прорубь исцеляет и очищает.
никогда не поздно очиститься от скверны.
в прорубь, братья!
Поэтому она и поехала именно туда...« ответить
Lēdija no dzelzs. Cienu.« ответить
латыша - педераста patriotsa - XyЙ BCTAET TOЛЬKO HA ЖОПУ П у т и н а!!! А ты ТУТ НА РУССКУЮ БАБУ,ТОЛЬКО НОСОМ СПУСТИЬ И МОЖЕШЬ,ye6eнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Вы латышские националисты будете обсуждать запахи реки? Сосите у Дали Гробвамсранымлатышам искайте = сосите у Дали груди и нос.« ответить
Jā, mēs esam Latviešu nacionālisti, un ar to lepojamies. Nēesam jau sūda slāvu mongoloīdi kā tu pediņ! Latvieši ir Latvijas pamatnācija, un tā tas būs vienmēr!« ответить
patriots и выдал!!! Ты латыш - педераст,что забыл как монголы с татарами СВОИ НОГИ и XyИ МЫЛИ В Даугаве и Рижском эаливе???Парадниекс тому ПОРТРЕТ - Ну чистый потомок Чингис Хана!!!!! Да и идёшь по Риге - А латышка ведёт за руку Янку Озолса,а ОН НЕГР!!! BOT OH ЛАТЫШ,КОТОРОГО НИ ЧЕМ НЕ ОТМОЕШЬ!!!!!« ответить
Un to saka krievu pidars, kura seņčus drāza mongoļi vairākus gadsimtus, un kuru pašu drāž regulāri Putins! Ha ha ha Starp citu mongoļi līdz Latvijas teritorijai tā arī nenonāca, laikam krievi tiem pārāk labi atsūkāja. Un vispār mani krievu idiotisms uzjautrina. Ha ha ha ha ha« ответить
После купания этого говна речка стала ещё говнистей!!!!« ответить
Окурок от старческого слабоумия в проруби крестился по-католически. Весь инет ржёт« ответить