Кандидат в президенты РФ ответила на вопрос специального корреспондента газеты «СЕГОДНЯ»

Выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Анатольевна Собчак ответила на ряд вопросов. Зал был переполнен, вопросы удалось задать далеко не каждому желающему, но ответы на некоторые из них дают четкое представление о позиции Собчак на те или иные актуальные проблемы.

Начала Латвией, закончила Украиной

Газета «СЕГОДНЯ» задала кандидату в президенты России следующий вопрос:

«Будете ли вы принимать во внимание озабоченности русскоязычного населения в балтийских странах, если вам доведется стать президентом и формировать внешнюю политику по отношению к соседним странам?»

Вот что ответила Ксения Собчак: «Конечно, мы должны поддерживать связи с русскими меньшинствами во всех постсоветских регионах. Это очень важно. Но также мы должны уважать и иметь хорошие отношения со странами, которые когда–то были частью Советского Союза. Это также важный момент во внешней политике России, и это, по–моему мнению, самый правильный подход.

Например, я думаю, что у нас не было бы всех этих проблем с Украиной, если бы с ней были хорошие отношения и это было бы приоритетом нашей политики. Но было иначе. Мы просто думали, что будем давать им хорошие цены за газ, поставим своих лидеров, даже если они им и не нравятся. Но такой подход не создает хорошие отношения, не создает культурные связи, не создает центры, связующие страны. Это должно быть краеугольным камнем нашей внешней политики.

Наши пропагандисты говорят: «Вот Америка открыто вкладывает миллионы долларов в создание центров образования на Украине, приглашает украинских студентов в Америку.» Я говорю — о'кей, это их политика и у них есть право бороться за свои интересы таким законным образом: приглашая студентов, создавая культурные центры. Почему Россия, будучи ближайшим соседом Украины, не делала что–то подобное? Почему не было огромной программы с миллионами вложений не для коррумпированных людей, близких к Путину? Почему эти миллионы не пошли на создание культурных связей с Украиной, на привлечение украинских студентов в Россию, создание программ, которые могли бы нас объединить? Этим никто не занимался, потому что мы просто не думаем о таких вещах до тех пор, пока что–нибудь плохое не случится в близкой к нам стране.

Так что мой приоритет номер один — культурные и образовательные связи со всеми странами, которые когда–то были частью Советского Союза. Это единственная возможность иметь хорошие отношения, поддерживать меньшинства, проживающие в этих странах, и избежать коллапса, который мы видели, например, на Украине».

…Слушая ответ Ксении Анатольевны, я на секунду подумал, уж не оговорился ли, задавая вопрос? Не сказал ли я вместо слова «Латвия» слово «Украина»? Внимательно пересмотрев видеозапись, пришел к выводу, что действительно задавал вопрос про Латвию, но чудесным образом, аки гоголевский кузнец Вакула, в одночасье перенесся верхом на черте на Украину. Бывают же в жизни такие чудеса, особенно во время предвыборной президентской кампании!

Путин Великий

Вэй Ванг, китаец, проживающий с США, спросил: «Каковы ваши взгляды на китайско–российские отношения? Возможно ли, чтобы наши страны создали стратегический союз, противостоящий американской агрессии? Пентагон совсем недавно объявил Россию и Китай основными соперниками и даже врагами американского влияния в мире.

И второй вопрос: почему российские либеральный класс испытывает такую враждебность к китайцам? Известно, что Китай уже стал самым большим инвестором и торговым партнером России. Я очень счастлив, что президент Си Цзиньпин встречался с президентом Путиным много раз. Президент Путин в Китае очень популярен — мы его называем Путин Великий».

Ксения Собчак ответила так: «В том, что было сказано по поводу взаимосвязи Путина с антиамериканизмом, имеет определенный смысл. Вы должны понять одну вещь: чем больше санкций применяется к России, чем большее давление оказывается на Путина, тем больше вы сами делаете Путина лидером антиамериканского движения в мире. И в этом нет ничего хорошего. Этот вопрос отражает позицию огромного количества людей во всем мире. Во многих странах, где я бываю, люди говорят: «Да! Мы поддерживаем Путина!». Я спрашиваю: «Почему? Какого черта вы поддерживаете Путина, живя в Италии, в Китае или еще где–то?.. Потому что он лидер антиамериканского движения! Таким его сделали сами американцы.

Мы о нем так не думаем. Но давя на него, вы делаете из него героя, который борется с санкциями. Во многих странах третьего мира, в развивающихся странах поддерживают Путина, потому что чувствуют силу и сами подвержены антиамериканским настроениям. А вы только придаете ему силу. Я хочу, чтобы в Америке это поняли. Я не хочу, чтобы так происходило, и мне это не нравится, я не думаю, что нам надо бороться с Америкой. Мы, русские, — часть европейской цивилизации, самая большая европейская страна. И мы отличаемся от Китая. В Китае очень сильная экономика, у вас свой путь развития, а у нас свой. Это неплохо — мы можем иметь связи, создавать экономический союзы, но мы различаемся в наших отношениях с другими странами.

Когда Россия станет частью Китая

По–поводу второй части вопроса: я бы не сказала, что российский средний класс ненавидит китайский народ. Это неправда. А правда то, что сейчас очень модно и современно в воспитании детей в больших городах России обучать их китайскому языку. Все мои друзья это делают, и я тоже подумываю об этом для своего малыша.

Все ищут хорошего учителя китайского языка, все хотят, чтобы их дети учили его. Почему? Потому что есть огромная вероятность того, что когда–нибудь некоторым людям в России понадобится китайский язык, ведь Китай — огромная страна на границе с Россией, большое количество китайцев посещают Россию… Эта реальность, в которой мы живем.

Все хотят учить китайский, и есть такая шутка, что, возможно, когда вырастет мой ребенок, кто знает — может быть, мы станем частью Китая? Так пусть уже начинает учить китайский сейчас.

Так что никакой враждебности по отношению к Китаю нет, а есть реальность: вы огромные, сильные, экономически очень сильные, и, конечно, с таким огромным количеством населения на наших границах, где на нашей стороне проживает небольшое количество людей, существуют угрозы, о которых многие в России думают. Это просто факт.»

Три варианта для Крыма

Выступала гражданка Собчак на великолепном английском языке. Вот некоторые фрагменты ее выступления

Что вижу, то и говорю

«Я разделяю вашу глубокую озабоченность поведением России в области международной политики, которое возрождает худшие воспоминания о холодной войне. Вы наверняка знаете, что в России много людей так же недовольны сложившейся ситуацией, как и я. Но многие предпочитают либо не участвовать в политике вообще, либо эмигрировать из России. Я же выбрала стратегию действия — это очень простая стратегия.

Каждый день в вашингтонском метро вы видите объявление, напоминающее о бдительности: «Если вы что–то увидели — скажите об этом!». Так я и делаю: когда вижу что–то в России, говорю об этом! И сейчас я вам скажу, что я вижу: Государственная дума принимает законы, которые идут на пользу только ближайшему окружению президента Путина. Российская экономика контролируется государством. Слабость российского общества дает плодотворную почву для консервативной идеологии».

Крымский вопрос

По поводу Крыма Ксения Анатольевна заявила следующее: «Там живут русские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма к России. Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь — международный референдум, в котором примут участие все люди, проживающие в Украине, и все люди, которые проживают в России — все вместе, — о статусе Крыма.

На референдуме будет три варианта: должен ли Крым быть независимым; должен ли Крым быть частью России; или должен быть частью Украины. При Советском Союзе эта территория принадлежала Украине, но там проживало русское население, там жили русские — не украинцы. И когда в Украине произошел Майдан, мы превратились в агрессора и сделали то, что мы сделали, — то, что я не поддерживаю. Возможно, вам трудно понять, но каждый раз, когда я выступаю перед людьми и говорю, что Крым по международному праву — украинская территория, меня освистывают. Это не фальшивый опрос: 90% россиян нравится идея, что Крым — это Россия. И людям в Крыму нравится быть частью России. В этом конфликте они хотели быть с Россией».

Демократия — это катастрофа

«Я считаю, что мы должны сформировать новый образ России, потому что основные концепции — демократия, либерализм, верховенство закона — были сильно дискредитированы в 90–е годы. Для многих людей понятия «демократия» и «либеральная экономика» означали катастрофическое обнищание масс и обогащение небольшой группы лиц.

Эти идеи были настолько искажены правящей элитой, что новому поколению российских либералов требуется сформировать совершенно новое видение, которое будет перспективным и одновременно привлекательным. Проблема в том, что мы должны осуществлять это все вместе — с участием представителей как правого, так и левого политического спектра».

Зачем нужны выборы

«Президентские выборы являются наиболее заметным политическим событием, поэтому так важно начать диалог с народом и делать громкие публичные заявления, которые в другое время не удалось бы сделать, потому что нет доступа к телевидению — все федеральные каналы контролируются государством».

Путин и все–все–все

18 марта в России пройдут выборы президента. В настоящее время официально зарегистрированы восемь кандидатов:

— Владимир Жириновский, ЛДПР

— Сергей Бабурин, Российский общенародный союз

— Павел Грудинин, КПРФ

— Григорий Явлинский, «Яблоко»

— Борис Титов, «Партия роста»

— Ксения Собчак, «Гражданская инициатива»

— Владимир Путин, самовыдвиженец

— Максим Сурайкин, «Коммунисты России»

Олег МЕРКУЛОВ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Вашингтоне.