Ксения Собчак приняла участие в программе «Однажды....» с Сергеем Майоровым на НТВ. В ней она рассказала о своих непростых отношениях с матерью Людмилой Нарусовой.

Ксении Собчак было всего 11 лет, когда ее отец стал мэром Ленинграда. А спустя год она сама стала главной героиней большого журналистского материала, который стал огромным ударом и для будущей ведущей, и для всей ее семьи.

«Вышла огромная статья со мной на обложке и заголовком: «Ксения Собчак: «Я мечтаю стать проституткой». Мне было 12 лет», – вспомнила ведущая. «Я попыталась сбежать из дома. Около недели провела в истериках, не хотела ходить в школу. Запиралась в комнате, мне было очень стыдно и казалось, что я в чем-то виновата», – добавила она. Это обострило ее отношения с матерью, которые и до этого оставляли желать лучшего.

«У меня была очень строгая мама. Мое детство было посвящено борьбе с мамой», – рассказала Ксения Собчак. «Папа называл меня «Моя домашняя Чечня». Я всеми силами отстаивала свое право на личное пространство, чтобы никто не читал мои дневники», – подчеркнула она.

Сложные отношения Ксении Собчак с Татьяной Нарусовой с возрастом проще не стали, призналась она. «Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать», – с сожалением заметила ведущая. Она считает, что становится постоянным объектом для критики из-за того, что ее мать всегда хотела видеть свою дочь самой лучшей. «Но это имеет другую сторону. Я никогда не слышала слов похвалы, которые хотела бы слышать», – призналась Ксения Собчак.