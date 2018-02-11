Ксения Собчак вспомнила о мечте стать проституткой(6)

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Владимир Бучельников
09:28 11.02.2018
Lifenews / Интересно

Ксения Собчак приняла участие в программе «Однажды....» с Сергеем Майоровым на НТВ. В ней она рассказала о своих непростых отношениях с матерью Людмилой Нарусовой.

Ксении Собчак было всего 11 лет, когда ее отец стал мэром Ленинграда. А спустя год она сама стала главной героиней большого журналистского материала, который стал огромным ударом и для будущей ведущей, и для всей ее семьи.

 

«Вышла огромная статья со мной на обложке и заголовком: «Ксения Собчак: «Я мечтаю стать проституткой». Мне было 12 лет», – вспомнила ведущая. «Я попыталась сбежать из дома. Около недели провела в истериках, не хотела ходить в школу. Запиралась в комнате, мне было очень стыдно и казалось, что я в чем-то виновата», – добавила она. Это обострило ее отношения с матерью, которые и до этого оставляли желать лучшего.

 

«У меня была очень строгая мама. Мое детство было посвящено борьбе с мамой», – рассказала Ксения Собчак. «Папа называл меня «Моя домашняя Чечня». Я всеми силами отстаивала свое право на личное пространство, чтобы никто не читал мои дневники», – подчеркнула она.

 

Сложные отношения Ксении Собчак с Татьяной Нарусовой с возрастом проще не стали, призналась она. «Мама очень любит покритиковать меня при муже, любит что-то прокомментировать», – с сожалением заметила ведущая. Она считает, что становится постоянным объектом для критики из-за того, что ее мать всегда хотела видеть свою дочь самой лучшей. «Но это имеет другую сторону. Я никогда не слышала слов похвалы, которые хотела бы слышать», – призналась Ксения Собчак.

НТВ / Фото
Комментарии (6)
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Влад 11:49 11:02:2018

И мечты сбылись!

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Пророк 15:21 11:02:2018

Надо было слушать маму!

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jurasij 12:12 11:02:2018

Так Выпьем же за воплощение мечты!!!!

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3 14:02 11:02:2018

Ее мечта давно сбылась , просто возраст подпирает и поэтому пора становиться политической проституткой .

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шери 15:14 11:02:2018

Это давно стало былью

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Мой близкий человек говорил мне: 16:10 11:02:2018

«Не расстраивайся, у тебя же все «СПЕРЕДИ»

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

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