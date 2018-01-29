Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет с требованием освободить руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Пикет прошел около памятника журналистам, погибшим за свободу слова.

Оюб Титиев был задержан в Чечне по обвинению в хранении наркотиков, по решению суда его посадили под арест. Глава республики Рамзан Кадыров публично назвал его наркоманом. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили.

Ксения Собчак обращалась к Кадырову с требованием освободить Титиева. Глава Чечни в ответ заявил: «Вот она глупая, я не понимаю ее». Кадыров утверждает, что у него нет полномочий вмешиваться в следствие.