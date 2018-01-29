Оюб Титиев был задержан в Чечне по обвинению в хранении наркотиков, по решению суда его посадили под арест. Глава республики Рамзан Кадыров публично назвал его наркоманом. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили.
Ксения Собчак обращалась к Кадырову с требованием освободить Титиева. Глава Чечни в ответ заявил: «Вот она глупая, я не понимаю ее». Кадыров утверждает, что у него нет полномочий вмешиваться в следствие.
держит овца плакат и никак не поймёт, то ли ОЮБУ, то ли УЕБУ====вот такая либерастская дермократия, даже самой смешно, оттого что ДУРА!!!« ответить
Ауууу путиноид Ванятка, патриотс Ваша тема. Быстренько повылазили из свинарников Вашего маразма не хватает. Изрыгните чё на Россию может Вам полегчает.?« ответить
Собакоголовая простихоза« ответить
Сейчас год собаки. Вот собачка и поехала погавкать в Чечню.« ответить
Собачка-друг человека, а собчачка-нет« ответить
А еще свободу чеченским геям и наркоторговцам Развалу Устоев и Рулону Обоев !« ответить