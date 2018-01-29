Ксения Собчак вышла на пикет в центре Чечни(6)

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Герман Бергер
21:18 28.01.2018
В мире / Россия

Кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет с требованием освободить руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. Пикет прошел около памятника журналистам, погибшим за свободу слова.

Оюб Титиев был задержан в Чечне по обвинению в хранении наркотиков, по решению суда его посадили под арест. Глава республики Рамзан Кадыров публично назвал его наркоманом. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросили.

 

Ксения Собчак обращалась к Кадырову с требованием освободить Титиева. Глава Чечни в ответ заявил: «Вот она глупая, я не понимаю ее». Кадыров утверждает, что у него нет полномочий вмешиваться в следствие.

Meduza.io / Фото
Комментарии (6)
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10 дюймов 21:53 28:01:2018

держит овца плакат и никак не поймёт, то ли ОЮБУ, то ли УЕБУ====вот такая либерастская дермократия, даже самой смешно, оттого что ДУРА!!!

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Да 21:54 28:01:2018

Ауууу путиноид Ванятка, патриотс Ваша тема. Быстренько повылазили из свинарников Вашего маразма не хватает. Изрыгните чё на Россию может Вам полегчает.?

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Жизнь 21:58 28:01:2018

Собакоголовая простихоза

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Жизнь 22:04 28:01:2018

Сейчас год собаки. Вот собачка и поехала погавкать в Чечню.

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ыыы 22:51 28:01:2018

Собачка-друг человека, а собчачка-нет

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Ксюшадь Общак 00:23 29:01:2018

А еще свободу чеченским геям и наркоторговцам Развалу Устоев и Рулону Обоев !

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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