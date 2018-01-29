Заменив Украину в числе непостоянных членов Совбеза ООН, Польша зарегистрировала проект резолюции о признании актами геноцида уничтожение украинскими националистами поляков в годы Второй мировой войны, сообщают СМИ. Как пишет украинское издание «Вести», в резолюции поляки также призывают отказаться от героизации УПА и предать всех военных преступников международному суду. Содержатся и рекомендации покаяться на официальном уровне за преступления против польского народа. А также требование разоружить и запретить радикальные организации, такие как «Тризуб», «С14», УНА-УНСО и др.
Ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович заявлял, что во время членства в Совбезе ООН Польша хочет показать, что является важным государством. Безусловно, поднятая проблема очень важна. Но есть вопросы.
20 января нынешнего года польский телеканал обнародовал репортаж о том, как журналисты побывали на мероприятиях проведенных организацией «Гордость и современность». Эти «общественники» отмечали день рождения Гитлера, с сопутствующей атрибутикой: флагами, обмундированием и прочим. Польская полиция задержала участников празднования, но оправдываться властям все же пришлось. Премьер министр Матеуш Моравецкий заявил, что «такие организации, которые пользуются символами и понятиями, которые толерантны к немецкому нацизму или коммунизму, должны быть вне закона».
Очень неоднозначная формулировка. В Польше сносят памятники советским воинам-освободителям. Запрещают российским гражданам въезд в Шенгенскую зону. Это делают официальные лица без свастики на рукаве и без фашистских лозунгов. Неофициальные лица, в свою очередь, памятники не рушат, они их краской обливают, а в свободное время закидывают камнями автомобили с российскими номерами. Но достается не только россиянам. Муфтий Польши Томаш Мицкевич, выразил обеспокоенность уровнем ксенофобии в стране. По его словам, неофашистские и псевдонациональные организации вызывают в обществе серьезные опасения.
Конечно, резолюция о борьбе с героизацией пособников нацистов – дело хорошее. Но при рассмотрении польского проекта в Совбезе могут возникнуть трудности. В прошлом году Соединенные Штаты и Украина выступили на Генассамблее ООН против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Сорок девять стран, в том числе и Польша, воздержались. Ну, видимо, теперь созрели. Осталось только посмотреть в зеркало и осознать, что нацизм – это не атрибутика. Нацизм – это сумма ненависти и страха, помноженная на пропаганду.
Алексей Тимофеев
во всех странах бывшей царской россии,во время второй мировой войны массово уничтожались евреи.но об этом так не любят вспоминать,при этом говорят о массовых репресиях против собственных народов« ответить
Tādā gadījumā lielākie fašisti ir Krievija - aiz sava naida pret ASV ES un Baltijas valstīm!« ответить
Глист не понимает что такое Фашист живя в очке одного из них.« ответить
Vaņa. Tu sevi labi raksturoji..Ha Ha Ha« ответить
Super!!!« ответить
Это российская пропаганда лепит ярлык "фашист" куда попадя, ну еще они любят "русофобъ", два таких мема.« ответить
Ксенофобская Польша? Ксенофобия против Бандеры, Шухевича и УПА? Странно, очень странно. Ксенофобы как раз и уничтожали мигрантов, окупантов, нацменьшинства и евреев. Поляки рамсы попутали? Себя посчитали нацменьшинствов в Европе? Или боятся что хохлы займут их рабочие места в туалетах, рынках, полях, на панелях и борделях?« ответить
Хе, хк, а вас даже в туалеты и поля не пускаю, руснявые изгои, под белыми флагами будете на лыжах кататься, как "никто" и "ничто".« ответить
Всех кастрюлеголовых скакунов разместить по зоопаркам мира.Они должны жить в клетках как обезьяны.« ответить
Польский сейм (нижняя палата парламента) на днях принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. За внесение поправок в закон об Институте национальной памяти Польши проголосовали депутаты от правящей в стране партии «Закон и справедливость», партии «Кукиз-15» и Польской крестьянской партии.« ответить
Поправки касаются введения уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. Отныне любая пропаганда бандеровцев, а также отрицание геноцида поляков в Волыни — запрещены. За нарушением будет следовать наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. При этом к уголовной ответственности может привлекаться как гражданин Польши, так и иностранец.
То есть власти Польши открыто выступили против героизации Бандеры и его последователей, а также против героизации такой террористической организации, как ОУН-УПА.