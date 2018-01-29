Ксенофобская Польша не пустит Украину в ЕС(10)

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Анатолий Тарасов
08:59 29.01.2018
В мире / Евросоюз

Польша хочет с помощью ООН разобраться с украинскими «наци». Идея хорошая. Хотя вряд ли в Киеве ее оценят. Непонятно только, почему Варшава не поддержала в Генассамблее ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

Заменив Украину в числе непостоянных членов Совбеза ООН, Польша зарегистрировала проект резолюции о признании актами геноцида уничтожение украинскими националистами поляков в годы Второй мировой войны, сообщают СМИ. Как пишет украинское издание «Вести», в резолюции поляки также призывают отказаться от героизации УПА и предать всех военных преступников международному суду. Содержатся и рекомендации покаяться на официальном уровне за преступления против польского народа. А также требование разоружить и запретить радикальные организации, такие как «Тризуб», «С14», УНА-УНСО  и др.

 

Ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович заявлял, что во время членства в Совбезе ООН Польша хочет показать, что является важным государством.  Безусловно, поднятая проблема очень важна. Но есть вопросы. 

 

20 января нынешнего года польский телеканал обнародовал репортаж о том, как журналисты побывали  на мероприятиях проведенных организацией «Гордость и современность». Эти «общественники» отмечали день рождения Гитлера, с сопутствующей атрибутикой: флагами, обмундированием и прочим. Польская полиция задержала участников празднования, но оправдываться властям все же пришлось. Премьер министр Матеуш Моравецкий заявил, что «такие организации, которые пользуются символами и понятиями, которые толерантны к немецкому нацизму или коммунизму, должны быть вне закона».    

 

Очень неоднозначная формулировка.  В Польше сносят памятники советским воинам-освободителям. Запрещают российским гражданам въезд в Шенгенскую зону. Это делают официальные лица без свастики на рукаве и без фашистских лозунгов. Неофициальные лица, в свою очередь, памятники не рушат, они их краской обливают, а в свободное время закидывают камнями автомобили с российскими номерами. Но достается не только россиянам. Муфтий Польши Томаш Мицкевич, выразил обеспокоенность уровнем ксенофобии в стране.  По его словам, неофашистские и псевдонациональные организации вызывают в обществе серьезные опасения.

 

Конечно, резолюция о борьбе с героизацией пособников нацистов – дело хорошее. Но при рассмотрении польского проекта в Совбезе могут возникнуть трудности. В прошлом году Соединенные Штаты и Украина выступили на Генассамблее ООН против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Сорок девять стран, в том числе и Польша, воздержались. Ну, видимо, теперь созрели. Осталось только посмотреть в зеркало и осознать, что нацизм – это не атрибутика. Нацизм – это сумма ненависти и страха, помноженная на пропаганду.

 

 

Алексей Тимофеев

РИА Новости / Фото
Комментарии (10)
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смотрю 09:10 29:01:2018

во всех странах бывшей царской россии,во время второй мировой войны массово уничтожались евреи.но об этом так не любят вспоминать,при этом говорят о массовых репресиях против собственных народов

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Latviešu patriots 09:10 29:01:2018

Tādā gadījumā lielākie fašisti ir Krievija - aiz sava naida pret ASV ES un Baltijas valstīm!

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ваня 09:29 29:01:2018

Глист не понимает что такое Фашист живя в очке одного из них.

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Latviešu patriots 09:55 29:01:2018

Vaņa. Tu sevi labi raksturoji..Ha Ha Ha

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Chuk i gek 10:21 29:01:2018

Super!!!

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И 11:07 29:01:2018

Это российская пропаганда лепит ярлык "фашист" куда попадя, ну еще они любят "русофобъ", два таких мема.

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CCCP 09:27 29:01:2018

Ксенофобская Польша? Ксенофобия против Бандеры, Шухевича и УПА? Странно, очень странно. Ксенофобы как раз и уничтожали мигрантов, окупантов, нацменьшинства и евреев. Поляки рамсы попутали? Себя посчитали нацменьшинствов в Европе? Или боятся что хохлы займут их рабочие места в туалетах, рынках, полях, на панелях и борделях?

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Не смеши 11:09 29:01:2018

Хе, хк, а вас даже в туалеты и поля не пускаю, руснявые изгои, под белыми флагами будете на лыжах кататься, как "никто" и "ничто".

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dave 10:26 29:01:2018

Всех кастрюлеголовых скакунов разместить по зоопаркам мира.Они должны жить в клетках как обезьяны.

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Ты суслика видишь? 11:32 29:01:2018

Польский сейм (нижняя палата парламента) на днях принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. За внесение поправок в закон об Институте национальной памяти Польши проголосовали депутаты от правящей в стране партии «Закон и справедливость», партии «Кукиз-15» и Польской крестьянской партии.
Поправки касаются введения уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. Отныне любая пропаганда бандеровцев, а также отрицание геноцида поляков в Волыни — запрещены. За нарушением будет следовать наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. При этом к уголовной ответственности может привлекаться как гражданин Польши, так и иностранец.
То есть власти Польши открыто выступили против героизации Бандеры и его последователей, а также против героизации такой террористической организации, как ОУН-УПА.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 

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