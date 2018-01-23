Кто контролирует спецслужбы, тот управляет Латвией?(17)

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Спецслужбист Арнольд Бабрис, фото LETA
Герман Бергер
17:45 22.01.2018
Политика / Политики

Экс-спецслужбист Арнольд Бабрис считает, что руководители спецслужб Латвии должны нести личную ответственность.

В Латвии прогремели несколько скандалов, связанных со спецслужбами. Сперва Бюро по защите Сатверсме (SAB) попыталась провести поправки к закону, позволявшие взять под колпак научные исследования. Потом газета The New York Times сообщила, что Латвия приобрела программу-шпиона, позволяющую следить за своими гражданами.

 

Так, контролирует ли в Латвии кто-то спецслужбы? Какое-то время назад этот вопрос журналист проекта Freecity обсудил с бывшим высокопоставленным сотрудником Бюро по защите Сатверсме (SAB) Арнольдом Бабрисом и членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, бывшим главой МВД Янисом Адамсонсом.

 

Так как тема перед выборами в Сейм как нельзя актуальна, приводим материал полностью:

 

У семи нянек дитя без глаза

 

«Вроде контролирующих органов, которые надзирают за нашими спецслужбами, целая куча. Тот же самый парламент. В законе написано, в исключительных случаях Комиссия по нацбезопасности может ставить отдельные задачи представителям спецслужб, — говорит Адамсонс. — Однако реально никто в нашем государстве за деятельность и за контроль спецслужб не отвечает: ни премьер, ни министр внутренних дел, ни министр обороны». 

 

По словам политика, ни один человек не ставит задачи перед спецслужбой хотя бы на год. «Допустим, начинается новый календарный год. Говорят: ребята, стратегические задачи у нас такие-то. Например, введение евро, строительство Висагинской АЭС, осушение Балтийского моря, неважно. Вокруг этих вопросов будем отслеживать колебания. А потом, в конце года придем и отчитаемся, что выполнено», — рассуждает Адамсонс. 

 

Но это в идеале. В жизни все, как правило, иначе: спецслужбы, а также оперативные службы, в том числе KNAB, сами ставят перед собой задачи. «В соответствии со своим революционным самосознанием, — вставляет шпильку депутат. — И сами стараются их выполнить, что абсолютно неправильно».

 

Бывший высокопоставленный сотрудник Бюро по защите Сатверсме Арнольд Бабрис считает, что руководители спецслужб должны нести личную ответственность. «Скажем, конкретная спецслужба вела разработку, произошла утечка информации. Как не крути, руководитель организации несет личную ответственность. Я процитирую Сталина: у каждой ошибки есть имя и фамилия. И на корабле за все отвечает капитан. Яйца на стол и кувалдой по ним. У нас в стране проблема: никто ни за что не отвечает!» — восклицает Бабрис.

 

Партии создают структуры под себя

 

Официального контроля за спецслужбами нет, но свято место пусто не бывает. За спецслужбами нередко стоят политические партии, уверены собеседники. Янис Адамсонс приводит в пример то же Бюро по защите Сатверсме. «SAB был создан партией Латвияс цельш. Во-первых, чтобы господину Камолдиньшу определить объем работы. Во-вторых, получить послушного руководителя спецслужбы, который будет работать только на одну конкретную партию. Правда, потом Бюро начало работать на Народную партию, в зависимости от того, как власть менялась, — вспоминает Адамсонс. — К сожалению, такая тенденция у нас существует, любой политик, который приходит к власти создает ту или иную структуру, которая будет подотчетна ему и работать по его политическим оппонентам. И это в корне неправильно». 

 

Случаи злоупотреблений действительно нередки. Политик считает, одно дело, когда идет разработка, собирается информация на того или иного человека, потом когда расследование закончено, если ничего не нашли, все материалы уничтожаются. Другое дело, когда представитель спецслужб получает какой-то материал – ничего путного из него не выходит, возбудить дело невозможно. И тогда эта информация сливается «прикормленным» журналистам, которые с радостью «слив» публикуют.

 

«Далеко за примером не надо ходить, так поступили с перепиской Ушакова. Так действовали, когда взламывали компьютер некоторым депутатам, стоило только начать нелицеприятно высказываться по поводу одних или других представителей спецслужб», — приводит пример политик.

 

Арнольд Бабрис говорит, что есть политические силы, у которых своих спецслужб еще нет, но отдельные агенты к ним нередко захаживают. «Политики им говорят, мы хотим знать, что происходит, ты будешь наш, мы тебя будем продвигать. Ходят и дружат, ходят и дружат, — подчеркивает Бабрис. — Это очень плохая традиция, которую надо наказывать, причем самым жестким образом». Вплоть до уголовной ответственности, считает он, нужны публичные, показательные суды. 

 

Навести порядок в системе призывает и Янис Адамсонс. По его мнению, необходимо изменить целый ряд законодательных актов. Так, за работу спецслужб должно отвечать одно лицо, которое будет подконтрольно парламенту, президенту, премьер-министру. А еще лучше, уверен политик, создать Министерство по нацбезопасности. 

 

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freecity.lv / Фото
Комментарии (17)
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Latviešu patriots 18:01 22:01:2018

Когда ваш мобильный фонит и вы слышите эхо, то это значит вас прослушивают.
Кто прослушивает в общем то и не так важно.
Важно не говорить лишнего и перенести встречу на свежий воздух, где нибудь в окрестностях города.

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CCCP 18:07 22:01:2018

Госдеп США! Ни один министр не может занять кресло без их решения!

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откуда ростут уши спецслужб 18:08 22:01:2018

От бывших агентов КГБ продавшихся врагу. Ну а главный враг латышского народа и главный вор обокравший всех и вся это бывший министр народного хозяйства ЛССР Андрис Шкеле. Его даже от педофилгейта отмазали его цепные псы и Адамсонсу хвост тогда прищемили. За такой комент как минимум бан на сутки в интернете от этих ребят. А ещё бывают провокации, сфабрикованные уголовные дела, несчастные случаи.. Я это всё уже успел пройти, но не сломался. Не удивлюсь, если и этот комент забанят.

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Janka 19:04 22:01:2018

a ne kto ne zadalsa voprosom kak etot specsluzbist stal vladelcem krupneisego ribnogo kombinata?
na zarplatu specsluzbista kupil?

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Ivan 18:11 22:01:2018

Шобла латышских беспредельщиков играют в разведчиков за счёт нищих налогоплательщиков только и всего, KNAB ещё как-то держится, остальные, попросту, дурят своей значимостью и существуют как инструмент для уничтожения, гонений, и издевательств над неугодными латышскому нацистскому режиму. По сути, защищать нечего, государства нет, казна пуста, а долги зашкаливают, геральдика латышская никому ненужна - покупателей нет, собственно, как ненужны латыши и их попуганные "силовики" на всю больную латышскую голову.

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программа слежения за латвийцами 18:12 22:01:2018

Это программа распознования лиц через видиокамеры. Я их в интернете упрекнул, что мы даже от Москвы отстали в этом плане, где она работает с 2011-го года. Вот наверстали упущенное. Откуда знаю? Секрет! Это ведь наверное гостайна...

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Russija 18:16 22:01:2018

-Ну вот очередной чулен латышского правительства назвал свой народ и своих избирателей (латышей) быдлом )))Который за такое быдло же голосует ...
((( АРИФМЕТИКА : Быдло +Быдло= Быдло .

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123

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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