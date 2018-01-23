Спецслужбист Арнольд Бабрис, фото LETA

Экс-спецслужбист Арнольд Бабрис считает, что руководители спецслужб Латвии должны нести личную ответственность.

В Латвии прогремели несколько скандалов, связанных со спецслужбами. Сперва Бюро по защите Сатверсме (SAB) попыталась провести поправки к закону, позволявшие взять под колпак научные исследования. Потом газета The New York Times сообщила, что Латвия приобрела программу-шпиона, позволяющую следить за своими гражданами.

Так, контролирует ли в Латвии кто-то спецслужбы? Какое-то время назад этот вопрос журналист проекта Freecity обсудил с бывшим высокопоставленным сотрудником Бюро по защите Сатверсме (SAB) Арнольдом Бабрисом и членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, бывшим главой МВД Янисом Адамсонсом.

Так как тема перед выборами в Сейм как нельзя актуальна, приводим материал полностью:

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«Вроде контролирующих органов, которые надзирают за нашими спецслужбами, целая куча. Тот же самый парламент. В законе написано, в исключительных случаях Комиссия по нацбезопасности может ставить отдельные задачи представителям спецслужб, — говорит Адамсонс. — Однако реально никто в нашем государстве за деятельность и за контроль спецслужб не отвечает: ни премьер, ни министр внутренних дел, ни министр обороны».

По словам политика, ни один человек не ставит задачи перед спецслужбой хотя бы на год. «Допустим, начинается новый календарный год. Говорят: ребята, стратегические задачи у нас такие-то. Например, введение евро, строительство Висагинской АЭС, осушение Балтийского моря, неважно. Вокруг этих вопросов будем отслеживать колебания. А потом, в конце года придем и отчитаемся, что выполнено», — рассуждает Адамсонс.

Но это в идеале. В жизни все, как правило, иначе: спецслужбы, а также оперативные службы, в том числе KNAB, сами ставят перед собой задачи. «В соответствии со своим революционным самосознанием, — вставляет шпильку депутат. — И сами стараются их выполнить, что абсолютно неправильно».

Бывший высокопоставленный сотрудник Бюро по защите Сатверсме Арнольд Бабрис считает, что руководители спецслужб должны нести личную ответственность. «Скажем, конкретная спецслужба вела разработку, произошла утечка информации. Как не крути, руководитель организации несет личную ответственность. Я процитирую Сталина: у каждой ошибки есть имя и фамилия. И на корабле за все отвечает капитан. Яйца на стол и кувалдой по ним. У нас в стране проблема: никто ни за что не отвечает!» — восклицает Бабрис.

Партии создают структуры под себя

Официального контроля за спецслужбами нет, но свято место пусто не бывает. За спецслужбами нередко стоят политические партии, уверены собеседники. Янис Адамсонс приводит в пример то же Бюро по защите Сатверсме. «SAB был создан партией Латвияс цельш. Во-первых, чтобы господину Камолдиньшу определить объем работы. Во-вторых, получить послушного руководителя спецслужбы, который будет работать только на одну конкретную партию. Правда, потом Бюро начало работать на Народную партию, в зависимости от того, как власть менялась, — вспоминает Адамсонс. — К сожалению, такая тенденция у нас существует, любой политик, который приходит к власти создает ту или иную структуру, которая будет подотчетна ему и работать по его политическим оппонентам. И это в корне неправильно».

Случаи злоупотреблений действительно нередки. Политик считает, одно дело, когда идет разработка, собирается информация на того или иного человека, потом когда расследование закончено, если ничего не нашли, все материалы уничтожаются. Другое дело, когда представитель спецслужб получает какой-то материал – ничего путного из него не выходит, возбудить дело невозможно. И тогда эта информация сливается «прикормленным» журналистам, которые с радостью «слив» публикуют.

«Далеко за примером не надо ходить, так поступили с перепиской Ушакова. Так действовали, когда взламывали компьютер некоторым депутатам, стоило только начать нелицеприятно высказываться по поводу одних или других представителей спецслужб», — приводит пример политик.

Арнольд Бабрис говорит, что есть политические силы, у которых своих спецслужб еще нет, но отдельные агенты к ним нередко захаживают. «Политики им говорят, мы хотим знать, что происходит, ты будешь наш, мы тебя будем продвигать. Ходят и дружат, ходят и дружат, — подчеркивает Бабрис. — Это очень плохая традиция, которую надо наказывать, причем самым жестким образом». Вплоть до уголовной ответственности, считает он, нужны публичные, показательные суды.

Навести порядок в системе призывает и Янис Адамсонс. По его мнению, необходимо изменить целый ряд законодательных актов. Так, за работу спецслужб должно отвечать одно лицо, которое будет подконтрольно парламенту, президенту, премьер-министру. А еще лучше, уверен политик, создать Министерство по нацбезопасности.

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