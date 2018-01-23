Чем руководствуются политики, продвигая идею узаконивания однополых партрнерств в Латвии?

В Сейм Латвии передан законопроект «О партнерских отношениях», который, скорее всего, уже в ближайшее время утвердят в Сейме и тем самым сделают первый шаг к легализации однополых браков, пишет «Спутник».

Партия «За развитие Латвии» во главе с Юрисом Пуце собрала на портале народных инициатив Manabalss.lv 10 тысяч подписей под законопроектом о легализации гражданских однополых союзов (проще — «О сожительстве») и передала его в Сейм. Юрис Пуце утверждает, будто «латвийское общество давно готово к этому».

О необходимости принятия такого законопроекта говорил один из самых известных геев Латвии глава МИД Эдгарс Ринкевичс, а также неравнодушный Нил Муйжниекс — комиссар по правам человека Совета Европы.

Представители ЛГБТ-сообщества и их организация «Мозаика» еще несколько лет назад устроили презентацию своего проекта закона «О гражданских союзах». Но до сих пор инициатива сторонников однополой любви не находила поддержки в парламенте, зато теперь, судя по всему, будет иначе.

В Латвии, по сути, уже признают однополые сожительства, если они официально оформлены за границей. Не было прецедента, чтобы в Латвии кто-то официально выступил против однополых браков, когда пара зарегистрировала союз, например, в Германии или Англии, а живет здесь.

И есть все основания полагать, что в Сейме не найдется ни одной партии, которая единогласно выступит против законопроекта «О сожительстве».

Все, в общем-то, уверенно идет к тому, о чем ранее говорил лидер организации «Защитим наших детей» Владимир Линдерман.

А говорил он о том, что вначале Латвия официально признает (этот пункт появился в местных законах) однополые браки и союзы, заключенные в других странах. Потом в стране начнут оформлять однополые сожительства, а затем легко перепишут и неудобную строчку в Конституции, что «брак — это союз между мужчиной и женщиной».

Уже сейчас из всех стран ЕС однополые семейные отношения не признают только Румыния, Словакия, Болгария, Польша, Литва и Латвия.

«Я все более явно вижу, что в Латвии уверенно продвигается тема однополых отношений. И общество этому почти не противостоит, словно бы и не замечает вовсе. Гомосексуальные отношения тут все больше людей воспринимают как норму в ряду европейских ценностей и свобод», — отмечает Линдерман.

К чему все это в итоге ведет, рассказал известный латвийский аналитик и политолог Эйнарс Граудиньш.

По мнению Граудиньша, Латвия уверенно идет в ногу с остальной Европой, где «любые сексуальные отношения, а также агрессивный феминизм и ювенальная юстиция считаются нормой, достижениями прогресса и цивилизации».

«Для чего это делается? Никаких конспирологических теорий! Все вышеперечисленное четко ложится в программу борьбы за ресурсы Земли и депопуляцию ее населения, с которой давно носятся многие сильные мира сего. Например, Билл Гейтс прямо ее поддерживает и говорит об этом: в интернете хватает видео с выступлений одного из богатейших и влиятельнейших людей планеты. Впрочем, если вы не принимаете такой версии, то можете говорить: Европа и США просто окончательно уже зашли в тупик со своей толерантной политикой», — говорит политолог.

Он подчеркивает, что сейчас в «прогрессивном» мире, главным образом в США и Европе, представителей ЛГБТ-сообщества относят к элите общества. Отклонения от нормы популяризируются не только в далеких голливудских фильмах, но и в латвийских соцсетях, многоликих молодежных организациях, в индустрии развлечений и, конечно, в СМИ — что русских, что латышских.

«В либеральных изданиях, которые прямо или косвенно живут за счет разных западных фондов, продвигаются идеи ЛГБТ-сообщества, а если какой-то журналист попытается выступить с иной точкой зрения, так ему в лучшем случае никто не позволит этого. Если кто-то выступает против агрессивной популяризации извращений, его тут же называют гомофобом и врагом демократических ценностей», — отмечает Граудиньш.

Он также обращает внимание на то, что в Латвии уже начиная с детских садов и младших классов школ упорно и навязчиво продвигают мысль, что однополые отношения — это норма.

«Тем, кто здесь продвигает однополые отношения, включен зеленый свет. На портале Manabalss.lv собирали подписи под законопроектом о легализации гражданских союзов. Но при этом на сайте запретили другую народную инициативу, авторы которой хотели собрать подписи, чтобы в Риге запретили гей-парад, приуроченный к 100-летию Латвии. Он, кстати, будет проходить при поддержке Рижской думы, во главе которой партия «Согласие». Разумеется, партия Нила Ушакова не рассказывает об этом открыто, а говорит, что выступает за «традиционные ценности», — заявляет политолог.

Граудиньш также считает, что когда в Сейме начнется голосование по однополым союзам, а потом и однополым бракам, там вначале, конечно, повозмущаются для галочки, но потом все утвердят, возможно, с перевесом всего в один голос и при большом числе формально воздержавшихся.

«То же «Согласие» проголосует «за» и глазом не моргнет. У этой партии давно нет никакой идеологии и нравственных установок, зато есть хорошая бухгалтерия», — убежден Граудиньш.

Ранее другой аналитик и политолог Нормундс Гростиньш рассказывал, что в Европарламенте «Согласие» входит в группу SD и объединение PES, однозначно выступающих за поддержку ЛГБТ.

Поэтому Ушаков не может не поддерживать тот же гей-парад в Риге, ведь иначе «Согласие» исключат из SD и PES, и партия лишится огромных денег, поступающих ей по «голубой линии». «Согласие» входит и в организацию Rainbow Rose («Радужная роза») левых политических сил, выступающих с позиции прямой поддержки ЛГБТ.

И Граудиньш и Гростиньш сходятся во мнении о том, что в Сейме абсолютное большинство депутатов просто побоятся идти против генеральной линии всего Евросоюза и сперва утвердят однополые сожительства, а вслед за ними (скорее всего, сразу после выборов в парламент) узаконят и однополые браки.

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