Кто подарки нам принёс?

Почему в СССР смешали Новый год с христианским праздником

Как и во всем остальном мире, до революции 1917 года главным зимним праздником в России считалось Рождество, а не Новый год. И отмечали эти праздники так же, как и во всем остальном христианском мире. Но ровно сто лет назад все изменилось — большевики ввели новые традиции, до сих пор соблюдающиеся в постсоветском мире.

Отделение церкви и календаря

«Сегодня Россия и некоторые другие государства постсоветского пространства — чуть ли не единственные страны в мире, где главным зимним праздником считается Новый год, а не Рождество. Однако во времена Российской империи традиции нашей страны были ровно такими же, как и на Западе. Начало для столь кардинальных изменений было положено 100 лет назад — тогда Россия отмечала Рождество Христово 25 декабря в последний раз», — напоминает забытую историю российское интернет-издание Газета. ru.

Все усложняла и разница между григорианским календарем, принятым католической церковью, и православным юлианским, который в России также играл роль гражданского. Разночтение в календарях создавало неудобства в отношениях с Европой, и новая власть поспешила разобраться с этой проблемой.

5 февраля 1918 года (23 января по старому стилю) специальным декретом Совета народных комиссаров (СНК) церковь была отделена от государства, и привязка гражданского календаря к церковному утратила смысл. Три дня спустя, 8 февраля (26 января), председатель СНК Владимир Ленин подписал декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря». Так Россия официально перешла на григорианский календарь, уже принятый на тот момент в большинстве стран. Церковь же сохранила прежнюю систему, и православное Рождество переместилось на 7 января.

В результате этих изменений в 1918 году Рождества в России не было вовсе. В 1917 году встречали последнее Рождество, которое пришлось на 25 декабря. А в следующий раз православный праздник отмечался уже 7 января 1919 года.

Долой буржуазный обычай!

Интересно, что до 1929 года в Советской России старорежимные церковные праздники еще считались выходными днями, что только добавляло абсурда. Так, с 1923 по 1929 год 25 и 26 декабря были государственными выходными, а 7 и 8 января, когда вся страна отмечала Рождество на самом деле, становились рабочими днями.

Это странно, но факт — религиозный праздник почти 10 лет продолжали отмечать в атеистической Стране Советов. Основная причина тому — главный атрибут Рождества, любимая детьми нарядная елка. Оставить без нее малышей не поднималась рука даже у суровых революционеров.

Считается также, что и сам Ленин не был против Рождества, но в его светской версии.

Сохраняя этот праздник, советская власть всячески пыталась избавиться от его религиозной составляющей. Так, несколько лет для детей организовывались «комсомольские елки», однако к концу 1920-х годов советская власть решила расправиться с буржуазным обычаем окончательно.

В 1929 году Сталин, когда Ленин лежал в Мавзолее уже пять лет, отменил рождественские выходные, запретил продажу елок, отмечать Рождество и заодно Новый год. Параллельно в печати шла активная пропаганда против религиозных праздников.

«1930 лет гуляет по белу свету несуразная, нескладная рождественская сказка, состряпанная в угоду паразитам услужливыми лапами мракобесов на горе, на унижение угнетенных и обездоленных тружеников, на злое издевательство и надругательство над ними… Надеть ярмо рабочему на шею, ударить революцию крестом по голове — вот подлый классовый смысл рождественской легенды», — писала в то время газета «Известия». Так продолжалось вплоть до 1935 года, когда праздник был снова реабилитирован.

Возвращение ёлки

«Спасителем» зимних праздников стал один из организаторов сталинских репрессий украинский советский деятель Павел Постышев, сумевший подвести под свое начинание идеологическую базу.

Считается, что именно он уговорил Сталина вернуть детям елку и зимние праздники, изменив при этом их суть. Первым шагом к изменению государственной политики стала статья Постышева в «Правде», которую приводит Газета.ru.

«В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны?

Какие-то, не иначе как «левые», загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец… В школах, детских домах, во Дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская елка!.. Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком.

Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах», — призывал к действию партийный деятель.

Сила традиций

Следующий шаг в создании привычных для советского человека зимних праздников был сделан уже после войны — в 1947 году день празднования Нового года снова стал выходным днем. Окончательно традиция сформировалась уже в брежневские времена — именно тогда появились «Голубой огонек», традиция новогоднего обращения к гражданам главы государства и знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».

С тех пор в России почти ничего не изменилось — даже новогодний стол остался практически тем же, настроенным под доступный советским людям набор продуктов питания, хотя нынешние магазины могли бы обеспечить куда более разнообразное съестное в этот праздничный вечер...

В итоге из-за борьбы большевиков с христианством все атрибуты Рождества у россиян оказались перенесены на Новый год. Семейственность (на Западе, как и сто лет назад в России, семейный праздник — Рождество, на Новый год ходят в гости или на общественные мероприятия), подарки (дары волхвов), елка (Вход Господень в Иерусалим, когда народ приветствовал его с ветвями финиковой пальмы в руках).

К этой неразберихе с праздниками добавился и тот факт, что на Новый год у православных приходятся последние, самые суровые дни Рождественского поста, а значит, этого светского праздника для верующих как бы не должно и существовать. Государство же, заявившее своей опорой православие, в эти дни вовсю пропагандирует разгульное веселье с обильными возлияниями и неумеренным питанием. Впрочем, это далеко не единственная странность, происходящая в современной России благодаря тому, что сотворили со страной большевики...

Дед Мороз, выходи!

Мало кто знает, но известные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка тоже имеют советское происхождение, а вовсе не фольклорное, как многие думают. В славянской мифологии был бог Трескунец, который умертвлял одиноких путников, леденил скот, но к нынешнему повелителю зимы он отношения не имеет.

Дедушка Мороз впервые появился на публике в 1937 году на сцене Дома Союзов. Создание его образа тоже приписывают Павлу Постышеву. Кстати, через полтора года после того, как он придумал Деда Мороза и продвинул его в массы, политик был расстрелян в ходе репрессий. Но не за свой творческий подход в деле адаптации религиозных ритуалов к советским реалиям, а за то, что был агентом японской разведки и членом право-троцкистской организации.

В комплекте с Дедом Морозом шли также всеми любимая Снегурочка и Мальчик Новый Год — ребенок в красной шубе и шапке, на которой были изображены цифры наступавшего года. Иногда цифры рисовали на груди мальчика. Этот герой участвовал в новогодних представлениях до 1960-х годов, его также часто изображали на новогодних открытках, но потом по неизвестным причинам его популярность стала падать (может, его убрали для того, чтобы дети не думали, будто у Деда Мороза и Снегурочки могут быть какие-то другие отношения, кроме сугубо деловых), и он постепенно со сцены сошел.

Григорий АНТОНОВ.