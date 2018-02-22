Более десяти лет список латвийских миллионеров возглавляют владельцы ABLV Bank Олег Филь и Эрнест Бернис, говорится в ежегодном журнале "100 самых богатых латвийцев", изданном газетой Dienas Bizness. Фото: LETA

Банкиры по-прежнему являются самыми богатыми людьми в Латвии, на четвертое место по размеру состояния вышел совладелец IT-компании.

Совладельцы ABLV Bank Олег Филь и Эрнест Бернис остались во главе списка самых богатых людей в Латвии. Состояние каждого из них за год выросло на 5 миллионов евро и составляет 315 и 312 миллионов евро соответственно, сообщает газета Dienas Bizness.

Издание составило список богатейших людей страны в 21-й раз.

Филь и Бернис уже более 10 лет возглавляют список самых богатых людей Латвии. За владельцами ABLV Bank следует третий банкир — Леонид Эстеркин (его состояние оценивается в 226 миллионов евро и уменьшилось на 24 миллиона евро).

Четвертое место в списке занял совладелец IT-компании Mikrotīkls Арнис Риекстиньш, его состояние оценивается в 162 миллиона евро, что на 12 миллионов больше, чем годом ранее. Пятое место – у совладельца Rietumu banka Аркадия Сухаренко, его состояние за год уменьшилось на 12 миллионов евро и составляет 116 миллионов.

В первую десятку вошли также Юст Николай Карлсонс, Валерий Малыгин, Янис Зузанс, Аргодс Лусиньш и Марцис Мартинсонс.

Общее состояние 100 богатейших людей Латвии год назад оценивалось в 2,83 миллиарда евро, а в этом году выросло до 2,91 миллиарда евро.

100 людей, получивших наибольшую прибыль:

Совладелец Mikrotīkls Арнис Риекстиньш в этом году вновь возглавил список людей, получивших наибольшую прибыль. Риекстиньш заработал 32,531 миллиона евро.

Второе и третье место заняли владельцы ABLV Bank Эрнест Бернис (27,086 миллиона евро) и Олег Филь (26,875 миллиона евро).

Четвертая по величине прибыль – у вентспилсского предпринимателя Олафа Беркиса, который заработал 21,516 миллиона евро.

В первой десятке находятся также представитель вентспилсского транзитного бизнеса Геннадий Шевцов (пятое место, 16,323 миллиона евро), сын бывшего политика Айнара Шлесерса Эдвард, который заработал 10,8 миллиона евро (шестое место). Эдвард Шлесерс, которому принадлежит 70% капитала в ООО «Regma», впервые вошел в список больше всего зарабатывающих людей в Латвии.

Седьмое место заняла председатель совета Repharm Елена Никитина (9,014 миллиона евро прибыли), совладелец Repharm Иосиф Апт стал восьмым (8,996 миллиона евро), предприниматель Владимир Иваникин занял девятое место (8,82 миллиона евро), а десятое место занял Гунтис Равис (7,885 миллиона евро), один из ветеранов списка.