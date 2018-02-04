Террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», группировка запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 3 февраля. Российский штурмовик был сбит в сирийской провинции Идлиб. Его пилот штурмовика в бою с террористами. Как подтвердили в Минобороны, самолет был сбит из ПЗРК.

Позднее Минобороны опубликовало видео удара ракетами по объектам боевиков в Идлибе. На нем видно, как несколько ракет уничтожают различные цели на земле.