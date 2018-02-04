Инцидент произошел 3 февраля. Российский штурмовик был сбит в сирийской провинции Идлиб. Его пилот штурмовика в бою с террористами. Как подтвердили в Минобороны, самолет был сбит из ПЗРК.
Позднее Минобороны опубликовало видео удара ракетами по объектам боевиков в Идлибе. На нем видно, как несколько ракет уничтожают различные цели на земле.
Его пилот штурмовика в бою с террористами.« ответить
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Вести, кто на ком стоял?
kak naciki i banderovci radujutsja za IGIL« ответить
Самолёт сбила тарелка с созведия водолея. НЛО.« ответить
Героический летчик Роман Филиппов наверняка забыл очки в тумбочке, иначе как объяснить что он в упор не видел что штурмовал жилые кварталы города Сарадиб, а не военную технику НАТО на поле боя и не штабы ИГИЛ« ответить
Ну как не тебе....ребёнок...знать что и как там твориться в Сирии.« ответить
Навальнята. Теперь в Латвии.« ответить
Район, из которого выстрелили по российскому штурмовику Су-25, был обстрелян высокоточным оружием. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.« ответить
По утверждению оборонного ведомства, в зоне деэскалации в провинции Идлиб было уничтожено более 30 исламистов из организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом стало известно, исходя из данных радиоперехватов.
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Запрещенная в России экстремистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», более известная под старым названием «Джебхат ан-Нусра», по утверждению агентства Reuters, первой заявила о своих «успехах», выложив в доказательство видео с убитым пилотом.
Однако позднее выяснилось, что опубликованное видео принадлежит не им, а группировке «Джейш ан-Наср»: подконтрольное «Джебхат ан-Нусра» новостное агентство «Ибаа» просто выдало кадры за свои и снабдило соответствующими комментариями.
Кто бы не сбил- хвала ему!« ответить
ИвАн-тролль-эльф дебилоидный!прикрой рот с дивана!чушкан ущербный!!« ответить
Поддерживаем террористическую группировку «Хайет Тахрир аш-Шам» ? Что, собственно, неудивительно.« ответить
Tagad nepaklausīgo bērnu mātes Krievijā varēs biedēt savas atvases ar to, ka sūtīs viņus mācīties par lidotājiem.« ответить