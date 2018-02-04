Кто сбил СУ-25 в Сирии(16)

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Владимир Бучельников
10:50 04.02.2018
В мире / Война

Террористическая группировка «Хайет Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», группировка запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 3 февраля. Российский штурмовик был сбит в сирийской провинции Идлиб. Его пилот штурмовика в бою с террористами. Как подтвердили в Минобороны, самолет был сбит из ПЗРК.

 

Позднее Минобороны опубликовало видео удара ракетами по объектам боевиков в Идлибе. На нем видно, как несколько ракет уничтожают различные цели на земле.

Полит.Ру / Фото
Комментарии (16)
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П у т и н 11:14 04:02:2018

Его пилот штурмовика в бою с террористами.
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Вести, кто на ком стоял?

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narod 11:56 04:02:2018

kak naciki i banderovci radujutsja za IGIL

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Александр Шерстобитов 12:37 04:02:2018

Самолёт сбила тарелка с созведия водолея. НЛО.

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Ученица 11:25 04:02:2018

Героический летчик Роман Филиппов наверняка забыл очки в тумбочке, иначе как объяснить что он в упор не видел что штурмовал жилые кварталы города Сарадиб, а не военную технику НАТО на поле боя и не штабы ИГИЛ

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доктор БляБолит 11:29 04:02:2018

Ну как не тебе....ребёнок...знать что и как там твориться в Сирии.

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И в Латвии есть НОД 14:04 04:02:2018

Навальнята. Теперь в Латвии.

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Кому ж "отомстили"-то:)? 11:29 04:02:2018

Район, из которого выстрелили по российскому штурмовику Су-25, был обстрелян высокоточным оружием. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

По утверждению оборонного ведомства, в зоне деэскалации в провинции Идлиб было уничтожено более 30 исламистов из организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом стало известно, исходя из данных радиоперехватов.
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Запрещенная в России экстремистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», более известная под старым названием «Джебхат ан-Нусра», по утверждению агентства Reuters, первой заявила о своих «успехах», выложив в доказательство видео с убитым пилотом.
Однако позднее выяснилось, что опубликованное видео принадлежит не им, а группировке «Джейш ан-Наср»: подконтрольное «Джебхат ан-Нусра» новостное агентство «Ибаа» просто выдало кадры за свои и снабдило соответствующими комментариями.

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ИвАн 11:29 04:02:2018

Кто бы не сбил- хвала ему!

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Читатель 12:01 04:02:2018

ИвАн-тролль-эльф дебилоидный!прикрой рот с дивана!чушкан ущербный!!

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Зульфия приоткрыла личико? 12:05 04:02:2018

Поддерживаем террористическую группировку «Хайет Тахрир аш-Шам» ? Что, собственно, неудивительно.

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Экс русская 11:37 04:02:2018

Tagad nepaklausīgo bērnu mātes Krievijā varēs biedēt savas atvases ar to, ka sūtīs viņus mācīties par lidotājiem.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
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