Кто такие финны и почему они все делают вместе

Выставка «100 предметов из Финляндии», приехавшая в наш Музей декоративного искусства и дизайна, являет собой попытку самих финнов разобраться со своей идентичностью, а для нас — ознакомиться с мнением финнов о Финляндии и «финскости».

Экспозиция эта яркая, оптимистичная, даже задорная в каком–то смысле, запоминающаяся, необычная, познавательная. В ней каждый год из 100–летнего периода государственной независимости характеризует один предмет, наделенный повседневным, инновационным или юмористическим оттенком. В итоге получилась уникальная коллекция из ста объектов, демонстрирующая динамичный, успешный и творческий путь развития страны.

Финский дизайн славится по всему миру. Именно поэтому выставка в первую очередь ассоциируется с такими понятиями, как Made in Finland и Designed in Finland. Но все–таки прежде всего экспозиция разъясняет, что означает жить в Финляндии, или Life in Finland.

Чего тут только нет! Начиная от игры «Фортуна», развивающей воображение, и героев книг Туве Янссон о муми–троллях, которые мы читали своим детям, до «финских» комбинезонов для малышей, за которыми все родители гонялись в прежние годы, от портфеля президента Урхо Калева Кекконена до фуражки с красной звездой бойца Испанской республиканской армии Пааво Коскинена (1938).

От серых лепешек 1917–го до первой модели мобильных телефонов Nokia выпуска 1987 года Mobira Cityman 900, прозванной «телефоном Горби», поскольку в 1989 году такой аппарат стоял на рабочем столе президента СССР Михаила Горбачева. Предметы быта и приборы знаменитого финского дизайна, даже «дизайнерские» водочные бутылки, модель «летающей тарелки» и комплект приданого для новорожденного.

«Волнистый» стакан и библиотека

Финские кураторы выставки — писательница и искусствовед, историк искусства Анна Картелайнен и дизайнер, директор дизайн–студии Muotohiomo Пекка Тойванен — обращают внимание на некоторые предметы экспозиции.

— Когда в 1932 году дизайнером Айно Аальто, супругой знаменитого мастера дизайна Алвара Аальто, была придумана модель знаменитого стакана со «ступенчатой» внешней поверхностью Aino Aalto, в патриархальной тогда Финляндии были страшные протесты: это не наш предмет! — говорит Анна. — Вот вышитые салфеточки — те, что рядом лежат в витрине, — пожалуйста. Но когда стакан запустили в производство, успех был оглушительным. И до сих пор популярность этого изделия во всем мире настолько велика, что его не устают выпускать. Кажется, что по воде, налитой в него, бегут волны…

А Пекка Тойванен подводит к большому макету просторного здания библиотеки в Выборге, построенной в 1934–м, когда город еще входил в состав Финляндии:

— Так получилось, что после войны здание постепенно разрушалось и ветшало. Но в 2004 году совместными усилиями обоих государств и на средства как нашей страны, так и России было восстановлено. Теперь стоит во всей красе.

Высокий общительный Пекка рассказывал об этом с радостью и оптимизмом — ни малейшей тени обиды или обвинения кого бы то ни было в «исторических несправедливостях»… Конечно, может, какие–то чувства он оставил втуне, но виду не подал. А может, и не было у него на сердце никакого негатива. И по–русски он читает, хотя не знаю, говорит ли — беседа с «СЕГОДНЯ» шла на английском.

Дизайнеры из народа

Посетители выставки смогут кое–что и унести с собой — приобрести, к примеру, светоотражатели в форме снежинок, актуальный до сего дня дизайн которых на самом деле родом из 1953 года. Финны гордятся тем, что столь востребованный и необходимый сегодня в быту предмет изобрел не профессионал, а земледелец Арви Лехти из общины Перттели на рубеже 1940–х — 1950–х.

Кураторы выставки Анна Кортелайнен и Пекка Тойванен поделились тем, что этой экспозицией хотели бы не только рассказать о Финляндии, но и получить от посетителей ответ на вопрос, какой именно, на их взгляд, объект из этих ста точнее всего отражает финскую идентичность. А в Ригу выставка приехала, уже побывав в Хельсинки, Таллине, Осло и Мадриде.

Параллельно выставке Музей декоративного искусства и дизайна подготовил связанную с ней обширную программу: творческие мастерские, встречи с интересными людьми, познавательные экскурсии. На латышском и английском языках.

Чудо в оленьей упряжке

О том, как у наших гостей возник замысел такой экспозиции, говорит ее куратор от Латвии Ирена Бужинска:

— Между искусствоведами и кураторами выставок, что ни говори, существует негласная конкуренция на лучшие идеи и решения. Сами финны говорят, что идею нынешней экспозиции они подсмотрели несколько лет назад в Британском музее, на выставке «Сто самых выдающихся предметов из собрания музея». Им замысел очень понравился, и они стали думать немножко вперед — вот приближается столетие Финляндии. А мото или лого страны у них — «Вместе». И учитывая, что Финляндия провозглашает для своих жителей лозунг «Мы вместе», возникла идея показать вековую историю страны в самых разных аспектах: развитие общества, экономики, инновации, образовательные программы, повседневная жизнь.

Кураторы не сосредоточились только на столичных музеях, а поехали по всей стране, где открыли для себя такие чудеса и изюминки, о которых даже и не подозревали. У них появилась возможность побывать в таких музеях, куда бы сами ни за что не отправились. Куратор Анна рассказала, что одним из самых сильных впечатлений для нее был музей городка Инари на самом севере страны, где живут саамы. В этом их административном центре есть маленький музей культуры народа. Когда увидишь синее небо и слепящую белизну снега, понимаешь, что идея финского флага родилась не в Хельсинки, а в краю саамов. Отчего у них и появляется потребность в ярких броских цветах, орнаментике и декорации предметов. Поэтому из этого музея привезли потрясающей красоты упряжку для оленей, которую можно у нас увидеть. Прямо не скажешь, что она с севера родом!

Совсем недавно у нас гостила уникальная выставка выдающегося финского дизайнера Тапио Виркалы, и в нынешней экспозиции тоже есть его работа — этикетка для водочной бутылки. На предыдушей выставке он представлен как мастер формы, а ныне как график.

Главная особенность высокого финского дизайна состоит в доступности его всему обществу, и финны очень этим гордятся. Могут быть, конечно, эксклюзивные лимитированные выпуски изделий из стекла, но в целом все они доступны населению. А другая сторона медали та, что идеи и оригинальные решения могут появиться у самых простых людей. Художник не может жить в отрыве от природы и народа, который питает его идеями. Вот некий учитель придумал детскую игру «Фортуна», которую можно увидеть в этой экспозиции. До сих пор эта игра выпускается, в нее играют. А второй пример народных инноваций — когда крестьянин Арви Лехти придумал отражатель света.

Без обид

Это именно то, чего хотели достичь устроители выставки — чтобы у посетителей возник личный контакт с экспонатами и историей их возникновения. Они даже предлагают своеобразную игру: поискать предмет, появившийся в том году, когда родились вы или ваши дети, ваш муж. Появляется такая семейная история, и вы начинаете думать: а что у нас было создано в этом году, что можно поставить рядом и чем мы можем гордиться?

У нас в Латвии преобладает тяготение к суровому, трагическому акценту истории. У Финляндии было трагического и сурового не меньше, чем у нас, но они эту историю показывают с мыслью о будущем. Выставка начинается с 1917 года — когда произошла Октябрьская революция и страна обретала независимость, не было хлеба и народ голодал. И хлеб пекли даже не из муки — из целлюлозы и сосновой коры, и появляется такая странная серая лепешка, которая становится в каком–то смысле символической — это хлеб, который питает народ. В тот момент он позволил людям выжить и обеспечить будущее страны.

Первенец первой леди

Финны действительно думают о будущем своего народа и страны. Это очень символично, что на выставке, посвященной столетию Финляндии, сотым экспонатом — предметом 2017 года — стало приданое новорожденного, подготовленное Управлением социального страхования Финляндии Kela. Ежегодно это учреждение дарит примерно 40 тысячам будущих мамочек такой комплект необходимых младенцу предметов и одежды. Там даже есть набор теплых курточек «на вырост»!

В начале 2018 года финны выбирали президента. Первого февраля состоялась инаугурация Саули Нийнисте, переизбранного на второй срок, а второго февраля 40–летняя супруга президента родила своего первенца. Это был очень долгожданный ребенок — десять лет у президентской четы не было детей. И первая леди тоже получила комплект приданого для новорожденного!

О каждом предмете кураторы Анна и Пекка специально написали небольшой рассказ, с которым можно будет познакомиться на выставке и в интернете. В том числе и на русском языке.

Как мило со стороны финских кураторов! Впрочем, когда прибываешь на пароме в порт Хельсинки, тебя встречают большие приветственные надписи на русском языке. И по городу их немало. Хотя у них куда меньше 40% населения говорит по–русски. Хорошо бы учиться у наших северных соседей.

Наталья ЛЕБЕДЕВА.