Поставщика питания ООО «Kindercatering» вновь подозревают во вспышке сальмонеллеза в 12 рижских учреждениях дошкольного образования, сообщила агентству ЛЕТА представитель Центра профилактики и контроля заболевания (ЦПКЗ) Илзе Арая.

Она сообщила, что в целом случаи сальмонеллеза зарегистрированы в 18 детских садах и одной школе. В 12 детских садах питание обеспечивает «Kindercatering», и здесь зарегистрировано наибольшее количество заболевших. В семи детских садах зарегистрировано по одному случаю сальмонеллеза, услуги питания им предоставляют разные предприятия.

«Это семь спорадических случаев — по одному в каждом детском саду, поэтому поставщиков питания мы винить не можем. Возможно, ребенок съел что-то плохое дома, в месте общественного питания или где-то еще», — сказала Арая.

Как сообщил передаче «Панорама» на ЛТВ директор департамента продовольственного надзора Продовольственно-ветеринарной службы Эрнест Завадскис, инспекторы проверили детские сады и предприятие общественного питания и решили на время приостановить его работу. В детских садах и на предприятии взяты образцы, в которых источник инфекции не обнаружен. Также Завадскис сообщил, что на два детских учреждения заведены дела об административном нарушении за несоблюдение гигиенических требований.

Согласно данным на сайте ЦПКЗ, по состоянию на 31 января в Латвии был зарегистрирован 61 случай сальмонеллеза — 59 в Риге, в том числе 56 — у детей. Симптомы у заболевших детей начали появляться после 10 января.

Сальмонеллез — инфекционное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт. Его симптомами являются тошнота, рвота, диарея, лихорадка, головная боль.

Как сообщалось, прокуратура передала в суд уголовное дело на ООО «Kindercatering» из-за вспышки сальмонеллеза в детских садах Риги в сентябре 2016 года. Тогда поставляемое предприятием питание стало причиной инфицирования 94 детей и трех взрослых в 13 учреждениях образования.

Собранные прокуратурой доказательства свидетельствуют о том, что нарушение санитарно-гигиенических правил и мер эпидемиологической безопасности произошло из-за недостаточного контроля за процессом приготовления пищи, ненадлежащей организации работы и распределения обязанностей, а также несоблюдения нормативных актов. За такое преступление может грозить лишение свободы сроком до одного года, принудительные работы или денежный штраф.