Однако часть этих овощей и фруктов на полках магазинов не стала ни на цент дешевле, чем до Нового года, а некоторые даже подорожали.
Частично это объясняется тем, что уменьшение НДС с 21% до 5% на дешевые овощи, например, картофель, морковь и свеклу, снижает конечную цену всего на пару центов, что для покупателей почти незаметно.
Однако опасения покупателей в нечистоплотности торговцев небезосновательны. Торговцы объясняют «гуляние» цен проведением ценовых акциями и зависимостью от устанавленных поставщиками цен.
А разве торговцы обещали, что цены снизят? Все регулирует рынок, люди платят, прибыль не снижается, цены падать не будут.« ответить
после выборов вернут 21 процент и цены подскочут« ответить