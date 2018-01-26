Кто тут с гнильцой? НДС снизили, фрукты и овощи не подешевели(2)

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Тимур Пушкарев
14:15 25.01.2018
Экономика / Торговля

С 1 января к характерным для Латвии свежим фруктам, ягодам и овощам применяется сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5%. Теоретически это должно отразиться в более низких ценах.

Однако часть этих овощей и фруктов на полках магазинов не стала ни на цент дешевле, чем до Нового года, а некоторые даже подорожали.

 

Частично это объясняется тем, что уменьшение НДС с 21% до 5% на дешевые овощи, например, картофель, морковь и свеклу, снижает конечную цену всего на пару центов, что для покупателей почти незаметно.

 

Однако опасения покупателей в нечистоплотности торговцев небезосновательны. Торговцы объясняют «гуляние» цен проведением ценовых акциями и зависимостью от устанавленных поставщиками цен. 

LETA / Фото LETA
Комментарии (2)
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Мнение 14:49 25:01:2018

А разве торговцы обещали, что цены снизят? Все регулирует рынок, люди платят, прибыль не снижается, цены падать не будут.

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Profile_default
pjotrs 15:48 25:01:2018

после выборов вернут 21 процент и цены подскочут

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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