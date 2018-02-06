Есть в Даугавпилсе человек, которому до всего есть дело. Потому что ему далеко не все равно, что происходит вокруг, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Ему не дают покоя как мелкие и крупные недостатки городской жизни, так и равнодушие чиновников, к которым он обращается, чтобы что–то улучшить: вместо разумного решения по указанным недочетам он видит такое отношение, от которого ему становится не по себе.

Он обратился к газете «СЕГОДНЯ»: «Давайте вместе пройдем по тем местам, где необходимо что–то создать или улучшить. Давал местным начальникам подсказки — что именно предпринять и как это лучше сделать. И вы сами увидите, что я совершенно прав. Но чиновники от моих предложений просто отмахиваются. Вот только называть меня и тем более фотографировать не нужно — мне слава не обязательна!»

Не такая дорожка

Вместе мы отправляемся к объекту, который является очередной проблемой: на улицу Валкас.

— Здесь, — говорит, мой собеседник, — по моей инициативе два года назад после многочисленных обращений к депутатам и руководителям коммунальных служб, от проезжей части была отделена полоса для пешеходов — сделать это вынуждали меры безопасности прохожих. Однако ни минувшей зимой, ни летом, ни теперь никто не убирал и не убирает этот сравнительно небольшой участок (около 150 метров).

Маленький трактор подметает тротуар возле «Гименес–центра», затем сворачивает на дорожки в скверике возле бывшего здания завода ДауЭР, где практически никто пешком не ходит по той причине, что по этим дорожкам разъезжают машины, хотя ездить там нельзя — это все–таки дорожки для пешеходов. Да и состояние этих дорожек не позволяет нормально ходить — асфальт так разбит, что здесь ни мамочкам с колясками, ни пешеходам не пройти без риска сломать ноги. Правда, частные структуры в здании бывшего заводоуправления хоть кое–как убирают эти участки тротуара. И здесь же убирает еще и трактор! Зачем одно и то же место чистить дважды? Не разумнее было бы пустить трактор по выделенной для пешеходов полосе на улице Валкас — она идет параллельно с дорожками скверика.

Но, оказывается, это такая сложная проблема, что решить ее можно лишь спустя годы! Я получил ответ на свое обращение. Вот что говорят чиновники Управления коммунального хозяйства, которым недосуг выехать на место и разобраться в сути проблемы: «С точки зрения безопасности дорожного движения эту полосу нельзя считать полноценным тротуаром. В зимний период УКХ просит жителей использовать тротуар, ведущий через сквер, потому что передвижение по маркированной полосе участка улицы Валкас не гарантирует безопасности для пешеходов. По этой причине регулярная уборка данного участка не проводится. В планах самоуправления — реконструкция участка улицы Валкас от улицы Лиела Дарза до улицы Силикату, предполагающая обустройство полноценного тротуара по краю проезжей части».

И сколько лет людям ждать этого обустройства? Мы ведь знаем, что чиновники не слишком прислушиваются к советам горожан и не спешат выполнять их предложения, даже если за этим стоит беспокойство о безопасности.

Чудные острова

Далее едем на улицу Клусу — на парковку возле местного отделения Службы госдоходов. Со слов моего провожатого, раньше это была просто обочина, на которой могли разместиться с десяток машин. Хотя сколько здесь бывает посетителей, можно представить — ежегодные декларации заполняет чуть не половина жителей второго по величине города Латвии.

На этой крохотной площадке оставляют машины горожане и гости города, которые приехали проведать могилы родных и знакомых, похороненных на кладбище, расположенном рядом с СГД. Здесь же паркуются и владельцы едва ли не самого большого в городе гаражного кооператива — по его разбитым и давно не грейдированным улочкам доехать можно далеко не ко всем гаражам.

После неоднократных обращений моего спутника стоянку все же решили обустроить. Но дело растянулось на годы, а реализация этого проекта вызывает сомнения в здравомыслии исполнителей: зачем было планировать и делать посреди площадки непонятые островки, вымощенные природным камнем? Здесь места и без того мало…

— Разве это по–хозяйски? — вопрошает беспокойный горожанин. И ведь он прав!

Стой, где стоишь!

Едем дальше — на стоянку возле Региональной больницы. Если персонал сумел добиться создания площадки для парковки личного автотранспорта медиков на территории больницы, то тем, кто приезжает сюда для получения каких–то услуг или чтобы проведать больных, приходится «швартоваться» вдоль дороги или — вообще парадокс! — заезжая в лес.

— Я, — говорит собеседник, — предлагал пожертвовать несколькими соснами (не более десяти) и обустроить площадку вдоль неиспользуемой теплотрассы, которую давно пора убрать. И тогда здесь могли бы поместиться около сотни машин, и вреда прилегающему лесу не было бы никакого. Ведь парк находится под особой охраной! А пока машины по–прежнему приходится ставить на обочине. И нигде нет ни контейнеров для мусора, ни туалета. Как говорится, картина маслом! Но когда коммунальщики возьмутся за создание цивилизованной стоянки, неведомо никому.

Нарушений нет?

Много лет бился мой напарник и за порядок на перекрестке улиц Валкас и Баукас: место тут узкое, рядом расположен рынок. Парковались здесь водители, приезжающие сюда как торговцы. Одни хотя и выгружали свой товар, но оставляли свои машины рядом. Бывали замечены и такие, кто продавал молоко на разлив и молочные продукты прямо из машин.

— Много раз вызывал сюда муниципальную полицию, но, несмотря на явное игнорирование правил парковки и санитарии, ответ стражей порядка был неизменным: «Нарушений нет!», хотя они были явными и очевидными. Но ладно с торговцами: когда они ставили свои машины на этом участке, не оставалось места для проезда тех машин, водители которых живут рядом. А если им приходилось заехать или выехать на улицу, ведущую к их домам, то двум машинам уже было не разминуться.

Прошел не один год, пока дело сдвинулось с мертвой точки: вдоль стены магазина нанесли желтую полосу, запрещающую парковку, а парковку вдоль тротуара запретили соответствующим знаком. Но все равно мало кто из водителей замечает, особенно когда асфальт заметен снегом. А вызывать муниципальную полицию бессмысленно — иногда патруль приезжает, осматривает проблемный участок и, не найдя других нарушений, уезжает. При этом представители полиции заявляют: «А откуда нам знать, может, эту полосу нарисовали владельцы магазина?». И невдомек им, что эта полоса как часть горизонтальной разметки нанесена по решению транспортной комиссии города. Не раз видел — мимо стоящей на желтой полосе машины, из которой торгуют картошкой или молоком, проезжает патрульная машина муниципальной полиции, но не обращает внимания на явное нарушение. И только если опять машины не могут здесь разъехаться, и у кого–то из водителей не выдерживают нервы, он вызывает муниципалов.

Эпилог

Поездив с моим провожатым по всем адресам, о которых он печется гораздо больше градоначальников и руководителей коммунальных служб, убедился: пожилому человеку, а ему 70 лет, можно верить — он настоящий хозяин своего города! Непонятно лишь одно: почему к его советам и рекомендациям не прислушиваются те, кто по долгу обязан заботиться о благополучии горожан? Или срабатывает до боли знакомая ситуация, когда от любых дельных предложений чиновник отмахивается со словами: «Над нами не каплет»?

Валерий САМОХВАЛОВ.