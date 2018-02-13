«Дураков не поливают, они растут сами…» (Народная мудрость)

Говорю как на духу: думал — шутка, но нет. Не поленился, поискал, нашел: «Министерство образования и науки Латвии решило чествовать лучших педагогов, давно и успешно готовящих своих учеников к олимпиадам и конкурсам республиканского и мирового уровня».

Тех, кто, «несмотря на все реформы, нищенские зарплаты, продолжают оставаться верными великой профессии учителя». И что? Задарило, оказывается, министерство подарками. А получил, как выясняется, каждый учитель в подарок почетную грамоту, авторучку и… по банке местной кабачковой икры!

«Обучатели наук» — поголовно все — до сих пор под мощным впечатлением. А одна учительница, как позже выяснилось, после припадка — в тихом шоке.

Подумалось: какую ж они там травку курят — кого–то крепко торкнуло, не всякий ум в трезвом виде такое изощренное поощрение изобретет. Может, сам министр наш, «рулевой по образованию» Карлис Шадурскис?

Не станем напраслину возводить, у рулевого скорее всего хронический насморк, оттого и постоянно нос красный. Все разговоры — домыслы и происки недругов: обострения, как правило, во время очередной реформы министра начинаются, отсель и глаза красные, и этот выдающийся нездоровый взгляд, а народ — он такой, он сразу: «О, наркотики нюхает!». Реформы же свои Карлис без передышки проводит, отсюда и репутация.

Икру баклажанную не всем педагогам давали. Еще к диплому и копеечной авторучке довеском шли соленые огурцы и маринованная свекла. Никто дефиниции награждения и критериев принимаемых во внимание заслуг педагогов точно не знает. Злые языки тут же стали утверждать, что родословная учитывалась: мол, у кого корни до 40–го года — тому икра! Банка огурцов — натурализовавшимся; свекла, понятно, на случай, если в рядах педагогов затаился негражданин. Но все баночки с нарядными ленточками.

И вернулись домой одаренные банками наставники. И стали думать: где они были? Что со всем этим богатством делать, как дальше жить? Мужчины быстрее от шока оправились — еще по дороге домой: повод есть, закусь есть. У женщин организация более тонкая, те причинно–следственные связи искать начали. Что все–таки сие означает? Если твой труд банкой баклажанной икры оценен — может, завтра введут продовольственные карточки?

Икру нормальную, как известно, продают по цене рыбы, которая из нее могла бы вырасти. Грубо говоря, стали педагоги прикидывать, почему наградили двумя баклажанами? Одна учительница не выдержала, подумала: может, маскировка какая, ленточку сорвала — и давай вскрывать банку, а там — толстый слой… плесени. Хошь ложкой кушай, хошь на батон мажь.

Икра латвийская. На этикетке большими буквами: Durbes veltes, в переводе — «Дары Дурбе». Если залезть на страницу этой фирмы, то можно узнать, что «это латвийское пищевое предприятие, придерживающееся классических ценностей и традиционных методов приготовления продуктов».

Но забудем о предприятии. Забудем о плесени. Неужели сам факт заправду не шутка? Министерство Шадурскиса (и он сам) действительно считает, что они таким образом выразили учителям благодарность? Банка с плодами однолетнего травянистого растения семейства пасленовых, ближайшим родственником которого является картошка обыкновенная, — эта банка с рубленными ягодами (да, это не овощ) будет воспринята педагогами как дань их самоотверженному труду? Карлис Шадурскис навечно останется в их памяти, будет им сниться? Хорошо, что по ведру картошки не подарили. Примета народная есть: если картошка часто снится — значит, кого–то по весне посадят либо по осени уберут.

Наверняка вся эта министерская камарилья негодует: мол, плесень в икре — это единичный случай, пишет евродепутат. И я верю. С 90–х в шкафчике затерялась — денег в министерстве нет, чего хорошему продукту пропадать! Только опять же вопрос: как это получается, что на закрытых банкетах центрального аппарата минобразования в сезон (!) клубника покупается по цене 15 евро за кило? Народ, вы их щеки видели? Натурально больные люди: щеки розовые, пухлые! Пухнут с голоду. Денег нет, слабая иммунная система: частичная деградация, склероз, общая слабость, ожирение, насморк.

У них на все один ответ: денег нет! Без малого тридцать лет они советуют нам всем затянуть пояса. Учат: не хлебом единым жив человек. На нас нет! Да, мы патриоты, можем и с запашком, и с плесенью.

А ведь аграрная страна была. Что сегодня выращивают в Латвии? Укроп? Дожили — молоко импортное пьем! А цены?

О зарплатах. Чем закончилась последняя забастовка учителей и воспитателей детсадов? Вспоминаем. Правильно, пятница была. И декабрь, конец года. Очень редкое астрономическое явление. И решило наше правительство этот диковинный день отметить… повышением себе зарплаты. Как увидели 25 000 народу, так сами икру метать начали…

Последняя реформа Шадурскиса произошла в начале этого учебного года. Тогда после всех манипуляций по увеличению зарплат педагогам каждый учитель стал получать в среднем на сотню евро меньше. Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал, языки знал… У нас — Шадурскис, учитель математики. Кто первым таблицу умножения забыл, тот главный в стране гуманитарий.

Так и живем. Дышать вредно. Кушать вредно. Зарплату достойную получать, если в министерстве не работаешь, вредно. Жить в Латвии все время вредно, опасность дожить до пенсии у простолюдина с каждым годом тает на глазах.

Какие реформы могут проводить люди, если запахом дури буквально пропитаны кабинеты наших политиков и чиновников? Ведь кто–то придумал, кто–то одобрил, кто–то из закромов министерских припер эти банки, ленточками обвязал! А вы говорите — насморк…

Роман САМАРИН.