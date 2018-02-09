Ищут главного хранителя гостайн, а также руководителя разведки и контрразведки, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Уже в мае завершается срок работы на посту директора Бюро защиты конституции (БЗК) Яниса Майзитиса. Это значит, что уже в самое ближайшее время политики должны определиться с кандидатом на данный пост. Заметим: на один из самых важных и влиятельных постов в государстве!

Отдел кадров власти

Достаточно сказать, что от БЗК почти полностью зависит карьера любого высокопоставленного госчиновника. Нет допуска к гостайне — и ты фактически можешь с государственной службой проститься. Без допуска к госсекретам невозможно работать ни министром, ни тем более премьер–министром и президентом. Депутаты, не имеющие или лишенные допуска к гостайне, не вправе и представлять интересы своей фракции в комиссии сейма по нацбезопасности.

БЗК является хранителем высших государственных секретов, а также фактически и секретов НАТО.

А еще БЗК занимается разведкой и контрразведкой.

Ничто не забыто

Понятно, что всякий раз, когда подходит срок полномочий шефа БЗК, в политических кулуарах возникает нешуточная борьба за этот пост. Вот и сейчас пока неясно, сможет ли Янис Майзитис сохранить этот пост еще на 5 лет.

Отметим, что шефа БЗК утверждает сейм, а выдвигает кандидата совет по нацбезопасности при президенте. Сам руководитель совета по нацбезопасности Раймондс Вейонис еще пока официально свою позицию по Майзитису не озвучивал.

Известно, что две правительственные партии — «Единство» и TB — Visu Latvijai! — склоняются к тому, чтобы поддержать повторное выдвижение на данную должность Яниса Майзитиса.

«Зеленые крестьяне» пока молчат. Вполне возможно, что они по–прежнему относятся к этой кандидатуре критически. Ведь достаточно вспомнить, что в свое время именно «зеленые крестьяне» фактически не допустили избрания Майзитиса на второй срок в должности генпрокурора. Как поступят представители премьерского объединения на сей раз? Скоро это мы узнаем — наверняка до конца февраля или в крайнем случае в начале марта данный вопрос уже предстоит решать сейму.

Компромат на Кутриса

Пока у Майзитиса есть только один конкурент — нынешний замсекретаря президиума сейма Гунарс Кутрис из партии «От сердца — Латвии». Но следует учитывать, что господин Кутрис представляет маленькую оппозиционную партию, к тому же он частенько весьма жестко критиковал правящих.

Кроме того, TB — Visu Latvijai! уже заявила, что за Кутриса голосовать не будет. Националы ему припомнили… Абрене! «По многим причинам его кандидатура должна быть перечеркнута красной чертой. Кутрис, будучи судьей Конституционного суда, участвовал «в передаче Абрене России». Кроме того, было бы неправильным поручать руководство БЗК политику, чья политическая сила имеет близкие отношения с работниками российских спецслужб».

При этом националы даже не пояснили, о каких работниках спецслужб России идет речь. Вероятно, «преступлением» националы считают официальные встречи Ингуны Судрабы в бытность ее госконтролером с тогдашним председателем Счетной палаты РФ Сергеем Степашиным, который в 1995 году стал первым директором реформированной Федеральной службы безопасности!

Конечно, нельзя исключить, что на каком–то этапе может появиться и еще какой–то кандидат. Понятно, что если «зеленые крестьяне» все–таки не поддержат Майзитиса, то одних голосов «Единства» и TB — Visu Latvijai! ему не хватит. И тогда все будет зависеть от оппозиционных депутатов.

Абик ЭЛКИН.