На заре Атмоды видный деятель Народного фронта, впоследствии министр иностранных дел, евродепутат Сандра Калниете заявила: «Одна из задач Народного фронта — привить нелатышскому населению чувство хозяина, заинтересованного в будущем этой земли»…, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Jeb jā, jeb nē?

О каком чувстве хозяина у нелатышей можно говорить, если правящие латышские политиканы, думающие не о благе народа, а лишь об удержании власти в своих руках, лишили значимую часть жителей других национальностей гражданства, обзывали мигрантами–оккупантами; выплескивали на них желчь: «чемодан — вокзал — Россия»; официально присвоили русскому языку статус иностранного; много лет уничтожали систему образования на русском языке, существующую на латвийской земле более 200 лет?

Все эти близорукие, неблаговидные действия заложили мину замедленного действия под фундамент государства, уже принесли и еще принесут ему немало вреда.

Я помню слова министра ЛР «без портфеля», американца латышского происхождения, а позже еврокомиссара Нила Муйжниекса: «Латвия может быть либо демократической, либо латышской». Полностью согласен с Н. Муйжниексом в этом вопросе и считаю, что национал–радикальные депутаты и чиновники, ратующие за латышскую Латвию, делали и делают все, чтобы Латвийская Республика была недемократической страной, а значит, наносят вред Латвии!

Взять хотя бы реформу образования. На мой взгляд, изначально политизированная, не имеющая под собой никаких научных оснований псевдореформа образования — 2004 преступна. Ее создатели осознанно или неосознанно действовали во вред государству — и русским, и латышам! И действуют по сей день, вновь вынув ее из–под сукна…

Вред со смыслом

Хотя можно было и по–другому. Как известно, 8 декабря 1919 года Янис Чаксте подписал демократичный закон об образовании, и до 15 мая 1934 года система школ нацменьшинств успешно развивалась.

Однако за шесть лет после ульманисовского переворота — при лозунге «Латвия должна быть латышской» — из 30 русских гимназий осталось только две…

Не это ли явилось одним из факторов, определивших отношение нацменьшинств к событиям 1940 года? Просчеты и ошибки политиканов первой ЛР успешно повторяют политиканы сегодняшние. Но так ли уж ошибки их просчеты? Или скорее осознанное вредительство?

Если политиканы сейма боятся закона 1919 года, то, может быть, стоит вернуться хотя бы к закону об образовании ЛР 1991 года — первому после восстановления независимости Латвийской Республики?

Основу этого закона разрабатывала рабочая группа во главе с замминистра, профессором И. Форандсом; входил в нее и автор этих строк.

В парламенте над нашим проектом работали депутаты: А. Белс, И. Зиедонис, И. Калниньш, Э. Киде, В. Селецкис, Ю. Целминьш, О. Щипцов и другие. Руководил разработкой законопроекта видный деятель латышской интеллигенции Петерис Лакис.

Возможно, тот закон далек от совершенства, но он учитывал опыт десятилетий, был достаточно демократичным, никого не унижал, был направлен на согласие в обществе.

Увы, «недолго музыка играла». Закон об образовании 1995 года и особенно 1998–го, которые принимали недалекие политиканы, перечеркнули все благие намерения. Сегодняшняя же реформа, задуманная министром К. Шадурскисом и Ко, планирует похоронить остатки образования на русском языке в Латвии и окончательно приведет ЛР к сегрегации.

А как это — демократично?

Я убежден, что родители — налогоплательщики — должны иметь право выбора языка образования для детей (русский или латышский).

Степень билингвального образования в школе должны определять: администрация, педагоги, родители конкретной школы (совет).

Если этот вид образования так эффективен, то почему он массово не внедряется в латышские школы? И не является ли это дискриминацией латышей?

Необходимо подготовить нужное количество квалифицированных учителей латышского языка для школ нацменьшинств; усовершенствовать методику преподавания; увеличить количество уроков латышского языка в 1–12–х классах с 4–5 до 5–7 в в неделю.

Преподавание на латышском в русской школе биологии, химии, физики, математики… — издевательство над русскими детьми, родителями, учителями и здравым смыслом.

Парламентские формы борьбы за свободу выбора языка образования в Латвии практически исчерпаны.

Ни на дискуссии, ни на диалог, ни на компромисс с защитниками русских школ ни правящие депутаты, ни чиновники МОН ЛР не идут — вероятно, из–за глупости, некомпетентности, национализма, бюрократизма и сволочизма.

Остались только протестные формы борьбы–акции прямого действия в рамках закона, информирование международных организаций и референдум за автономию школ нацменьшинств.

В декабре 2017 года посредством электронных СМИ и газеты «СЕГОДНЯ» я задал четыре вопроса министру К. Шадурскису. Как и предполагал, ни устного, ни письменного ответа не получил.

По праву гражданина ЛР, связанного с педагогикой и организацией образования 47 лет, я хочу обратить внимание К. Шадурскиса, а вернее, уже следующего министра, в надежде, что хотя бы он окажется умнее и порядочнее, на проблемы в системе образования ЛР.

Для совершенствования качества образования в Латвии необходимо не ликвидировать школы, не насильственно латышизировать школы нацменьшинств, а:

* добиваться увеличения финансирования системы образования и науки, значительного повышения зарплат учителей и преподавателей вузов;

* совершенствовать материально–техническую базу школ и вузов, интенсивно вводить современные технологии и инновации в систему обучения;

* планово готовить квалифицированных учителей всех предметов как для латышских, так и для русских школ;

* обеспечивать эффективное дальнейшее образования учителей — повышение квалификации;

* усовершенствовать программы и стандарты образования по всем предметам;

* организовывать конкурсы на подготовку и издание более качественных учебников, выделять госдотации для снижения их цен;

* обеспечивать в процессе обучения сочетание академизма с прагматизмом с целью подготовки абитуриентов к полноценному обучению в вузах и трудовой деятельности;

* готовить современные методики для повышения качества знаний учащихся и психолого–педагогические рекомендации учителям для улучшения воспитательной работы в целом и дисциплины детей в частности.

Эту программу необходимо выполнить за 3–4 года, в противном случае образование, наука, культура, экономика страны упадут еще ниже, а государство будет не только украденным, но и малообразованным.

Ломать не строить. Строить сложнее. При интенсивном выполнении вышеначертанного выиграют все — и латыши, и национальные меньшинства, а следовательно, и страна в целом!

***

…Минобразу следует наконец понять, что не дети, родители, учителя для них, а они для детей, родителей и учителей! И не столько контролировать и пугать, сколько обеспечивать условия для качественной работы школ. Помогать! Чтобы высокое звание учителя не было запачкано подозрениями в лицемерии и трусости. Чтобы латвийского учителя изначально не ставили в позу «чего изволите?» и не угрожали плеткой за любое неповиновение.

Я утверждал и утверждаю, что нищий и всего боящийся учитель не может хорошо учить и воспитывать детей.

Яков ПЛИНЕР,

доктор педагогических наук,

экс–депутат сейма ЛР.