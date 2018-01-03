Кубок Шпенглера cнова за канадцами

Самым ценным игроком турнира был признан 27–летний вратарь канадской сборной и хорватского клуба «Медвешчак» Кевин Пулин. У сборной Канады это 15–й титул, и по этому показателю она догнала местный клуб «Давос», который на этот раз завершил выступление в полуфинале («Давос» крупно уступил сборной Швейцарии — 3:8, а сборная Канады была сильнее чешского «Маунтфилда» — 5:2). Кстати, за канадцев на Кубке Шпенглера выступал лишь один хоккеист из КХЛ — форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Пьер Паренто.
Единственный представитель КХЛ на этом турнире рижское «Динамо» остановился в четвертьфинале, со счетом 1:4 капитулировав в матче с чемпионом Чехии «Маунтфилд» из Градец–Кралове, цвета которого защищают латвийские хоккеисты Андрис Джериньш и Оскар Цибульскис. Гол престижа у рижан провел Микелис Редлих. Таким образом, команда Гирта Анкипанса на этом турнире в трех матчах потерпела два поражения, выиграв в овертайме лишь у финского ХПК (4:3). Еще 30 декабря динамовцы возвратились домой.
А что касается КХЛ, то трансферное окно в лиге закрылось, но наш клуб никого не продал, тем более никого не приобрел. Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис по этому поводу высказался следующим образом: «Мы решили, что сейчас очень важно для клуба хорошо провести предстоящий отрезок чемпионата, поэтому никого продавать не собирались. Думали об усилении состава еще перед Кубком Шпенглера. В итоге мы решили оставить все без изменений. Какой смысл чужими игроками занимать какое–то место?».
Правда, c другими словами босс нашей команды немного поторопился. Судите сами.
— Мы будем бороться за Кубок Шпенглера. Команда сейчас играет неплохо, она собралась, организовалась — мы выкарабкиваемся из этой ямы, которая бывает у каждого спортсмена и у каждого коллектива, двигаемся вверх. Ну и какой клуб упустит такую историческую возможность посражаться со швейцарской сборной, со сборной Канады?
В Баффало — пора четвертьфиналов
В американском Баффало в решающую фазу вступил молодежный чемпионат мира по хоккею среди команд высшего дивизиона, где по итогам группового турнира определились все четвертьфинальные пары.
Свои подгруппы выиграли сборные Канады и Швеции. Канадская «молодежка» в последней игре разгромила датчан, 8:0, и в 1/4 финала сойдется со швейцарцами, а вот шведы со счетом 4:3 в серии буллитов переиграли россиян. Сборная России вышла на американцев, а скандинавы за выход в полуфинал поспорят со словаками. Еще одну пару 1/4 финала составили сборные Чехии и Финляндии. Завершится чемпионат мира 5 января.
Матчи чемпионата КХЛ с участием «Динамо» (Рига) в январе — марте 2018–го
Январь
4 января: «Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
6 января: «Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (Уфа)
8 января: «Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи)
10 января: «Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань)
18 января: «Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск)
20 января: «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск)
22 января: «Динамо» (Рига) — «Югра» (Ханты–Мансийск)
24 января: «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига)
26 января: «Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига)
28 января: «Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки)
Февраль
27 февраля: «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига)
Март
1 марта: «Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки)
Владимир ИВАНОВ.
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