Кучинскис доволен достижениями в образовании и экономике Латвии(26)

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Герман Бергер
18:31 11.02.2018
Политика / Политики

Сегодня исполняется два года правительству во главе с премьер-министром Марисом Кучинскисом (СЗК).

Сейм утвердил сформированный Кучинскисом Кабинет министров 11 февраля 2016 года.

 

В правительстве работают 13 министров, пять из них представляют Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), пять — «Единство», три — национальное объединение «Visu Latvijai!»-TB/LNNK. 9 февраля, отчитываясь в Сейме за два года работы правительства, Кучинскис подчеркнул, что за это время оно обеспечило стабильный рост экономики.

 

По предварительным данным, внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2017 году вырос на 4,5%, что является самым быстрым приростом за последние четыре года. В первые три квартала 2017 года на 4,1% вырос экспорт, на 8% — обрабатывающая промышленность, безработица сократилась до 8,8%, а средняя зарплата достигла 926 евро.

 

Кучинскис сообщил, что компонент обязательной закупки для предприятий и населения на последующие 10 лет уменьшен на 716 млн евро, повышена конкурентоспособность энергоемких предприятий, введен новый подход в привлечении иностранных инвестиций, заключены несколько договоров об экономическом сотрудничестве, в том числе со странами Азии.

 

Премьер также упомянул такие достижения правительства, как постоянный пересмотр расходов госбюджета, начатую реформу государственного управления, улучшения в электронном управлении.

 

Кучинскис отметил, что правительство разработало налоговую реформу и предприняло шаги в борьбе с теневой экономикой, начало реформу здравоохранения и увеличило финансирование медицины, в том числе на зарплаты медицинских работников.

 

В сфере образования постепенно вводится новый стандарт и переход к обучению на латышском языке, принят график повышения зарплат учителей, утверждены приоритетные направления в науке, 80 млн евро выделено на исследовательские программы.

 

Также правительство ускорило индексацию пенсий, что отразилось в росте доходов пенсионеров, ввело льготы для многодетных семей, а оборонный бюджет увеличен до 2% от ВВП, сказал Кучинскис.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (26)
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Иварс 18:46 11:02:2018

Наш ВВП растет в три раза быстрее, чем в России! Зарплата в два раза больше, чем у восточных соседей! Гордимся нашим правительством..

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narod 18:50 11:02:2018

mi uzhe davno zhicjom v ES tak chto korrekto bilo bi sravnivatj s nemcami, u kotorix pensii 1500 evro a u nashix 150

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Саня 18:50 11:02:2018

Давай сравним с Эстонией?
Что нам нищая Россия?

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а в какую сторону бежим- то, 19:20 11:02:2018

20 с лишним лет неудержимый рост ,больше чем у соседей (Литва, Эстония ) ,а позиции все ниже и ниже, че за хрень?

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Не Лоялен 20:01 11:02:2018

Ага! Пенсионеры на хлебе экономят.каждый год Латвию покидает херову тучу народа,даже беженцев и тех удержать не в состоянии,но мы гордимся своим правительством!Латвия занимает среди стран Евросоюза последнее место,по уровню жизни,по уши в долгах перед Евросоюзом,которые будут отдавать наши дети,но мы гордимся!Подобные заявления со стороны выглядят примерно так,даже когда мы латыши,будем умирать в 4 голых стенах,от голода,все равно назло Русским,будем гордится нашим правительством!Продолжай в таком же духе!

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для Не л 20:10 11:02:2018

ошибаетесь ,не только дети ,но и внуки (те кто не эвакуируется), а так ну и .... с ними, они одним днем живут, хапнул и ... любить из далека, и чем больше хапнул тем сильней любят, ну и те кто в доле.

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??? 23:56 11:02:2018

Ивар,скажи что это была тупая шутка? Меня никто не хочет выбрать вместо кучкина?

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Парко 18:54 11:02:2018

Сравниваем цены там и тут и можно ржать над Россией.

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хохложопому 18:58 11:02:2018

Сравниваем цены там и тут и можно ржать над Хохлостаном!

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ин-на 18:56 11:02:2018

Даже с соседями сравниться, и уже должно быть стыдно. дебил!

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Кучинскис! 19:00 11:02:2018

Сколько можно врать!?

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ин-на 19:46 11:02:2018

Просто окуенный успех свиноподобных чинуш по сравнению с литвой и эстонией - с 500 евро зарплаты, свино-чинуши латвии заберут на прокорм своего жирного живота 108 евро, в Литве - 70, а в эстонии - всего 18 евро. Это однозначный успех Кучинского!

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Парко 19:05 11:02:2018

ин-на. : Мне стыдно.;-(

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ринька обосраааные стринги 19:09 11:02:2018

тупой лабууус!

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)