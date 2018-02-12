Сейм утвердил сформированный Кучинскисом Кабинет министров 11 февраля 2016 года.
В правительстве работают 13 министров, пять из них представляют Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), пять — «Единство», три — национальное объединение «Visu Latvijai!»-TB/LNNK. 9 февраля, отчитываясь в Сейме за два года работы правительства, Кучинскис подчеркнул, что за это время оно обеспечило стабильный рост экономики.
По предварительным данным, внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2017 году вырос на 4,5%, что является самым быстрым приростом за последние четыре года. В первые три квартала 2017 года на 4,1% вырос экспорт, на 8% — обрабатывающая промышленность, безработица сократилась до 8,8%, а средняя зарплата достигла 926 евро.
Кучинскис сообщил, что компонент обязательной закупки для предприятий и населения на последующие 10 лет уменьшен на 716 млн евро, повышена конкурентоспособность энергоемких предприятий, введен новый подход в привлечении иностранных инвестиций, заключены несколько договоров об экономическом сотрудничестве, в том числе со странами Азии.
Премьер также упомянул такие достижения правительства, как постоянный пересмотр расходов госбюджета, начатую реформу государственного управления, улучшения в электронном управлении.
Кучинскис отметил, что правительство разработало налоговую реформу и предприняло шаги в борьбе с теневой экономикой, начало реформу здравоохранения и увеличило финансирование медицины, в том числе на зарплаты медицинских работников.
В сфере образования постепенно вводится новый стандарт и переход к обучению на латышском языке, принят график повышения зарплат учителей, утверждены приоритетные направления в науке, 80 млн евро выделено на исследовательские программы.
Также правительство ускорило индексацию пенсий, что отразилось в росте доходов пенсионеров, ввело льготы для многодетных семей, а оборонный бюджет увеличен до 2% от ВВП, сказал Кучинскис.
Наш ВВП растет в три раза быстрее, чем в России! Зарплата в два раза больше, чем у восточных соседей! Гордимся нашим правительством..« ответить
mi uzhe davno zhicjom v ES tak chto korrekto bilo bi sravnivatj s nemcami, u kotorix pensii 1500 evro a u nashix 150« ответить
Давай сравним с Эстонией?« ответить
Что нам нищая Россия?
20 с лишним лет неудержимый рост ,больше чем у соседей (Литва, Эстония ) ,а позиции все ниже и ниже, че за хрень?« ответить
Ага! Пенсионеры на хлебе экономят.каждый год Латвию покидает херову тучу народа,даже беженцев и тех удержать не в состоянии,но мы гордимся своим правительством!Латвия занимает среди стран Евросоюза последнее место,по уровню жизни,по уши в долгах перед Евросоюзом,которые будут отдавать наши дети,но мы гордимся!Подобные заявления со стороны выглядят примерно так,даже когда мы латыши,будем умирать в 4 голых стенах,от голода,все равно назло Русским,будем гордится нашим правительством!Продолжай в таком же духе!« ответить
ошибаетесь ,не только дети ,но и внуки (те кто не эвакуируется), а так ну и .... с ними, они одним днем живут, хапнул и ... любить из далека, и чем больше хапнул тем сильней любят, ну и те кто в доле.« ответить
Ивар,скажи что это была тупая шутка? Меня никто не хочет выбрать вместо кучкина?« ответить
Сравниваем цены там и тут и можно ржать над Россией.« ответить
Сравниваем цены там и тут и можно ржать над Хохлостаном!« ответить
Даже с соседями сравниться, и уже должно быть стыдно. дебил!« ответить
Сколько можно врать!?« ответить
Просто окуенный успех свиноподобных чинуш по сравнению с литвой и эстонией - с 500 евро зарплаты, свино-чинуши латвии заберут на прокорм своего жирного живота 108 евро, в Литве - 70, а в эстонии - всего 18 евро. Это однозначный успех Кучинского!« ответить
ин-на. : Мне стыдно.;-(« ответить
тупой лабууус!« ответить