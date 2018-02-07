Кучинскис едет в Минск(8)

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газета Сегодня
17:00 06.02.2018
газета Сегодня / Визит

Премьер–министр Латвии Марис Кучинскис 7–8 февраля будет находиться с визитом в Белоруссии, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко, сообщили в бюро премьера.

Во время визита Кучинскис встретится также с премьер–министром Белоруссии Андреем Кобяковым и другими официальными лицами. Во время встреч планируется обсудить важные для Латвии и Белоруссии вопросы двухстороннего и регионального сотрудничества, актуальные вопросы сотрудничества ЕС и Белоруссии.

 

Предполагается, что во время визита премьер–министры Латвии и Белоруссии подпишут несколько межправительственных договоров.

 

Не исключено, что главы правительств обсудят сотрудничество, которое откроется после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Напомним: этот проект пытаются похоронить власти Литвы. Тем не менее Рига не откликнулась на призыв Вильнюса бойкотировать АЭС в Гродненской области.

 

В Минске планируется подписать также программу сотрудничества министерств охраны среды двух стран на 2018–2022 гг., договор о сотрудничестве латвийского Министерства образования и науки (МОН) и белорусского Министерства спорта и туризма в области спорта, соглашение МОН и Государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии о научно–техническом сотрудничестве.

 

Кучинскис встретится с руководителями ведущих белорусских транспортно–логистических компаний и посетит китайский индустриальный парк «Великий камень».

 

Вместе с премьером в Белоруссию отправляются министр охраны среды и регионального развития Каспарс Герхардс, министр сообщения Улдис Аугулис, руководители ряда самоуправлений и предприниматели.

 

Виктор СИНИЦКИЙ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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Не исключено, что главы правительств обсудят сотрудничество, которое откроется после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. 17:06 06:02:2018

druzhba druzhboj a tabachjok vrozj, vot ona edinaja pribaltika

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ИвАн 18:32 06:02:2018

Путлер прыгнет в колодец и ты за ним?

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)))) 17:21 06:02:2018

"Друга языка" чтоб прихватил, и полный отчёт.

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Апис 18:30 06:02:2018

Напрасно его Батька принимает, катил бы в Киев, к близким по духу. И по проблемам .

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ин-на 17:53 06:02:2018

гнать в шею эту выбл***дь из Белоруссии!

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ИвАн 18:34 06:02:2018

Белорусы, это русифоцированные балты, у которых балтского гена больше, чем у западных латышей. Так что ты сама выбл...дь.

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ин-на 17:57 06:02:2018

Пусть едет к хохло-шавкам!

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Latviešu patriots 20:10 06:02:2018

Ne tādai maukai kā tu to noteikt!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (3)

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