Премьер–министр Латвии Марис Кучинскис 7–8 февраля будет находиться с визитом в Белоруссии, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко, сообщили в бюро премьера.

Во время визита Кучинскис встретится также с премьер–министром Белоруссии Андреем Кобяковым и другими официальными лицами. Во время встреч планируется обсудить важные для Латвии и Белоруссии вопросы двухстороннего и регионального сотрудничества, актуальные вопросы сотрудничества ЕС и Белоруссии.

Предполагается, что во время визита премьер–министры Латвии и Белоруссии подпишут несколько межправительственных договоров.

Не исключено, что главы правительств обсудят сотрудничество, которое откроется после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Напомним: этот проект пытаются похоронить власти Литвы. Тем не менее Рига не откликнулась на призыв Вильнюса бойкотировать АЭС в Гродненской области.

В Минске планируется подписать также программу сотрудничества министерств охраны среды двух стран на 2018–2022 гг., договор о сотрудничестве латвийского Министерства образования и науки (МОН) и белорусского Министерства спорта и туризма в области спорта, соглашение МОН и Государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии о научно–техническом сотрудничестве.

Кучинскис встретится с руководителями ведущих белорусских транспортно–логистических компаний и посетит китайский индустриальный парк «Великий камень».

Вместе с премьером в Белоруссию отправляются министр охраны среды и регионального развития Каспарс Герхардс, министр сообщения Улдис Аугулис, руководители ряда самоуправлений и предприниматели.

Виктор СИНИЦКИЙ.