Во время визита Кучинскис встретится также с премьер–министром Белоруссии Андреем Кобяковым и другими официальными лицами. Во время встреч планируется обсудить важные для Латвии и Белоруссии вопросы двухстороннего и регионального сотрудничества, актуальные вопросы сотрудничества ЕС и Белоруссии.
Предполагается, что во время визита премьер–министры Латвии и Белоруссии подпишут несколько межправительственных договоров.
Не исключено, что главы правительств обсудят сотрудничество, которое откроется после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Напомним: этот проект пытаются похоронить власти Литвы. Тем не менее Рига не откликнулась на призыв Вильнюса бойкотировать АЭС в Гродненской области.
В Минске планируется подписать также программу сотрудничества министерств охраны среды двух стран на 2018–2022 гг., договор о сотрудничестве латвийского Министерства образования и науки (МОН) и белорусского Министерства спорта и туризма в области спорта, соглашение МОН и Государственного комитета по науке и технологиям Белоруссии о научно–техническом сотрудничестве.
Кучинскис встретится с руководителями ведущих белорусских транспортно–логистических компаний и посетит китайский индустриальный парк «Великий камень».
Вместе с премьером в Белоруссию отправляются министр охраны среды и регионального развития Каспарс Герхардс, министр сообщения Улдис Аугулис, руководители ряда самоуправлений и предприниматели.
Виктор СИНИЦКИЙ.
druzhba druzhboj a tabachjok vrozj, vot ona edinaja pribaltika« ответить
Путлер прыгнет в колодец и ты за ним?« ответить
"Друга языка" чтоб прихватил, и полный отчёт.« ответить
Напрасно его Батька принимает, катил бы в Киев, к близким по духу. И по проблемам .« ответить
гнать в шею эту выбл***дь из Белоруссии!« ответить
Белорусы, это русифоцированные балты, у которых балтского гена больше, чем у западных латышей. Так что ты сама выбл...дь.« ответить
Пусть едет к хохло-шавкам!« ответить
Ne tādai maukai kā tu to noteikt!« ответить