Кучинскис: главе Банка Латвии назначен статус задержанного по уголовному делу(39)

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Виталий Вавилкин
12:00 18.02.2018
Политика

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса применило статус задержанного к президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

«В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу KNAB. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство KNAB сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого влияния на работу KNAB», — говорится в заявлении премьера для СМИ.

 

«Я как глава правительства, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и правительство в целом следят за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все возложенные на него обязанности. Нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии. В понедельник, 19 февраля, будет созвано чрезвычайное заседание Кабинета министров», — сообщил Кучинскис.

 

Как сообщалось, в ночь на воскресенье около 1.30 президента Банка Латвии Илмара Римшевича увезли из здания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

 

Римшевич покинул учреждение на микроавтобусе KNAB с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и несколькими сотрудниками бюро.

 

16 февраля KNAB провело обыски по месту работы Римшевича и в его доме в Лагстини, сообщило в субботу ЛТВ.

Агентству ЛЕТА с Римшевичем связаться не удалось, в Банке Латвии заявили, что следственные действия БПБК должно комментировать бюро.

 

В KNAB агентству ЛЕТА не подтвердили и не опровергли информации об обысках. Комментарии появятся, как только это будет возможно, и не в ущерб интересам расследования, сказала представитель бюро Лаура Душа.

 

По сведениям, имеющимся в распоряжении агентства ЛЕТА, задержан предприниматель Марис Мартинсонс.

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

 

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера «Norvik banka» Григория Гусельникова.

Delfi / Фото
Комментарии (39)
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СССР 12:33 18:02:2018

Воры и взяточники ответят по закону!

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ничего, не будет! 12:48 18:02:2018

дадут талоны на питание)))

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на фотке, такой сурьезный!! 12:51 18:02:2018

Етот по малу не берет!)))

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Вкладчик Парекса и других лопнувших 14:55 18:02:2018

" ... Нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии..." Каждый раз очередной премьер так вещал, потом грабили социальный и пенсионный фонд на миллиарды. Не удивлюсь, что и казну почистили ....

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Правда тут 12:38 18:02:2018

Насосался отдай хозяину бежать надо было а Россию второсортный одно слово.

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Знак Зодиака 15:11 18:02:2018

Если этого "кекса" переворачивали с одного бока на другой целых 7 часов, то это могло произойти только по указанию Задвинского обкома.
Видимо воровство достигло таких неприличных размеров, что это уже становиться просто омерзительным.
Действительно, воры должны вернуть деньги ХОЗЯИНУ ЭТИХ ДЕНЕГ и они их вернут.

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Русский 12:45 18:02:2018

ЛотышскийПедриот!Вот оно истинное лицо твоей Лаптии!!!!!!!Скули и ной !!!!!!!

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Latviešu obsos 14:03 18:02:2018

Нет, патриотсы и вани такие новости не комментируют. Им за это не платят. Да и руку Кремля пока не нашли.

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назначен, статус?)) 12:46 18:02:2018

а наручники, ему уже присвоены?)))

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Просто заигрались 13:48 18:02:2018

За 27 лет так привыкли назначать))))

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красиво 12:57 18:02:2018

все мало

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

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