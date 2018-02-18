«В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу KNAB. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство KNAB сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого влияния на работу KNAB», — говорится в заявлении премьера для СМИ.
«Я как глава правительства, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и правительство в целом следят за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все возложенные на него обязанности. Нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии. В понедельник, 19 февраля, будет созвано чрезвычайное заседание Кабинета министров», — сообщил Кучинскис.
Как сообщалось, в ночь на воскресенье около 1.30 президента Банка Латвии Илмара Римшевича увезли из здания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Римшевич покинул учреждение на микроавтобусе KNAB с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и несколькими сотрудниками бюро.
16 февраля KNAB провело обыски по месту работы Римшевича и в его доме в Лагстини, сообщило в субботу ЛТВ.
Агентству ЛЕТА с Римшевичем связаться не удалось, в Банке Латвии заявили, что следственные действия БПБК должно комментировать бюро.
В KNAB агентству ЛЕТА не подтвердили и не опровергли информации об обысках. Комментарии появятся, как только это будет возможно, и не в ущерб интересам расследования, сказала представитель бюро Лаура Душа.
По сведениям, имеющимся в распоряжении агентства ЛЕТА, задержан предприниматель Марис Мартинсонс.
В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.
KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера «Norvik banka» Григория Гусельникова.
Воры и взяточники ответят по закону!« ответить
дадут талоны на питание)))« ответить
Етот по малу не берет!)))« ответить
" ... Нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии..." Каждый раз очередной премьер так вещал, потом грабили социальный и пенсионный фонд на миллиарды. Не удивлюсь, что и казну почистили ....« ответить
Насосался отдай хозяину бежать надо было а Россию второсортный одно слово.« ответить
Если этого "кекса" переворачивали с одного бока на другой целых 7 часов, то это могло произойти только по указанию Задвинского обкома.« ответить
Видимо воровство достигло таких неприличных размеров, что это уже становиться просто омерзительным.
Действительно, воры должны вернуть деньги ХОЗЯИНУ ЭТИХ ДЕНЕГ и они их вернут.
ЛотышскийПедриот!Вот оно истинное лицо твоей Лаптии!!!!!!!Скули и ной !!!!!!!« ответить
Нет, патриотсы и вани такие новости не комментируют. Им за это не платят. Да и руку Кремля пока не нашли.« ответить
а наручники, ему уже присвоены?)))« ответить
За 27 лет так привыкли назначать))))« ответить
все мало« ответить