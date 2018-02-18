Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в рамках уголовного процесса применило статус задержанного к президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

«В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу KNAB. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство KNAB сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает. Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку, не допуская никакого влияния на работу KNAB», — говорится в заявлении премьера для СМИ.

«Я как глава правительства, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и правительство в целом следят за тем, чтобы Банк Латвии полноценно и качественно выполнял все возложенные на него обязанности. Нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии. В понедельник, 19 февраля, будет созвано чрезвычайное заседание Кабинета министров», — сообщил Кучинскис.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье около 1.30 президента Банка Латвии Илмара Римшевича увезли из здания Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Римшевич покинул учреждение на микроавтобусе KNAB с адвокатом Саулведисом Варпиньшем и несколькими сотрудниками бюро.

16 февраля KNAB провело обыски по месту работы Римшевича и в его доме в Лагстини, сообщило в субботу ЛТВ.

Агентству ЛЕТА с Римшевичем связаться не удалось, в Банке Латвии заявили, что следственные действия БПБК должно комментировать бюро.

В KNAB агентству ЛЕТА не подтвердили и не опровергли информации об обысках. Комментарии появятся, как только это будет возможно, и не в ущерб интересам расследования, сказала представитель бюро Лаура Душа.

По сведениям, имеющимся в распоряжении агентства ЛЕТА, задержан предприниматель Марис Мартинсонс.

В последний месяц дважды прозвучала информация о возможных взятках в финансовом секторе Латвии.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера «Norvik banka» Григория Гусельникова.