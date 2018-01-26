«В год столетия Латвии это прекрасная возможность поделиться своим опытом реформ, а также обсудить перемены, которые приведут нас к более конкурентоспособному и современному Евросоюзу», — сказала министр.
Она выступит на дискуссии о реформах в Европе и примет участие в собрании молодых лидеров.
У главы Минфина предусмотрены двусторонние встречи с министрами финансов Австралии, Канады и Швейцарии.
Премьер-министр Марис Кучинскис, который также приглашен на Всемирный экономический форум в Давосе, отправится на него 24 января. Он будет участвовать в трех закрытых дискуссиях на высоком уровне.
Стоит добавить, что в этом году представители Латвии приглашены в Давос впервые за последние несколько лет.
Приглашение в Давос является одним из индикаторов того, какие политики имеют вес в международной среде, однако в числе участников в 2016-2017 годах не значились ни президент Раймонд Вейонис и экс-президент Андрис Берзиньш, ни премьер Латвии Марис Кучинскис. На Всемирный экономический форум в свое время были приглашены экс-президенты Латвии Вайра Вике-Фрейберга и Валдис Затлерс.
Всемирный экономический форум в Давосе (The World Economic Forum) традиционно с 1971 года является площадкой, где происходит обсуждение главных стратегических и острых мировых тем и событий, напрямую влияющих на судьбы мира.
Официально декларируемая цель ВЭФ – якобы улучшение мировой социально-экономической ситуации. Возможность обсуждать любые проблемы на неофициальном уровне – одно из ключевых факторов успеха Всемирного экономического форума в Давосе (The World Economic Forum).
что эти говорящие головы могут решать?!!« ответить
Себя показать ... Мир посмешить ...« ответить
А КУЧКИН СТАРЫХ ПИДЕРОВ туда ему и дорога« ответить
Malači, varēs paust Latvijas viedokļi pasaulei. 100℅ atbalstu« ответить
Ты полный хуторской идиЁт, ведь его пригласили туда по одной-единственной причине, чтобы в закрытом режиме показать тем, кому надо, что вот так жить и управлять государством нельзя.« ответить
No krievu trula idiota dzirdu! Civilizētā pasaulē Latviju atbalsta.« ответить
Даи дуракам богу помолится, весь лоб расшибут. Не даи бог им за штурвал ЕС встать. Озолу не выбрали славамбогу, ума хватило. Как Домбровскиса поставили помошником финансев, сразу разруха пошла в ЕС. Нашли кого.« ответить
Долго смеялся. На стране висит 11 миллиардный долг,только и всего..............« ответить