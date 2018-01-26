Кучинскис и Рейзниеце-Озола решают проблемы мирового масштаба. За счёт латвийцев(11)

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LETA
Герман Бергер
17:12 25.01.2018
Политика / Политики

Сегодня министр финансов Дана Рейзниеце-Озола прибыли на Всемирный экономический форум в Давосе, где принимают участие в дискуссиях о будущем Европы.

«В год столетия Латвии это прекрасная возможность поделиться своим опытом реформ, а также обсудить перемены, которые приведут нас к более конкурентоспособному и современному Евросоюзу», — сказала министр.

 

Она выступит на дискуссии о реформах в Европе и примет участие в собрании молодых лидеров.

 

У главы Минфина предусмотрены двусторонние встречи с министрами финансов Австралии, Канады и Швейцарии.

 

Премьер-министр Марис Кучинскис, который также приглашен на Всемирный экономический форум в Давосе, отправится на него 24 января. Он будет участвовать в трех закрытых дискуссиях на высоком уровне.

 

Стоит добавить, что в этом году представители Латвии приглашены в Давос впервые за последние несколько лет.

 

Приглашение в Давос является одним из индикаторов того, какие политики имеют вес в международной среде, однако в числе участников в 2016-2017 годах не значились ни президент Раймонд Вейонис и экс-президент Андрис Берзиньш, ни премьер Латвии Марис Кучинскис. На Всемирный экономический форум в свое время были приглашены экс-президенты Латвии Вайра Вике-Фрейберга и Валдис Затлерс.

 

Всемирный экономический форум в Давосе (The World Economic Forum) традиционно с 1971 года является площадкой, где происходит обсуждение главных стратегических и острых мировых тем и событий, напрямую влияющих на судьбы мира.

 

Официально декларируемая цель ВЭФ – якобы улучшение мировой социально-экономической ситуации. Возможность обсуждать любые проблемы на неофициальном уровне – одно из ключевых факторов успеха Всемирного экономического форума в Давосе (The World Economic Forum).

mixnews.lv / Фото
Комментарии (11)
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ин-на 17:28 25:01:2018

что эти говорящие головы могут решать?!!

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Мир посмотреть... 20:46 25:01:2018

Себя показать ... Мир посмешить ...

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примет участие в собрании молодых лидеров. 17:43 25:01:2018

А КУЧКИН СТАРЫХ ПИДЕРОВ туда ему и дорога

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Latvijas Patriots 17:48 25:01:2018

Malači, varēs paust Latvijas viedokļi pasaulei. 100℅ atbalstu

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Latviešu patriots 18:12 25:01:2018

Ты полный хуторской идиЁт, ведь его пригласили туда по одной-единственной причине, чтобы в закрытом режиме показать тем, кому надо, что вот так жить и управлять государством нельзя.

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Latviešu patriots 20:13 25:01:2018

No krievu trula idiota dzirdu! Civilizētā pasaulē Latviju atbalsta.

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О боже 18:27 25:01:2018

Даи дуракам богу помолится, весь лоб расшибут. Не даи бог им за штурвал ЕС встать. Озолу не выбрали славамбогу, ума хватило. Как Домбровскиса поставили помошником финансев, сразу разруха пошла в ЕС. Нашли кого.

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чикс 18:33 25:01:2018

Долго смеялся. На стране висит 11 миллиардный долг,только и всего..............

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12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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