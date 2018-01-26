"Плохому танцору..." Фото: LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис в среду, 24 января, не смог встретиться в Давосе (Швейцария) с президентом и исполнительным директором телекоммуникационной компании Telia Йоханом Деннелиндом.

Встреча была отменена якобы из-за неблагоприятной погоды. Премьер и руководитель Telia планировали обсудить дальнейшее развитие предприятий Latvijas mobilais telefons (LMT) и Lattelecom.

Как сообщили в Telia, компания продолжит диалог с правительством Латвии, как только появится такая возможность, однако в ближайшее время встреч между премьером и представителями компании не предусмотрено, передаёт LETA.

Как сообщалось, правительство в ноябре прошлого года приняло решение не объединять LMT и Lattelecom. Telia ранее предупредила латвийское правительство о том, что в таком случае она может продать свои доли в обеих компаниях.

В швейцарском Давосе, по сообщениям метеорологических служб, температура 24 января колебалась от -1 градуса до +6. Ветер 1-3 метра в секунду. Местами облачно, без осадков. Как сообщают СМИ, именно в этот день впервые за несколько дней в Давосе взошло солнце.