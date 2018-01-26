Встреча была отменена якобы из-за неблагоприятной погоды. Премьер и руководитель Telia планировали обсудить дальнейшее развитие предприятий Latvijas mobilais telefons (LMT) и Lattelecom.
Как сообщили в Telia, компания продолжит диалог с правительством Латвии, как только появится такая возможность, однако в ближайшее время встреч между премьером и представителями компании не предусмотрено, передаёт LETA.
Как сообщалось, правительство в ноябре прошлого года приняло решение не объединять LMT и Lattelecom. Telia ранее предупредила латвийское правительство о том, что в таком случае она может продать свои доли в обеих компаниях.
В швейцарском Давосе, по сообщениям метеорологических служб, температура 24 января колебалась от -1 градуса до +6. Ветер 1-3 метра в секунду. Местами облачно, без осадков. Как сообщают СМИ, именно в этот день впервые за несколько дней в Давосе взошло солнце.
А был ли мальчик, то бишь запланированная встреча?« ответить
Погода говорите помешала?« ответить
Может быть вести себя и договариваться не умеет на наши народные деньги катаясь по миру?
Может быть вначале здесь, в Латвии, на месте матчасть изучить и только потом вояжи себе устраивать?
просто зонтик сломался, а на улице дождь!« ответить
А бергер то как лизнул."избежал".« ответить
"О стается добавить, что для простого смертного «входной» билет на форум неподъемен. Около $70 тыс. на одно лицо плюс дополнительная плата до $150 тыс. за так называемый привилегированный бейдж для участия в закрытых дискуссионных клубах"« ответить