Кучинскис избежал важной встречи в Давосе из-за «плохой погоды»(5)

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"Плохому танцору..." Фото: LETA
Герман Бергер
22:02 25.01.2018
Политика / Политики

Премьер-министр Марис Кучинскис в среду, 24 января, не смог встретиться в Давосе (Швейцария) с президентом и исполнительным директором телекоммуникационной компании Telia Йоханом Деннелиндом.

Встреча была отменена якобы из-за неблагоприятной погоды. Премьер и руководитель Telia планировали обсудить дальнейшее развитие предприятий Latvijas mobilais telefons (LMT) и Lattelecom.

 

Как сообщили в Telia, компания продолжит диалог с правительством Латвии, как только появится такая возможность, однако в ближайшее время встреч между премьером и представителями компании не предусмотрено, передаёт LETA.

 

Как сообщалось, правительство в ноябре прошлого года приняло решение не объединять LMT и Lattelecom. Telia ранее предупредила латвийское правительство о том, что в таком случае она может продать свои доли в обеих компаниях.

 

В швейцарском Давосе, по сообщениям метеорологических служб, температура 24 января колебалась от -1 градуса до +6. Ветер 1-3 метра в секунду. Местами облачно, без осадков. Как сообщают СМИ, именно в этот день впервые за несколько дней в Давосе взошло солнце

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Хи,хи 22:07 25:01:2018

А был ли мальчик, то бишь запланированная встреча?

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Latviešu patriots 22:13 25:01:2018

Погода говорите помешала?
Может быть вести себя и договариваться не умеет на наши народные деньги катаясь по миру?
Может быть вначале здесь, в Латвии, на месте матчасть изучить и только потом вояжи себе устраивать?

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да не 22:58 25:01:2018

просто зонтик сломался, а на улице дождь!

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ВUSH 23:23 25:01:2018

А бергер то как лизнул."избежал".

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Да ушш 23:25 25:01:2018

"О стается добавить, что для простого смертного «входной» билет на форум неподъемен. Около $70 тыс. на одно лицо плюс дополнительная плата до $150 тыс. за так называемый привилегированный бейдж для участия в закрытых дискуссионных клубах"

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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