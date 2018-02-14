На вопрос, сохранит ли он Кабинет министров в нынешнем составе, если будет формировать правительство после выборов в Сейм, премьер ответил, что он сохранил бы всю коалицию.
«На данный момент я доволен составом Кабинета министров и с радостью буду работать дальше», — заявил Кучинскис, добавив, что правительство работает как команда и постоянно обсуждает свои действия.
Как понравилось сидеть у корыта, жрать до отвала и ничего не делать, но изображать видимость, он же руководитель, который руками водит. Вот и вся работа.« ответить
Тьфу, как противна эта сытая наглая лоснящаяся морда.
Давай, дармоед, ДО СВИДАНИЯ!
Откуда взялось это свирепое племя? Из каких углов преисподней? Из каких библейских пророчеств? Почему они вдруг обнаружились и засели, как в гнёздах, в министерских кабинетах, в чиновничьих крестах, в генеральских штабах, одетые в судейские колпаки и прокурорские мантии? Что движет их тёмным разумом? Почему они ненасытны? Грабят, стяжают, грызут. И всё это — среди народа, который проваливается в бедность и нищету. Где умирающим детям не сыскать денег на лекарства. Где гниют города и посёлки. Где гуляют безнаказанно наркотики. Где закрываются и хиреют заводы и фермы.« ответить
Это новый биологический вид тварей, которые не знают, что такое честь, совесть, зато умеет обманывать, врать, воровать и ничего не делать.« ответить
зато умеет обманывать, врать, воровать и ничего не делать..........« ответить
а за это ещё и огромную ЗРЯплату получает.
Kučinskim taisnība! Respektēju un atbalstu!« ответить
izlādes tārps« ответить
Novēlu Kučinska kungam vadīt nākošo valdību!« ответить
Jums vēl par maz naudas ? Gribat zagt vēl?« ответить