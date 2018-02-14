Кучинскис: министрами — доволен! Хотим работать ещё(8)

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LETA
Герман Бергер
19:45 13.02.2018
Политика / Политики

Премьер-министр Марис Кучинскис и в следующем году охотно работал бы с нынешними министрами, заявил он журналистам.

На вопрос, сохранит ли он Кабинет министров в нынешнем составе, если будет формировать правительство после выборов в Сейм, премьер ответил, что он сохранил бы всю коалицию.

 

«На данный момент я доволен составом Кабинета министров и с радостью буду работать дальше», — заявил Кучинскис, добавив, что правительство работает как команда и постоянно обсуждает свои действия.

LETA / Фото
Комментарии (8)
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Тюрьма по вам плачет, дармоеды 20:47 13:02:2018

Как понравилось сидеть у корыта, жрать до отвала и ничего не делать, но изображать видимость, он же руководитель, который руками водит. Вот и вся работа.
Тьфу, как противна эта сытая наглая лоснящаяся морда.
Давай, дармоед, ДО СВИДАНИЯ!

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A. Проханов 21:16 13:02:2018

Откуда взялось это свирепое племя? Из каких углов преисподней? Из каких библейских пророчеств? Почему они вдруг обнаружились и засели, как в гнёздах, в министерских кабинетах, в чиновничьих крестах, в генеральских штабах, одетые в судейские колпаки и прокурорские мантии? Что движет их тёмным разумом? Почему они ненасытны? Грабят, стяжают, грызут. И всё это — среди народа, который проваливается в бедность и нищету. Где умирающим детям не сыскать денег на лекарства. Где гниют города и посёлки. Где гуляют безнаказанно наркотики. Где закрываются и хиреют заводы и фермы.

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это биомусор 22:03 13:02:2018

Это новый биологический вид тварей, которые не знают, что такое честь, совесть, зато умеет обманывать, врать, воровать и ничего не делать.

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добавлю 22:08 13:02:2018

зато умеет обманывать, врать, воровать и ничего не делать..........

а за это ещё и огромную ЗРЯплату получает.

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Latviešu patriots 21:21 13:02:2018

Kučinskim taisnība! Respektēju un atbalstu!

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Latviešu patriots 22:02 13:02:2018

izlādes tārps

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Latviešu patriots 23:14 13:02:2018

Novēlu Kučinska kungam vadīt nākošo valdību!

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zaglis 02:08 14:02:2018

Jums vēl par maz naudas ? Gribat zagt vēl?

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