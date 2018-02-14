LETA

Премьер-министр Марис Кучинскис и в следующем году охотно работал бы с нынешними министрами, заявил он журналистам.

На вопрос, сохранит ли он Кабинет министров в нынешнем составе, если будет формировать правительство после выборов в Сейм, премьер ответил, что он сохранил бы всю коалицию.

«На данный момент я доволен составом Кабинета министров и с радостью буду работать дальше», — заявил Кучинскис, добавив, что правительство работает как команда и постоянно обсуждает свои действия.