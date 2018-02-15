Ранее при рассмотрении вопроса об изменениях этих цен было ясно, что они повысятся, но не предполагалось, что так резко, отметил он.
«Ни я, ни министр экономики Арвил Ашераденс не ожидали, что рост цен на электричество будет столь резким... Его надо остановить. Поэтому завтра, 16 февраля, когда Ашераденс вернется из Кореи, он начнет решать этот вопрос», — сказал Кучинскис.
Премьер уверен, что решение будет найдено.
Как сообщалось, из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки (КОЗ) счета латвийских крестьян за электроэнергию в январе оказались на 40-60% выше декабрьских.
«Если в ближайшие недели не будет принято решение об отмене компонента обязательной закупки мощности за амперы, на съезде, который состоится 9 марта, мы рассмотрим вопрос о требовании отставки министра экономики», — заявил руководитель «Крестьянского сейма» Юрис Лаздиньш.
В пятницу Ашераденс созвал совещание по вопросу усовершенствования реформы КОЗ.
Парламентская оппозиция (партии «Согласие»,Латвийское объединение регионов и «No sirds Latvijai») заявила, что потребует отставки Ашераденса с поста министра экономики, если решение вопроса не будет найдено до 1 марта.
бл*дь,а чем вам думать то ,клоуны и зачем,у вас же куча советников :))))))))« ответить
А было чем думать?« ответить
Они вообще способны адекватно воспринимать действительность, - ведь они там сплошные зомби.
Дают команду из обкома и они руки подняли.
У них там даже какие то картонные дурилки в руках, они ими перед голосованием тудамС-сюдамС вертят, в пальцах зажимая.
Эти проклятые фашисты плевать хотели на народ !! Им главное валода и набивка своих карманов !!! А затем хоть потоп !!!« ответить
Эти проклятые фашисты плевать хотели на народ !!!!!!!!!!!! Им главное валода и набивка своих карманов !!!!!!!!!!!!! А затем хоть потоп !!!!!!!!!!!!!!« ответить
А чё Ашераденс в Корее делает? Клюшки охраняет от земляков?« ответить
Ничего страшного, никто не застрахован от ошибок.« ответить
Вон, в Эстонии "ошиблись" с акцизом на алкoголь. На 60 миллионов меньше получили
хохлатый тут ошибки никакой нет, Кучинскис хочет сказать что цены повысятся, не сегодня так завтра« ответить
были бы мозги подумал бы!колхоз ты хууутарской!« ответить
"МЫ НЕ ПОДУМАЛИ..."----дальше можно не читать.« ответить
Бл@ не страна, а дурдом! Чем дальше, тем веселее. Хотя одним веселье(есть на что веселиться) а у других последнее отбирают« ответить