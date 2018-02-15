Решение вопроса о резком скачке цен на электроэнергию будет найдено, заверил сегодня премьер-министр Марис Кучинскис в интервью «Latvijas Radio 4».

Ранее при рассмотрении вопроса об изменениях этих цен было ясно, что они повысятся, но не предполагалось, что так резко, отметил он.

«Ни я, ни министр экономики Арвил Ашераденс не ожидали, что рост цен на электричество будет столь резким... Его надо остановить. Поэтому завтра, 16 февраля, когда Ашераденс вернется из Кореи, он начнет решать этот вопрос», — сказал Кучинскис.

Премьер уверен, что решение будет найдено.

Как сообщалось, из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки (КОЗ) счета латвийских крестьян за электроэнергию в январе оказались на 40-60% выше декабрьских.

«Если в ближайшие недели не будет принято решение об отмене компонента обязательной закупки мощности за амперы, на съезде, который состоится 9 марта, мы рассмотрим вопрос о требовании отставки министра экономики», — заявил руководитель «Крестьянского сейма» Юрис Лаздиньш.

В пятницу Ашераденс созвал совещание по вопросу усовершенствования реформы КОЗ.

Парламентская оппозиция (партии «Согласие»,Латвийское объединение регионов и «No sirds Latvijai») заявила, что потребует отставки Ашераденса с поста министра экономики, если решение вопроса не будет найдено до 1 марта.