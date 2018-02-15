Кучинскис: мы не подумали, что счета за электричество возрастут так резко(26)

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Виталий Вавилкин
16:10 15.02.2018
Политика / Правительство

Решение вопроса о резком скачке цен на электроэнергию будет найдено, заверил сегодня премьер-министр Марис Кучинскис в интервью «Latvijas Radio 4».

Ранее при рассмотрении вопроса об изменениях этих цен было ясно, что они повысятся, но не предполагалось, что так резко, отметил он.

 

«Ни я, ни министр экономики Арвил Ашераденс не ожидали, что рост цен на электричество будет столь резким... Его надо остановить. Поэтому завтра, 16 февраля, когда Ашераденс вернется из Кореи, он начнет решать этот вопрос», — сказал Кучинскис.

 

Премьер уверен, что решение будет найдено.

 

Как сообщалось, из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки (КОЗ) счета латвийских крестьян за электроэнергию в январе оказались на 40-60% выше декабрьских.

 

«Если в ближайшие недели не будет принято решение об отмене компонента обязательной закупки мощности за амперы, на съезде, который состоится 9 марта, мы рассмотрим вопрос о требовании отставки министра экономики», — заявил руководитель «Крестьянского сейма» Юрис Лаздиньш.

 

В пятницу Ашераденс созвал совещание по вопросу усовершенствования реформы КОЗ.

 

Парламентская оппозиция (партии «Согласие»,Латвийское объединение регионов и «No sirds Latvijai») заявила, что потребует отставки Ашераденса с поста министра экономики, если решение вопроса не будет найдено до 1 марта.

LETA / Фото
Комментарии (26)
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Надо же! 16:16 15:02:2018

бл*дь,а чем вам думать то ,клоуны и зачем,у вас же куча советников :))))))))

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Они не подумали 17:45 15:02:2018

А было чем думать?
Они вообще способны адекватно воспринимать действительность, - ведь они там сплошные зомби.
Дают команду из обкома и они руки подняли.
У них там даже какие то картонные дурилки в руках, они ими перед голосованием тудамС-сюдамС вертят, в пальцах зажимая.

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№1 19:02 15:02:2018

Эти проклятые фашисты плевать хотели на народ !! Им главное валода и набивка своих карманов !!! А затем хоть потоп !!!

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№1 19:03 15:02:2018

Эти проклятые фашисты плевать хотели на народ !!!!!!!!!!!! Им главное валода и набивка своих карманов !!!!!!!!!!!!! А затем хоть потоп !!!!!!!!!!!!!!

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Вася 16:18 15:02:2018

А чё Ашераденс в Корее делает? Клюшки охраняет от земляков?

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Саня 16:20 15:02:2018

Ничего страшного, никто не застрахован от ошибок.
Вон, в Эстонии "ошиблись" с акцизом на алкoголь. На 60 миллионов меньше получили

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>>>Саня 16:20 15:02:2018 16:30 15:02:2018

хохлатый тут ошибки никакой нет, Кучинскис хочет сказать что цены повысятся, не сегодня так завтра

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ринька обосраааные стринги 16:22 15:02:2018

были бы мозги подумал бы!колхоз ты хууутарской!

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10 дюймов 16:23 15:02:2018

"МЫ НЕ ПОДУМАЛИ..."----дальше можно не читать.

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Пророк 18:50 15:02:2018

Бл@ не страна, а дурдом! Чем дальше, тем веселее. Хотя одним веселье(есть на что веселиться) а у других последнее отбирают

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)