Кучинскис отчитывается в Брюсселе: борьба с коррупцией – не быстрый процесс(1)

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Виталий Вавилкин
20:15 23.02.2018
Политика / Политики

Нынешняя ситуация не проста — правительству и правоохранительным органам приходится заниматься одновременно двумя не связанными между собой случаями в финансовой системе страны, что создает почву для спекуляций в медиапространстве, заявил на совещании глав правительств ЕС в Брюсселе премьер-министр Марис Кучинскис.

«Борьба с коррупцией и несоблюдением закона, в том числе легализацией преступно нажитых средств, является одним из главных приоритетов моего правительства. Это не легкая и не быстрая в выполнении задача», — сказал он.

Премьер сообщил, что латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало против президента Банка Латвии Илмара Римшевича уголовный процесс, связанный с требованием и получением взятки в крупном размере.

 

Что касается утверждений руководства «Norvik banka» агентству АР, то их нужно расценивать как целенаправленные попытки навредить репутации Латвии, потому что доказательств нет, а банк недавно начал тяжбу против Латвийского государства.

 

«В целом могу утверждать, что ответственные органы Латвии тесно сотрудничают между собой и с нашими международными партнерами, в том числе Европейским центральным банком и США. Мы уверены как в финансовой стабильности своего банковского сектора, так и в способности принять важные шаги для полного искоренения коррупции и противоправных действий в финансовом секторе», — сказал премьер.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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вова 20:46 23:02:2018

Это не длительный процесс в нашей стране ,он БЕСКОНЕЧНЫЙ ,перманентный если хотите.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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