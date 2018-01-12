Надо работать с предпринимателями и учитывать их потребности, но говорить об открытии рынка рабочей силы в Латвии пока рано, заявил премьер-министр Марис Кучинскис во время сегодняшнего визита в Екабпилс.

Как сообщили агентству ЛETA в Госканцелярии, во время визита Кучинскис встретился с председателем Екабпилсской гордумы Райвисом Рагайнисом, депутатами думы и работающими в Екабпилсе предпринимателями.

Во время этих встреч обсуждались вопросы введения системы э-здравоохранения, упорядочения сети школ, развития народного хозяйства, в том числе проблемы трудовой занятости и привлечения рабочей силы, процессы строительства.

Во время визита премьер также посетил ООО «Margret» и ООО «Sedumi».