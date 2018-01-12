Как сообщили агентству ЛETA в Госканцелярии, во время визита Кучинскис встретился с председателем Екабпилсской гордумы Райвисом Рагайнисом, депутатами думы и работающими в Екабпилсе предпринимателями.
Во время этих встреч обсуждались вопросы введения системы э-здравоохранения, упорядочения сети школ, развития народного хозяйства, в том числе проблемы трудовой занятости и привлечения рабочей силы, процессы строительства.
Во время визита премьер также посетил ООО «Margret» и ООО «Sedumi».
atbalstu 100%« ответить
рано, было вчера!!! Сегодня уже поздно!!!« ответить
Какие гастербаитеры? Не смешите. Здесь работы нет своим и с такими зарплатами. В Эстонию едут, но не сюда.« ответить
Kučinskim taisnība! Nelabvēļi lai iet ellē.« ответить