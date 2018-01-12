Кучинскис: пока еще рано ввозить иностранных рабочих в Латвию(4)

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Виталий Вавилкин
18:45 12.01.2018
Политика / Правительство

Надо работать с предпринимателями и учитывать их потребности, но говорить об открытии рынка рабочей силы в Латвии пока рано, заявил премьер-министр Марис Кучинскис во время сегодняшнего визита в Екабпилс.

Как сообщили агентству ЛETA в Госканцелярии, во время визита Кучинскис встретился с председателем Екабпилсской гордумы Райвисом Рагайнисом, депутатами думы и работающими в Екабпилсе предпринимателями.

 

Во время этих встреч обсуждались вопросы введения системы э-здравоохранения, упорядочения сети школ, развития народного хозяйства, в том числе проблемы трудовой занятости и привлечения рабочей силы, процессы строительства.

 

Во время визита премьер также посетил ООО «Margret» и ООО «Sedumi».

LETA / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 18:55 12:01:2018

atbalstu 100%

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кучинский! 18:58 12:01:2018

рано, было вчера!!! Сегодня уже поздно!!!

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)))) 20:06 12:01:2018

Какие гастербаитеры? Не смешите. Здесь работы нет своим и с такими зарплатами. В Эстонию едут, но не сюда.

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Latviešu patriots 20:18 12:01:2018

Kučinskim taisnība! Nelabvēļi lai iet ellē.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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