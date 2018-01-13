Правительства Японии и Латвии будут сотрудничать в укреплении экономических отношений между двумя странами, а также в дальнейшем усилении давления на КНДР, на чем активно настаивает Токио. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров в Риге премьер-министров двух стран Синдзо Абэ и Мариса Кучинскиса.

«Мы договорились сотрудничать в скорейшей реализации соглашения о свободной торговле (между Японией и Евросоюзом) для дальнейшего укрепления торговых и инвестиционных связей между нашими странами. Рига — это ворота к рынкам Евразии и России, у Латвии есть большой экономический потенциал», — сказал Абэ на совместной пресс-конференции, отрывки которой транслировал телеканал NHK.

Обсуждалась в ходе визита японского премьера и ситуация на Корейском полуострове. На совместной пресс-конференции, как пишет Kyodo, Кучинскис заявил, что разделяет точку зрения Абэ о необходимости усиления давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от своей ракетно-ядерной программы.

Латвия стала второй страной, которую Абэ посетил в ходе своего турне по странам Балтии и Европы. Сюда он прилетел из Эстонии, а следом посетит Литву. Одна из достигнутых договоренностей касается сотрудничества в четырехстороннем формате Японии с балтийскими странами, они проведут первый раунд диалога в таком составе, как сообщалось ранее, в конце нынешнего года или в 2019 году.

После Литвы Абэ отправится в Болгарию, Сербию и Румынию. Все страны, которые посещает японский премьер, важны для Токио с точки зрения его стратегического подхода к ситуации вокруг КНДР — максимального усиления давления на Пхеньян. За исключением Эстонии, все они имеют дипломатические отношения с Пхеньяном, а в Болгарии и Румынии есть посольства КНДР, отмечает японская пресса.