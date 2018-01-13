Кучинскис пообещал Японии усилить свое давление на Северную Корею(18)

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Виталий Вавилкин
19:45 13.01.2018
Политика / Правительство

Правительства Японии и Латвии будут сотрудничать в укреплении экономических отношений между двумя странами, а также в дальнейшем усилении давления на КНДР, на чем активно настаивает Токио. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров в Риге премьер-министров двух стран Синдзо Абэ и Мариса Кучинскиса.

«Мы договорились сотрудничать в скорейшей реализации соглашения о свободной торговле (между Японией и Евросоюзом) для дальнейшего укрепления торговых и инвестиционных связей между нашими странами. Рига — это ворота к рынкам Евразии и России, у Латвии есть большой экономический потенциал», — сказал Абэ на совместной пресс-конференции, отрывки которой транслировал телеканал NHK.

 

Обсуждалась в ходе визита японского премьера и ситуация на Корейском полуострове. На совместной пресс-конференции, как пишет Kyodo, Кучинскис заявил, что разделяет точку зрения Абэ о необходимости усиления давления на Пхеньян с целью заставить его отказаться от своей ракетно-ядерной программы.

 

Латвия стала второй страной, которую Абэ посетил в ходе своего турне по странам Балтии и Европы. Сюда он прилетел из Эстонии, а следом посетит Литву. Одна из достигнутых договоренностей касается сотрудничества в четырехстороннем формате Японии с балтийскими странами, они проведут первый раунд диалога в таком составе, как сообщалось ранее, в конце нынешнего года или в 2019 году.

 

После Литвы Абэ отправится в Болгарию, Сербию и Румынию. Все страны, которые посещает японский премьер, важны для Токио с точки зрения его стратегического подхода к ситуации вокруг КНДР — максимального усиления давления на Пхеньян. За исключением Эстонии, все они имеют дипломатические отношения с Пхеньяном, а в Болгарии и Румынии есть посольства КНДР, отмечает японская пресса.

 

ITAR-TASS/Scanpix / Фото
Комментарии (18)
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Latviešu patriots 20:00 13:01:2018

atbalstu 100%
jaliek saprast tiem maitam kas ir saimnieks.

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Ваня 20:20 13:01:2018

кучинскис ничего не решает

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Бля 20:45 13:01:2018

А заглавие-то какое громкое! Как будто от хуторского пуйки Кучинскиса что-то зависит, или с ним кто-то считается, или... проще говоря Кучинскис вырос, но только в собственных глазах. Сколько себялюбия, аж тошнит от таких идиотов.

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Latviešu patriots 20:01 13:01:2018

Japāņi malači. Latvijai būs labs sadarbības partneris.

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60 20:04 13:01:2018

правильно ! не посылай латвийские шпроты в северную корею.

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СМЕРШ 20:06 13:01:2018

Рига — это ворота к рынкам Евразии и России,(c)===>Вот и будут латыши смотреть на НОВЫЕ ВОРОТА)))))))))))))))

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ин-на 20:11 13:01:2018

уржаться можно от этого клоуна

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123

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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