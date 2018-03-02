«Встречаясь с премьером Украины, снова повторил — Латвия решительно поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Я не готов простить Крым», — написал Кучинскис.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сейчас находится сейчас с визитом в Латвии. Темы визита — отношения между Латвией и Украиной, региональные проблемы, взаимоотношения Украины и ЕС.
Кому-то интересно его мнение? А, с другой стороны, это мнение легко изменить одной указивкой Хозяина).« ответить
А кто он такой, чтобы прощать?« ответить
Его кто-нибудь просил?
Совсем умом поехал от банковских скандалов.
Надменный петушок,а кому нужно его "непрощение"?« ответить
Есть хорошая цитата: чем меньше ума, тем больше амбиций. Это про него.
И кто такого идиота в "очистку" назначил?
Правильно..как можно прощать выродуов и нелюдей россии...« ответить
этот умник в курсе что воля народа и есть закон .... а преамбулы вписывать в сатверсме по политическому заказу - это к титульным« ответить
СКАЖИ МНЕ КТО ТВОЙ ДРУГ,И Я СКАЖУ ТЕБЕ---КТО ТЫ!« ответить
А мы не можем простить за пенсии 150-250 евро за 35-40 лет рабочего стажа.....« ответить
За инвалидные пенсии по 65 - 150 евро....
За социальное пособие за первого ребёнка 11 евро.....
За социальное пособие 53 евро....
За хищение 3 мил.из пенсионного фонда, а вместо, чтобы вернуть деньги... Вы продлили пенсионный возраст до 65 лет..а не выплаченную сумму государство взяло себе..... За взятые деньги пенсионного 2 уровня, за всех людей не доживших до пенсии......
За электричество, которое весь народ платит ненормально дорого - выдуманный OIK... И ЭТО НЕ ВСЁ
Почему тебя не долечили?« ответить
Ну да... Девиз от правительства - Умри до пенсии - помоги государству!« ответить
Заткнись« ответить
клоунов вызывали?-----какой смешной всё-таки этот премьер, не зря цирк закрыли -----жги ещё!!!« ответить
Петушара кремля как раз и думал что все простят..а вот болт ему за щеку« ответить
Пока мы видим,что из тебя 2 болта торчит,спереди и сзади.« ответить
КАк тебе и твоим подельникам скажут,так и будете танЬцювать. А Крым это Россия,был,стал и будет теперь уже всегда, второго хруща уже не будет.« ответить
надо напомнить, что Лифляндская Губерния простиралась до города Пернов (Пярну), Курляндская Губерния..... Ну заодно Варшавская и Финляндская Губернии, это тоже Россия« ответить
А Айскрауклес Банка простил?Тварь безродная,шизофреническая падаль,лизунчик шахматной пешке.« ответить
Было бы странно, если бы он сказал, что крымнаш, а он- член Едра« ответить
Ну то, что он член, видно и по роже, а не только по его "громким заявлениям"« ответить