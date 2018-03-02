Кучинскис: я не готов простить Крым(70)

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LETA
Герман Бергер
19:37 02.03.2018
Политика / Политики

Сегодня на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, глава правительства Латвии Марис Кучинскис заявил, что не готов простить России аннексию Крымского полуострова. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Встречаясь с премьером Украины, снова повторил — Латвия решительно поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Я не готов простить Крым», — написал Кучинскис.

 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сейчас находится сейчас с визитом в Латвии. Темы визита — отношения между Латвией и Украиной, региональные проблемы, взаимоотношения Украины и ЕС.

LETA / Фото
Комментарии (70)
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Коловрат 19:40 02:03:2018

Кому-то интересно его мнение? А, с другой стороны, это мнение легко изменить одной указивкой Хозяина).

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Знак Зодиака 20:48 02:03:2018

А кто он такой, чтобы прощать?
Его кто-нибудь просил?
Совсем умом поехал от банковских скандалов.

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дурак -это навсегда 20:54 02:03:2018

Надменный петушок,а кому нужно его "непрощение"?
Есть хорошая цитата: чем меньше ума, тем больше амбиций. Это про него.
И кто такого идиота в "очистку" назначил?

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ваня 20:58 02:03:2018

Правильно..как можно прощать выродуов и нелюдей россии...

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WHER 21:21 02:03:2018

этот умник в курсе что воля народа и есть закон .... а преамбулы вписывать в сатверсме по политическому заказу - это к титульным

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народная мудрость гласит 21:28 02:03:2018

СКАЖИ МНЕ КТО ТВОЙ ДРУГ,И Я СКАЖУ ТЕБЕ---КТО ТЫ!

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Бог 21:31 02:03:2018

А мы не можем простить за пенсии 150-250 евро за 35-40 лет рабочего стажа.....
За инвалидные пенсии по 65 - 150 евро....
За социальное пособие за первого ребёнка 11 евро.....
За социальное пособие 53 евро....
За хищение 3 мил.из пенсионного фонда, а вместо, чтобы вернуть деньги... Вы продлили пенсионный возраст до 65 лет..а не выплаченную сумму государство взяло себе..... За взятые деньги пенсионного 2 уровня, за всех людей не доживших до пенсии......
За электричество, которое весь народ платит ненормально дорого - выдуманный OIK... И ЭТО НЕ ВСЁ

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Да 22:05 02:03:2018

Почему тебя не долечили?

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LANA 22:23 02:03:2018

Ну да... Девиз от правительства - Умри до пенсии - помоги государству!

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Вася Пупкин 22:40 02:03:2018

Заткнись

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10 дюймов 19:43 02:03:2018

клоунов вызывали?-----какой смешной всё-таки этот премьер, не зря цирк закрыли -----жги ещё!!!

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ваня 21:00 02:03:2018

Петушара кремля как раз и думал что все простят..а вот болт ему за щеку

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Вася Пупкин 22:46 02:03:2018

Пока мы видим,что из тебя 2 болта торчит,спереди и сзади.

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чикс 19:43 02:03:2018

КАк тебе и твоим подельникам скажут,так и будете танЬцювать. А Крым это Россия,был,стал и будет теперь уже всегда, второго хруща уже не будет.

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Пророк 22:33 02:03:2018

надо напомнить, что Лифляндская Губерния простиралась до города Пернов (Пярну), Курляндская Губерния..... Ну заодно Варшавская и Финляндская Губернии, это тоже Россия

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Пэрд Унн 19:45 02:03:2018

А Айскрауклес Банка простил?Тварь безродная,шизофреническая падаль,лизунчик шахматной пешке.

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Саня 19:46 02:03:2018

Было бы странно, если бы он сказал, что крымнаш, а он- член Едра

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Вот ведь как 19:55 02:03:2018

Ну то, что он член, видно и по роже, а не только по его "громким заявлениям"

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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