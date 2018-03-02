LETA

Сегодня на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, глава правительства Латвии Марис Кучинскис заявил, что не готов простить России аннексию Крымского полуострова. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Встречаясь с премьером Украины, снова повторил — Латвия решительно поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Я не готов простить Крым», — написал Кучинскис.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сейчас находится сейчас с визитом в Латвии. Темы визита — отношения между Латвией и Украиной, региональные проблемы, взаимоотношения Украины и ЕС.