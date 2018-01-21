Во время форума Кучинскис примет участие в трех закрытых дискуссиях, посвященных будущему Европы, глобальным проблемам и изменениям климата.
В Давосе у премьера запланировано также несколько двухсторонних переговоров — с руководством Европейской организации ядерных исследований и компаний «Microsoft» и «Google».
Во Всемирном экономическом форуме примет участие также министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
48-й Всемирный экономический форум будет посвящен теме «Создание общего будущего в раздробленном мире».
Это чё? Кучинскис -охренительный спец по будущему Европы и глобальным проблемам и изменениям климата? Дааа, оскудела земля латвийская умными мозгами, раз такого кадра туда посылают.« ответить
Nav slikta lieta. Atbalstu 100%.« ответить
Украина включила Латвию в список офшоров:):) :):) :):)« ответить
Nu un..mani tas neuztrauc.« ответить
Гейропецы на хутора переезжать собираются .арабы и негры достали.« ответить
Kučinskis, kā Latvijas premjerministrs ir tiesīgs pārstāvēt valsti starptautiskajos forumos. Par to diskusiju nevar būt!« ответить
Как он может ехать в Давос, если замещает мин.здравоохранения, которая в декрете? Значит, будте получать две зарплаты ни за что?« ответить
Nav tava suņa darīšana. Muti ciet pediņ!« ответить
Конечно согласен на все 1000%« ответить
В Латвии все построили- альфа,рими, максима, скай.
Теперь едем к вам.
Vajag mazak dzert, pedriot!« ответить
Muti ciet nepilsoni!« ответить