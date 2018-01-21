Премьер-министр Марис Кучинскис 23-26 января будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил агентству ЛETA его пресс-секретарь Андрей Вайварс.

Во время форума Кучинскис примет участие в трех закрытых дискуссиях, посвященных будущему Европы, глобальным проблемам и изменениям климата.

В Давосе у премьера запланировано также несколько двухсторонних переговоров — с руководством Европейской организации ядерных исследований и компаний «Microsoft» и «Google».

Во Всемирном экономическом форуме примет участие также министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

48-й Всемирный экономический форум будет посвящен теме «Создание общего будущего в раздробленном мире».