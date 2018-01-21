Кучинскиса позвали “строить общее будущее” в Давос(15)

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Виталий Вавилкин
15:15 20.01.2018
Политика / Политики

Премьер-министр Марис Кучинскис 23-26 января будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил агентству ЛETA его пресс-секретарь Андрей Вайварс.

Во время форума Кучинскис примет участие в трех закрытых дискуссиях, посвященных будущему Европы, глобальным проблемам и изменениям климата.

 

В Давосе у премьера запланировано также несколько двухсторонних переговоров — с руководством Европейской организации ядерных исследований и компаний «Microsoft» и «Google».

 

Во Всемирном экономическом форуме примет участие также министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

 

48-й Всемирный экономический форум будет посвящен теме «Создание общего будущего в раздробленном мире».

LETA / Фото
Комментарии (15)
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ржунемагу 15:43 20:01:2018

Это чё? Кучинскис -охренительный спец по будущему Европы и глобальным проблемам и изменениям климата? Дааа, оскудела земля латвийская умными мозгами, раз такого кадра туда посылают.

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Latviešu patriots 16:03 20:01:2018

Nav slikta lieta. Atbalstu 100%.

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 16:15 20:01:2018

Украина включила Латвию в список офшоров:):) :):) :):)

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Latviešu patriots 16:44 20:01:2018

Nu un..mani tas neuztrauc.

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ВОВА 16:48 20:01:2018

Гейропецы на хутора переезжать собираются .арабы и негры достали.

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Latviešu patriots 16:59 20:01:2018

Kučinskis, kā Latvijas premjerministrs ir tiesīgs pārstāvēt valsti starptautiskajos forumos. Par to diskusiju nevar būt!

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ha-ha! 17:06 20:01:2018

Как он может ехать в Давос, если замещает мин.здравоохранения, которая в декрете? Значит, будте получать две зарплаты ни за что?

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Latviešu patriots 17:13 20:01:2018

Nav tava suņa darīšana. Muti ciet pediņ!

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Latviešu obsos 17:21 20:01:2018

Конечно согласен на все 1000%
В Латвии все построили- альфа,рими, максима, скай.
Теперь едем к вам.

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atbilde 17:25 20:01:2018

Vajag mazak dzert, pedriot!

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Latviešu patriots 17:35 20:01:2018

Muti ciet nepilsoni!

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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