Одна из наших больших бед — мы живем с головой, повёрнутой назад, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Правящие не способны разглядеть перспективу, предвидеть развитие событий, прогнозировать результаты.

Взять хотя бы «оккупацию», за непризнание которой могут и в тюрьму посадить. Это копание в прошлом отнюдь не приумножает ни согласия в обществе, ни благосостояния жителей Латвии.

Вспомним и мешки КГБ. Мало того что в ЛР преобладает принцип «разделяй и властвуй» между латышами и русскими, так через эти «мешки» еще стравливают и латышей. Под шумок–то ведь обманывать народ и воровать легче. За 26 лет эти “мешки” давно проверили и перепроверили, что хотели — уничтожили, что нужно — добавили. Вместо того чтобы эти “мешки” сжечь, ими можно кем–то манипулировать, кого–то шантажировать, держать на коротком поводке, но и это комфорта латвийцам не прибавляет.

Кощунством и даже, по моему мнению, преступлением стало разделение людей на граждан и неграждан. Последние лишены всех политических и многих экономических прав. Являются ли эти люди патриотами Латвии? Согласно исследованиям, 18% — нет.

3 марта 1991 года на всенародном опросе на вопрос «Вы — за демократическую и независимую Латвию?» ответили около 90% жителей, 74% из них сказали «да». Латышей в нашей стране проживало лишь 52%. Была бы обретена независимость ЛР, если бы их не поддержали русские? Сомневаюсь.

Народный фронт обещал гражданство всем жителям Латвии — обманул. А на обмане, как известно, благополучия не построишь. Вот и живем мы сегодня в одной из самых бедных стран Евросоюза, а вдобавок в двухобщинном государстве. Не мною сказано, что Латвия — украденное государство. Экономика разрушена. У людей нет уверенности в будущем. От экономически развитой советской республики за годы независимости остались слезы.

Вначале целью государства было вступить в ЕС и НАТО — вступили, но после этого целей–то нет. Хотя ни благосостояние людей не улучшилось, ни безопасность страны не увеличилась, скорее наоборот. Перспективной экономической политики в Латвии нет и по сей день.

Какие перспективы ждут молодежь на рынке труда? Какие отрасли народного хозяйства будут развиваться? Чему им необходимо учиться? Неизвестно. Если в ЛССР мы гордились своими образованными, квалифицированными трудовыми ресурсами, то в ЛР нехватка рабочей силы уже является проблемой.

Да, наша страна имеет свой флаг, герб, гимн, правительство, сейм, президента и жителей, каждый четвертый из которых пенсионер, не получающий достойной пенсии; каждый пятый ребенок — за чертой или на грани бедности.

Своей валюты в ЛР давно нет. Большинство законов сейма принимаются согласно регулам Евросоюза; даже бюджет приходится согласовывать с европейскими кредиторами. За более четверти века наши правители не удосужились навести порядок в таких важных отраслях, как здравоохранение и образование — горе и беда. Можно ли в полной мере считать Латвию независимой страной? Нет. Если раньше мы подчинялись Москве, то в настоящее время — Брюсселю и Вашингтону. Что лучше? Спросите у 50–80–летних людей, они вам ответят.

Все годы после восстановления независимости смертность в Латвии превышает рождаемость на 10–12 тысяч человек в год — количество, равное населению таких городов, как Лудза или Талси. С 1991 года мы потеряли жителей больше, чем за все годы Второй мировой войны.

В результате столь «мудрого» правления наиболее способные экономически активные люди уезжают в другие страны и там работают на их благо и благо своих семей. Большинство из них никогда в Латвию не вернутся.

Разрушена в ЛР не только промышленность, но и сельское хозяйство. Множество хуторов и деревень вообще прекратили свое существование. Если при советах школы строили, то в независимой ЛР власти их закрывают (было 1226, сегодня — менее 800), что тоже способствует умиранию села.

Читатель подумает, что автор сгущает краски, чернит нашу прекрасную действительность. Не согласен. Комиссия Европарламента, исследуя уровень коррупции в странах ЕС, определила, что в Латвии ежегодно воруют от 3,5 до 5 миллиардов евро, и это при бюджете около 7 млрд. евро.

Прошло более года. Никакой комиссии по поиску воров не создано, никто не осужден. Судят иногда лишь мелких сошек, но не тех, кто отпиливает лакомые куски бюджета страны.

Вспомним, как преступно уничтожалось экономическое наследие ЛССР: ВЭФ, РЭЗ, радиозавод им. Попова, «Альфа», «Страуме», даугавпилсский ЗХВ, РАФ и другие. Неужели не понимали, что нужны Западу лишь как рынок сбыта их второсортных товаров?

За несколько лет после 1990 года под руководством западных советников было уничтожено все и вся. Никто за это не ответил. После восстановления независимости ЛР прошло уже более четверти века, но Латвия так и не стала государством, способным выполнять свою главную функцию: дать возможность зарабатывать тем, кто может, и оказать достойную социальную помощь тем, кто не может; повышать благосостояние людей.

Мы были одной из самых богатых республик СССР, а превратились в одну из самых бедных стран Евросоюза. Преуспевают лишь политическая элита и некоторые экономические группировки. Народ же в массе своей прозябает — как латыши, так и нелатыши.

Одним из источников богатства Латвии мог бы стать транзит, но, увы, и эта отрасль усыхает. Латвия лает на Россию, а Россия постепенно отказывается от транзитных услуг Латвии. Негативные последствия этого процесса мы ощущаем уже сегодня и еще больше ощутим в ближайшем будущем.

Яков ПЛИНЕР,

доктор педагогических наук.