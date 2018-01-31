Основную долю консервов на рынке РФ занимали шпроты, именно их и «выгнали» благодаря программе импортозамещения, заявил генеральный директор ЗАО «Щиглицкий рыбзавод» Сергей Мамонтов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Также он рассказал, что шпроты — это российский продукт.

Латвийский рыбоперерабатывающий завод, для которого Россельхознадзор снял запрет на поставку продукции, не горит желанием возвращаться на российский рынок, он переориентировал свое производство на западного потребителя, рассказал Мамонтов.

Россия разрешила поставки продукции с двух рыбоперерабатывающих предприятий Латвии и Эстонии 18 декабря. Разрешение на возобновление поставок касается латвийского предприятия SIA Karavela (рыбные консервы, пресервы), а также эстонской компании DGM Shipping AS (рыба и рыбопродукция (килька, салака).

По словам Мамонтова, даже, несмотря на то, что Россельхознадзор дал «зеленый свет» поставкам рыбной продукции из Латвии и Эстонии, им сложно будет побороться за «место на полке», ниша уже занята, да и сами балтийские производители не особенно стремятся восстановить позиции.

«Я был на заводе в Латвии (для которого сняли запрет на поставки в РФ) в сентябре, мы очень откровенно и обстоятельно разговаривали с владельцами. Они смогли переориентироваться на западный рынок и вполне успешно, заняли свою нишу – но не по шпротам, конечно. Для шпрот – основной рынок российский. Они понимают, что они его потеряли, и большого стремления возвращаться сюда у них нет», — заявил Мамонтов.

По его словам, российские предприятия рыбопереработки могут успешно конкурировать с балтийскими, ключевую роль во всей отрасли сыграла политика импортозамещения. Мамонтов пояснил, что существенно увеличился вылов рыбы, что дало производителям готовой продукции большой толчок.

«По итогам 2016 года наше предприятие получило премию «Импортозамещение-2016». Нарастили практически в 3-4 раза объем производства шпрот. Остальные категории тоже растут. Но главенствующую долю раньше занимали прибалтийские шпроты. Замещение именно этой ниши очень важно. Качества продукции на предприятии добились не хуже, чем прибалтийские производители. Это сказалось негативно на заводах Прибалтики, многие остановились или переориентировались. Вернуться на наш рынок им будет очень сложно», — рассказал Сергей Мамонтов.

Однако конкурентоспособность российских предприятий несколько снижает запрет на ввоз свежей рыбы в РФ – растет себестоимость производства, отметил Мамонтов.

«Что касается запрета ввоза сырья, то он не отменялся, это нас очень сильно тревожит. Сырье – это рыба. Этот запрет привел к тому, что рыба одномоментно подорожала в три раза», — отметил эксперт.

Также Мамонтов отметил, что западным предприятиям доступны более дешевые кредиты, по сравнению с российскими предприятиями.

Сергей Мамонтов также рассказал, что исторически шпроты – это российский товар. И в середине 30-х годов немецкий повар, находившийся на учебе в РФ, «увез» рецепт в Германию, где запустил производство.

«К началу войны банка шпрот была обязательной составляющей в пайке немецких солдат из-за высокой пищевой ценности и сроков хранения», — рассказал Мамонтов.

В России в 1949-м году выявили, что производство шпрот оказывает негативное влияние на окружающую среду, и приказом Берии производство было перенесено в Прибалтику. Именно с тех пор там началось активное производство шпрот. Россия в этом вопросе несколько отстала, поскольку в Прибалтике появились уникальные специалисты, и она заслуженно заняла лидерские позиции в этой отрасли.

Согласно данным из открытых источников, предположительно, шпроты начали выпускаться в Риге с 1890 года. Их выпускала фирма Морис&Co под брендом «Царские шпроты».

Основной рынок сбыта для псковского завода – Санкт-Петербург и Москва, потому что торговые сети закупают их оптом.

«Мы выпускаем около 5 миллионов банок консервов в месяц. 502 миллиона банок выпущено за прошлый год. Чтобы реализовать их, нужно сотрудничать с крупными сетями. Это в основном – Москва, Санкт-Петербург. В наши магазины мы не поставляем. Даже в «Ленту» наши консервы поступают через Москву или Санкт-Петербург. Прямых поставок нет совсем», — рассказал Мамонтов.

«Что касается магазина (в Пскове), мы думали об этом. Но здесь есть политика собственника – надо или не надо нам это. Это другая сфера, розничная торговля, другие проверки. Сейчас пока не хотим распыляться — сосредоточены на оптовой торговле», — пояснил он.