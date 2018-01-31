Куда уходит прибыль Lattelecom(2)

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газета Сегодня
17:30 30.01.2018
газета Сегодня / Телекоммуникации

Согласно консолидированным неаудированным данным компания Lattelecom в 2017 году получила прибыль в размере 40,7 миллиона евро. Оборот в минувшем году увеличился на 2,4 миллиона евро и составил 195,67 миллиона евро, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Годовые инвестиции достигли 29 миллионов евро: средства вложены в развитие основной интернет–сети, модернизацию конечного оборудования, совершенствование ИТ–систем, а также в развитие новых бизнес–идей.

 

В 2017 году компании группы Lattelecom заплатили государству в виде налогов 48,5 миллиона евро. 

 

Прибыль группы Lattelecom, возросшая по сравнению с 2016 годом на 8,5 миллиона евро и достигшая 40,7 миллиона евро, будет выплачена виде дивидендов акционерам компании — государству и Telia Company.

 

Результаты работы подчиненных прокомментировал председатель правления Lattelecom Юрис Гулбис: 

 

«Минувший год стал для нас годом экспериментов и перемен. В прошлом году мы успешно вошли на рынок услуг по поставке электроэнергии под брендом tet, дав возможность потребителям использовать преимущества разницы тарифов на бирже. 

 

Мы создали первый говорящий на латышском языке робот для обслуживания клиентов — “Анете”, что стало шагом в разработке систем искусственного интеллекта и машинного обучения. Кроме того, абонентам телевидения и Shortcut мы предоставили возможность видеть крупнейшие спортивные события этого года в HD–качестве».

 

Продолжает стабильно увеличиваться количество зарубежных клиентов Lattelecom (объем экспорта услуг). Благодаря проектам Citrus Solutions, связанным с созданием оптической сети в Германии, услугам дата–центров и оптовым продажам услуг по передаче данных, оборот экспорта в прошлом году увеличился на 38%.

 

«В прошлом году мы вложили в развитие компании более 29 миллионов евро, наибольшая часть из которых направлена на улучшение и модернизацию основной интернет–сети с внедрением новейших технологий. Мы проложили от Риги до Вентспилса новую оптическую сетевую трассу, которая является более емкой, надежной и быстрой, а также увеличили емкость и скорость действия существующих линий. Произведена замена основного оборудования, посредством которого ведется передача данных всех клиентов», — проинформировал директор технологической службы Lattelecom Улдис Татарчук. 

 

Виктор СИНИЦКИЙ. 

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (2)
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nova 17:38 30:01:2018

labakais net provaiders NOVA

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народ Латвии 18:20 30:01:2018

Понятно куда!
А потом у криштопансов всяких дома на 20 комнат оказываются,от бабушки наследство,за 4 миллиона!
Она видать на приисках Аляски трудилась,не покладая ног!

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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