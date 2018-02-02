Кухонное полотенце для рук может стать рассадником кишечной палочки при недостаточно частой стирке, выяснили ученые из Аризонского университета. Научная публикация размещена на сайте вуза.

В своем исследовании специалисты намеревались узнать, как развиваются бактерии в полотенцах, которыми вытирают руки, посуду или поверхности на кухне. Для этого ученые изучили 82 кухонных полотенца, взятые из разных семей из пяти крупных американских и канадских городов. В ходе исследования на 89,0% из них нашли колиморфные бактерии, причем на 25,6% — кишечную палочку. Кишечная палочка заводилась в тех полотенцах, которые не стирались дольше.

«Многие люди не моют руки тщательно, поэтому, когда они вытирают их о полотенце, они втирают в них бактерии. Примерно через два дня, если вы вытрете лицо об полотенце, на вас перекинется больше кишечных палочек, чем если вы засунете голову в унитаз и нажмете на смыв», — заявил один из авторов исследования Чарльз Герба в интервью изданию Time.

Колиморфные бактерии относятся к семейству энтеробактерий, среди которых встречаются и такие патогены, как сальмонелла и чумная палочка.