Кухонное полотенце опасно бактериями(6)

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Анатолий Тарасов
09:57 02.02.2018
Lifenews / Интересно

Кухонное полотенце для рук может стать рассадником кишечной палочки при недостаточно частой стирке, выяснили ученые из Аризонского университета. Научная публикация размещена на сайте вуза.

В своем исследовании специалисты намеревались узнать, как развиваются бактерии в полотенцах, которыми вытирают руки, посуду или поверхности на кухне. Для этого ученые изучили 82 кухонных полотенца, взятые из разных семей из пяти крупных американских и канадских городов. В ходе исследования на 89,0% из них нашли колиморфные бактерии, причем на 25,6% — кишечную палочку. Кишечная палочка заводилась в тех полотенцах, которые не стирались дольше.

 

«Многие люди не моют руки тщательно, поэтому, когда они вытирают их о полотенце, они втирают в них бактерии. Примерно через два дня, если вы вытрете лицо об полотенце, на вас перекинется больше кишечных палочек, чем если вы засунете голову в унитаз и нажмете на смыв», — заявил один из авторов исследования Чарльз Герба в интервью изданию Time.

 

Колиморфные бактерии относятся к семейству энтеробактерий, среди которых встречаются и такие патогены, как сальмонелла и чумная палочка.

РИА Новости / Фото
Комментарии (6)
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Janka 10:06 02:02:2018

выяснили ученые из Аризонского университета
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vot eto naucnij trud. a mi daze ne dogadivalisj...
))))

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Janka 10:10 02:02:2018

Многие люди не моют руки тщательно, поэтому, когда они вытирают их о полотенце, они втирают в них бактерии
====
ja vot tolko odno ne ponimaju ot kuda eti strashnie bakterii pojavljaetsa na rukah? s poverhnostei kotorih trogaesh? a kak oni pojavljaetsa na eti samie poverhnosti?

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эээ 10:34 02:02:2018

Ты хоть в школу ходил?

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учёный 11:38 02:02:2018

они появляются только у геев, когда те щупают и лижут задницы друг другу!

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Janka 13:32 02:02:2018

v tom to i delo cto ja hodil v shkolu i znaju cto ne cto neotkuda ne pojavljaetsa. tem bolee bakterii - zivie organizmi.
na polotence u bomza kto roetsa v musornike no pri tom stiraet polotence 3 raza denj bakterij budet bolse cem u normalnogo celoveka kta polotence stiraet raz v nedelju..

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Солнце 14:48 02:02:2018

Цитата: «Примерно через два дня, если вы вытрете лицо об полотенце, на вас перекинется больше кишечных палочек, чем если вы засунете голову в унитаз и нажмете на смыв». ---
Это высказывание Чарльза Герба - пустословие, а не научный вывод. В противном случае у него должны быть сравнительные данные о количестве микробов «перекинувшихся» на человека, если через два дня вытереться тем же полотенцем, что и накануне (с указанием размера полотенца, материала из которого оно изготовлено, сколько человек использовало это полотенце за эти два дня и т.п.) и количеством микробов на голове, после «умывания» в унитазе. При этом «исследователь» не указал, сколько дней не был мыт унитаз. :) Хотя, может, они и проводили эксперимент с засовыванием головы в унитаз, чтобы иметь факты для сравнения? К тому же, выборка в 82 полотенца – это не серьёзно. При том что исследуются три вида полотенец: а) для рук, б) для посуды, в) для вытирания поверхностей на кухне. Или у них всё вытирается одним и тем же полотенцем? :) Такое исследование – это тема для болтологии. Больше похоже на шарлатанство. Хотя, может, это их реалии…

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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