Режиссёр и сценарист Дон Манчини, создавший франшизу о кукле-убийце Чаки, в интервью с порталом Bloody Disgusting поведал о разработке новой части хоррор-цикла, которая увидит свет в формате телесериала.

По словам Манчини, шоу станет прямым продолжением последнего на данный момент фильма франшизы, «Культа Чаки», финал которого «намеренно проложил дорогу» для сюжета телепроекта. Тон сериала постановщик описывает как «мрачный и тревожный»: «Мы планируем использовать название [первой части цикла] “Детская игра” и тем самым намекнуть, что мы собираемся представить ещё более жуткую историю, в разы мрачнее, чем когда-либо. Поверьте, будет очень страшно».

К озвучиванию Чаки вернётся актёр Брэд Дуриф, в качестве продюсера снова выступит Дэвид Кершнер. Информация об остальных участниках каста и дате релиза шоу не разглашается.

Предполагается, что первый сезон включит в себя 8 часовых эпизодов.