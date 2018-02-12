По словам Манчини, шоу станет прямым продолжением последнего на данный момент фильма франшизы, «Культа Чаки», финал которого «намеренно проложил дорогу» для сюжета телепроекта. Тон сериала постановщик описывает как «мрачный и тревожный»: «Мы планируем использовать название [первой части цикла] “Детская игра” и тем самым намекнуть, что мы собираемся представить ещё более жуткую историю, в разы мрачнее, чем когда-либо. Поверьте, будет очень страшно».
К озвучиванию Чаки вернётся актёр Брэд Дуриф, в качестве продюсера снова выступит Дэвид Кершнер. Информация об остальных участниках каста и дате релиза шоу не разглашается.
Предполагается, что первый сезон включит в себя 8 часовых эпизодов.
chaki- klasnij filjm, do sih por hranju zapisj.« ответить