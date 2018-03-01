Кукурузное лакомство

В тот день еще не доехал до леса, где после длительного перерыва намеревался вдоволь походить в поисках сюжетов для газеты, а уже имел замечательный снимок — вот он, перед вами.

Кукурузное поле, на которое вышли кормиться косули, знаю еще с осени — сам, грешным делом, сорвал здесь с десяток початков, чтобы сварить дома. Позже выяснилось: местный фермер, засеявший этот участок, специально не убирал урожай до самой зимы, чтобы дать возможность вдоволь подкормиться кабанам и прочим зверям. И лишь уже по снегу скосил кукурузу. Но и после уборки сюда продолжают наведываться оголодавшие лесные жители.

Вот и вчера на этом поле паслись три косули. Похоже, полноценная семья: самец, самочка и прошлогодний теленок. Их явно интересовали початки, которые оказались на земле. Хотя это, скорее, еда для кабанов, которые не гнушаются подбирать корм с земли, косули тоже усердно выискивали из–под снега еду. И так увлеклись, что даже проигнорировали появление человека на краю поля — лишь немного сместились к противоположному краю участка.

Косуль можно понять: найти здесь корм, который намного калорийнее, гораздо проще, чем искать осину, поваленную ветром или лесорубами на лесосеке, чтобы есть кору и тонкие веточки. Да и бродить по глубокому снегу для них тоже не самое благодатное занятие. Уж лучше снизойти до уровня кабанов и составить им конкуренцию на кукурузном поле!

Позже и сам попробовал найти упавшее на землю зерно. И ведь нашел — его там оказалось много. Видимо, фермер не слишком старался собрать полностью весь урожай, наверное, знал, что сюда зверье протоптало тропинки со всех сторон. Конечно, для себя собирать кукурузу не стал — пусть остается тем, кто в ней больше нуждается. Зато сделал не только снимок косульей семьи, но и наметил место для засады — хочу понаблюдать, как кабаны будут рыться в снегу, выискивая сладкие зерна. Правда, есть опасение, что они приходят на кормежку ночью, а это не входит в мои планы.

P. S. Многие читатели звонят и спрашивают, когда вновь поеду к украинским беженцам, которым всем миром помогали выживать. Отвечаю: в начале января сделал операцию, сейчас прохожу реабилитацию, которая предположительно закончится к концу марта. Тогда и планирую снова возобновить поездки к моим подопечным.

Валерий САМОХВАЛОВ.

Фото автора.